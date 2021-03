TESTER: Aniela Sobel gjør tester med en potensielt ny coronavaksine fra Novavax i Seattle, USA. CEPI håper at man i fremtiden kan produsere vaksiner enda raskere enn i dag. Foto: Karen Ducey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Vil produsere vaksine på 100 dager og eliminere pandemier

Den internasjonale vaksinealliansen CEPI har satt seg høye mål med potensial til å redde millioner av liv. Men først trenger de 30 milliarder kroner.

Av Jostein Matre

Publisert: Nå nettopp

– Det er viktig å ha en ambisjon å jobbe mot, sier nestleder i CEPI, Frederik Kristensen til VG.

Den globale koalisjonen for forebygging av epistler og pandemier (CEPI) går derfor nå ut med en tydelig oppfordring til «nasjonale myndigheter, internasjonale helseorganisasjoner og strategiske partnere» der de ber om støtte til det som fort kan fremstå som svært ambisiøse målsettinger:

Korte ned tiden det tar å utvikle vaksiner til 100 dager.

Drastisk redusere, eller til og med utelukke, en fremtidig risiko for pandemier.

– Er mulig

Til denne planen trenger organisasjonen med hovedkontor på Torshov i Oslo, 3,5 milliarder amerikanske dollar, eller nesten 30 milliarder norske kroner.

I en pressemelding skriver CEPI at dersom de lykkes med målsettingene vil det ha potensial til å avverge millioner av fremtidige dødsfall og tap av enorme pengesummer verden over.

– Vi våger å føle oss veldig trygge på at dette er mulig. Denne gangen tok det 324 dager fra viruset ble sekvensert til man hadde en godkjent vaksine. For 10 år siden ville det blitt sett på som science fiction, sier Kristensen, og fortsetter:

FØRST: Britiske Margaret Keenan (91) ble den første i verden som fikk coronavaksine etter at en vaksine var offisielt godkjent. Det skjedde 8. desember i fjor. Foto: Jacob King / PA pool

– Da man satte de første sprøytene 8. desember i fjor var flere enn 67 millioner mennesker smittet. Etter 100 dager var det bare 3,8 millioner som var smittet. Det forteller oss at dersom vi har en vaksine som kan være klar tidlig, så vil vi kunne utelukke en pandemi av denne dimensjonen.

Halvfabrikater

CEPI, som ble etablert i 2017, har de siste året støttet flere av de mest lovende vaksinekandidatene mot coronaviruset og de har bidratt til å gjøre vaksiner tilgjengelig over store deler av verden.

De mener likevel at det haster med å gjøre mer for å redusere den umiddelbare trusselen fra de ulike virusvariantene av covid-19, men også for å forberede verden på den neste pandemien. Noe de mener er fullt mulig ettersom man kan bygge videre på eksisterende forskning. Man slipper starte fra bunnen av.

Men det vil krever mye. Frederik Kristensen lister opp god planlegging av forskningen, politisk vilje og finansiering som noe av det viktigste. I tillegg til en tilnærming, slik CEPI nå foreslår, der man jobber med prototypevirus slik at forarbeidet allerede er godt i gang neste gang det smeller, og man trenger en ny vaksine.

– Da kan man ha halvfabrikata vaksiner klare. Da bør det være mulig å få til, mener han.

NESTLEDER: Frederik Kristensen i CEPI. Foto: Ørn E. Borgen

Kristensen minner likevel om at CEPI bare er én brikke i et større puslespill. Skal man kunne slå ned en gryende pandemi før den virkelig får fotfeste må en rekke andre ting også være på plass. For eksempel et system som raskt kan fange opp nye virus som dukker opp. Det er ifølge CEPI-nestlederen en «hel liste med ting». Men det positive er at man vet hva disse tingene er.

– Derfor ligner dette nå mer et ingeniørproblem enn et forskningsskudd i mørket, mener Kristensen.

Skrekkscenarie

covid-19-pandemien har ført med seg elendighet verden over. CEPIs håp nå er at det i det minste ikke skal være så galt at det ikke er godt for noe.

– Akkurat nå er det et unikt momentum for å tenke på neste gang, sier Kristensen, som sikter til at dette nå er langt fremme i bevisstheten til beslutningstagere rundt om i verden.

Han ser likevel en fare for at noen regjeringer kan være skeptiske til å bruke penger på noe som kanskje ligger så langt frem i tid at de ikke selv vil kunne sole seg i glansen av en eventuell suksess. Særlig i en tid der mange land sliter økonomisk, og har mye annet å bruke penger på som vil kunne gi en mer umiddelbar gevinst.

– Jeg er optimist, men ikke naiv, sier han, og bruker en metafor for å forklare hvorfor han mener verdenslederne bør være opptatt av dette:

– Man må holde en brannstasjon gående i tilfelle det blir brann. Er du ikke villig til å investere i en brannstasjon så kan du ikke klage den dagen det brenner.

Han vil likevel ikke undervurdere at det blir en krevende jobb å overbevise mange om verdien av dette. Håpet hans er at folk skjønner at det neste viruset kan komme med langt større dødelighet.

– Det er på mange måte det reelle skrekkscenarioet, så det ville være rart om man ikke er opptatt av dette nå.

Medisinsk månelanding

Aksel Jakobsen (KrF), som er statssekretær for utviklingsminister Dag Inge Ulstein, kaller CEPIs initiativ for glitrende.

STATSSEKRETÆR: Aksel Jakobsen i Utenriksdepartementet. Foto: REGJERINGEN

– Man kan ikke si noe annet. I stedet for å vente til nye virus kommer, så begynner man allerede nå å utvikle vaksiner som skal beskytte i fremtiden. Tenk hvor mange millioner liv og hvor mye penger som kunne vært spart om vi hadde vært der for et år siden, sier Jakobsen til VG.

Han kaller det en medisinsk månelanding dersom man lykkes.

Ifølge Jakobsen har regjeringen bevilget 200 millioner kroner til CEPIs arbeid med å utvikle vaksiner mot fremtidige virusvarianter i tillegg til 2,2 milliarder de allerede har lovet frem til 2030.

– Men nå trenger vi at flere bidrar, slik at dette kommer alle til gode. At USA nå kommer med i det internasjonale arbeidet mot pandemien er en «gamechanger», mener statssekretæren.

Etter hans mening bør alle regjeringer se på dette som en strålende businessmulighet.

– Når man ser de trillionene man må gi i redningspakker nå, så blir 3,5 milliarder dollar småpenger.

Skryter

CEPI berømmer norske myndigheter for arbeidet de har gjort, blant annet med å være med å opprette CEPI.

– Jeg opplever at Norge er fremst i verden med både å klare å tenke at ingen er trygge før alle er trygge, og å samtidig ta vare på egen befolkning, sier Kristensen, som forteller at det nå blir viktig å få med G7- og G20-landene.

– Derfor var det oppløftende at Storbritannias statsminister Boris Johnson i en pressemelding nylig pekte på CEPIs 100-dagersmål som noe man må følge opp, sier han.