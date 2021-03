STRAMMER INN: Harstad er blant kommunene som innfører nye tiltak. Foto: Gisle Oddstad

Flere kommuner stenger ned

Den britiske mutasjonen sprer seg fra sør til nord. Nå setter flere kommuner inn inngripende tiltak.

Av Vilde Elgaaen

Smitten i Norge er nå stigende og antall innlagte med covid-19 er på vei opp, og 39 kommuner har stigende smittetrend, ifølge VGs coronaoversikt.

Samtidig øker andelen som blir påvist smittet med den britiske mutasjonen, B.1.1.7., som ifølge både danske og britiske studier er mer farlig.

De siste dagene har flere kommuner i hele landet sett seg nødt til å stramme inn for å forsøke å holde smittespredningen nede.

Torsdag var 111 coronasmittede pasienter innlagt på sykehus i Norge. Det er en økning på seks pasienter fra dagen før.

Strammer inn på Østlandet

Fra fredag 5. mars klokken 00.01 må alle i Bærum kommune oppgi adressen sin når de vil spise ute eller trene på treningssentre.

De som holder åpent skal nå ha mulighet til å kontrollere at gjester er bosatt i Bærum.

– Gjestene må oppgi navn, telefonnummer og adresse eller bostedskommune, som skal være Bærum. Vi syns dette er å foretrekke heller enn å stenge helt ned, sa kommunaldirektør Bente Herdlevær i Bærum til NRK før pressekonferansen.

Det er 35 nye smittetilfeller i Bærum siste døgnet – nesten en dobling fra onsdag.

I Lillestrøm og Lørenskog er tiltakene enda strengere. Onsdag strammet de like mye inn som Oslo, og stenger blant annet butikker og serveringssteder.

Samme dag som Nittedal kommune setter ny rekord i antall påviste mutasjonstilfeller, innfører de en anbefaling om å unngå private sammenkomster og besøk i private hjem, med unntak av enslige og barn og ungdom i samme kohort.

Det frarådes også å reise til andre kommuner for å delta på treninger eller lignende aktiviteter.

Nittedal kommune hadde et stort utbrudd blant barn og unge i februar, men har den siste tiden hatt en nedadgående trend, før det har blusset opp igjen. Onsdag hadde de åtte nye tilfeller.

– Smitten ser nå ut til å komme fra to steder: Folk som jobber i Oslo og fra besøk i private hjem. Det er også noen tilfeller i det siste der vi ikke kjenner smitteveien. Situasjonen er såpass ustabil at vi ser oss nødt til å gå til store innstramminger en periode, sier ordfører Inge Solli.

MUTANT: Smitten ved Hakadal ungdomsskole i Nittedal spredte seg raskt i februar. Foto: Stian Lysberg Solum

Flere kommuner rundt om i landet har strammet inn de siste dagene.

Utbrudd i nord

Foreløpig er 22 personer smittet i forbindelse med et coronautbrudd knyttet til treningssenteret Family Sports Club i Harstad. Nå utvider kommunen sine tiltak.

– Harstad kommune er nå inne i sitt femte coronautbrudd. Denne gangen er det mest sannsynlig at vi har med det britiske mutant-viruset å gjøre. Det er svært smittsomt – også for ungdom, skriver de i en pressemelding.

Der får man kun ha fem gjester, være maks ti på et arrangement, og aktiviteter innendørs er satt på pause.

Munnbind er påbudt om man ikke han holde en meters avstand, og det er skjenkestopp.

Smitten stiger også i Tromsø, der de torsdag strammet inn.

– I Tromsø har vi i snart to uker hatt stor smittespredning. Vi ser at smittesporingsarbeidet har blitt mer krevende, og vi må anta at det er skjult smitte i samfunnet. Smitten sprer seg raskt og lett, sier ordfører Gunnar Wilhelmsen (Ap).

Der er det også forbud mot sammenkomster med flere enn ti personer og krav om munnbind der man ikke kan holde en meter avstand.