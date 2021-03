HELSEHUS: Det nye helsehuset i Lyngdal, der første coronavaksinen i Agder ble satt 5. januar. Foto: Ola Aa. Brattfjord, Lyngdal kommune

Sykehjemsbeboer skal ha blitt vaksinert mot sin vilje: − Må veies mot sykdomsrisiko

En beboer ved helsehuset i Lyngdal skal ha fått coronavaksine mot sin vilje: – Et alvorlig tillitsbrudd, skriver pårørende i klagen til Statsforvalteren i Agder.

Av Sven Arne Buggeland

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Lokalavisen Lister24 har fått innsyn i klagen, der pårørende fremholder at beboeren i flere samtaler med personell og pårørende klart skal ha gitt uttrykk for at vedkommende ikke ønsket å ta vaksinen.

– Vaksinasjon er frivillig. Det må vi ha respekt for, sier ordfører i Lyngdal Jan Kristensen (H) til VG.

Kommentaren er generell, ordføreren understreker at han ikke kjenner eller kan uttale seg om den påklagede saken eller beboerens tilstand.

– Vi avventer oppfølging av klagen til Statsforvalteren, sier Lyngdal-ordføreren.

ORDFØRER: Jan Kristensen i Lyngdal. Foto: Tomm W. Christiansen

Av klagen fremgår at beboeren fikk coronavaksinen 12. januar, uten å være klar over det.

Folkehelserådgiver hos Statsforvalteren i Agder Marie Christine Calisch er vaksinasjonskoordinator i Agder, men klagesaken fra Lyngdal ligger ikke på hennes bord.

– Veies mot sykdomsrisiko

Generelt sier Calisch at beboere på institusjon skal spørres om de vil la seg vaksinere.

– Det finnes mange former for samtykke. Et lite nikk eller at beboeren drar opp ermet, kan være nok.

– Hva skjer om beboeren gir uttrykk for det stikk motsatte?

– Da må kommunen veie ønsket om ikke å ta vaksinen opp mot den enkeltes sykdomsrisiko. Institusjonen kan mene det er viktig for pasienten å bli vaksinert, for å unngå et alvorlig sykdomsforløp som kan ende med død, sier Calisch.

I slike tilfeller – om en sykehjemsbeboer skal vaksineres mot sin uttrykte vilje – må kommunen fatte vedtak etter pasient- og brukerrettighetslovens kapittel 4A og oversende dette til Statsforvalteren.

Kommunalsjef i Lyngdal Ronny Bjørnevåg, som leder det lokale vaksinearbeidet, opplyser til VG at kommunen ikke i noe tilfelle så langt har fattet vedtak om tvangsvaksinering.

SENTRUM: Lyngdal har registrert 113 smittede under pandemien, ifølge VGs coronaspesial. Foto: Tomm W. Christiansen

Lyngdal vest for Kristiansand har 10.000 innbyggere og et nytt helsehus med 40 plasser. Første vaksinen i Agder ble satt på helsehuset i Lyngdal 5. januar. Sykehjemsbeboerne er i dag ferdigvaksinert.

Forstår hva nei betyr

Men en av dem ønsket ikke å bli vaksinert mot coronaviruset. Beboeren skal i flere samtaler med pårørende og personell klart ha gitt for sin motstand, ifølge Lister24.

Pårørende understreker i klagen at beboeren er samtykkekompetent og i stand til å forstå hva et nei innebærer.

De viser også til pasient- og brukerrettighetsloven, hvor det står at det skal legges til rette for at pasienten kan utøve sin selvbestemmelsesrett så langt som mulig.

Av lydopptak vedlagt klagen skal det fremgå at beboeren er skuffet over at ønsket ikke skal ha blitt respektert.

Kommunalsjef Bjørnevåg kan ikke kommentere enkeltsaker, men sier generelt at vaksinering er et frivillig tilbud om helsehjelp basert på den enkeltes samtykke.

– Dersom en person uten samtykkekompetanse motsetter seg vaksinering, er det i hovedsak ikke aktuelt å vaksinere vedkommende, sier kommunalsjefen med ansvar for coronavaksineringen i Lyngdal.

Han sier at samtykkekompetanse må vurderes i den enkelte situasjon.

UTBRUDD: Mange oppsøkte testsenteret i Lyngdal i november, da sørlandskommunen hadde et stort coronautbrudd som kom ut av kontroll. Foto: Tomm W. Christiansen

Pårørende skal i ettertid ha hatt et møte med personell på helsehuset.

«Vi informerte på møtet at dette var et alvorlig tillitsbrudd og brudd på pasient- og brukerrettighetsloven. og at vi kom til å ta det videre til statsforvaltningen», står det i klagen, ifølge lokalavisen.

Får ikke andre dosen

Etter møtet skal Lyngdal kommune ha fått beskjed om at beboeren ikke ønsket dose nummer to. Dette skal beboeren ha fått bekreftelse på at vil bli respektert.

les også 273 døde etter å ha blitt coronasmittet på helseinstitusjoner

I en generell kommentar sier vaksinasjonskoordinator Marie Christine Calisch:

– Konsekvensene av å ha fått en vaksine, er ikke veldig store. Det skal noe til å si at det er uforsvarlig å vaksinere, for det er et godt grep for å forebygge alvorlig sykdom.

– Kan enkelte mener det er risikabelt i seg selv å ta vaksinen?

– Forekomsten av alvorlige bivirkninger av coronavaksinen er ikke stor. Det dreier seg om smerter på stikkstedet og influensasymptomer, sier vaksinekoordinatoren hos Statsforvalteren i Agder.

Lyngdal hadde i november et større utbrudd knyttet til en menighet. Flere hundre ble satte i karantene, skoler ble stengt og forbud lagt ned mot arrangementer for å gjenvinne kontroll over smittesituasjonen.