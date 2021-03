MASSETESTING: På Universitetet i Oslo oppfordres studentene til å teste seg én gang i uken. Foto: Hanna Thevik

293 nye registrerte smittetilfeller i Oslo siste døgn

Mandag ble det registrert 293 nye coronatilfeller i hovedstaden. Det er et av de høyeste tallene som er registrert siden pandemiens start.

Av Ingrid Hovda Storaas

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Trenden i registrert smitte er ifølge VGs oversikt stigende i 53 norske kommuner, deriblant i Oslo.

Mandag ble det ifølge kommunens tall registrert 293 nye smittetilfeller her. Det er 103 tilfeller flere enn snittet de foregående syv dagene, som er på 191.

Smittetallet er et av de høyeste som er registrert i hovedstaden på én enkelt dag. Torsdag 4. mars ble det registrert 307 tilfeller i Oslo, men det inkluderte etterregistrering av i underkant av 100 tilfeller fra dagen før.

Søndag ble det registrert 189 nye smittetilfeller i Oslo, mens tallet mandag for én uke siden var 136. Færre blir generelt sett registrert smittet på helligdager og i helgene enn i ukedagene.

Kommunens smittetall skiller seg noe fra dagstallet i VGs oversikt, som kommer fra det nasjonale Meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Det viser rekordmange 368 nye tilfeller i Oslo mandag. Her registreres tilfeller etter hvor folk er folkeregistrert, og ikke nødvendigvis etter hvor de bor.

Smitten i hovedstaden og områdene rundt har økt den siste tiden, og på Akershus universitetssykehus (Ahus) er intensivkapasiteten sprengt etter en tredobling av innlagte coronapasienter.

Tirsdag 2. mars ble det strammet kraftig inn i Oslo, med blant annet stengte serveringssteder, rødt nivå i videregående skoler og stengte butikker.

Det er den engelske muterte virusvarianten som dominerer i hovedstaden. Mellom 50 til 70 prosent av de positive prøvene er den britiske muterte varianten av coronaviruset, opplyste byrådsleder Raymond Johansen under pressekonferansen om de nye tiltakene.

Siden 18. februar har det vært stigende smittetrend i hovedstaden, ifølge VGs oversikt.

Pressekonferanse om nye tiltak

Under en pressekonferanse søndag sa statsminister Erna Solberg at også de nasjonale tiltakene i Norge trolig vil bli strengere før de kan lettes på.

– Smitten er økende, den britiske variantene holder på å ta over. Derfor er vi ikke ferdige med strenge tiltak helt ennå. Foran oss er det en bakketopp til vi må over, sa hun blant annet.

Klokken 10 tirsdag skal statsministeren møte Stortinget for å gjøre rede for nye tiltak. Etterpå skal hun holde pressekonferanse sammen med helse- og omsorgsminister Bent Høie, helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

828 nye smittetilfeller i Norge

I Norge som helhet ble det registrert 828 nye tilfeller mandag. Det er 266 tilfeller flere enn gjennomsnittet de foregående syv dagene, som er på 562.

Det er også 99 tilfeller flere enn de 729 smittetilfellene som ble registrert forrige mandag. Tallet er det høyeste siden 5. januar, da det ifølge VGs oversikt ble satt døgnrekord med 928 nye smittetilfeller.

Totalt er det bekreftet 75.770 smittetilfeller i Norge siden pandemiens start.

I gjennomsnitt tar det ett til to døgn fra et prøvesvar er klart til det blir registrert i meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS). Tallene kan derfor gi et misvisende bilde av smittesituasjonen de siste dagene, siden det ikke kommer frem når prøven er tatt – bare når den er registrert.