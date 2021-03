STUSSER: Professor og overlege ved Rikshospitalet Pål André Holme mener det ikke er usannsynlig at blodpropp-tilfellene har sammenheng med vaksinen. Foto: PRIVAT/AP

Behandlende lege om blodpropp-funn: − Ikke sett noe i denne gaten før

Tre unge helsearbeidere er innlagt med alvorlig blodpropp kort tid etter vaksinering. «Sjeldent» og «veldig spesielt», sier smitteverndirektøren i FHI.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi har i løpet av de siste åtte dagene sett at tidligere friske, relativt unge mennesker har kommet inn med alvorlige blodpropper som er lokalisert på uvanlige steder og samtidig har lave blodplater. Felles for dem er at de tidligere har tatt AstraZeneca-vaksinen, sier professor og overlege ved Rikshospitalet Pål André Holme til VG.

– Det er påfallende.

Han er blant legene som nå behandler de tre personene som er innlagt på Rikshospitalet etter å ha tatt AstraZeneca-vaksinen. Det ble kjent under en pressekonferanse med Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket lørdag. De skal ikke ha underliggende sykdommer.

Det er ikke kjent om det er noen sammenheng mellom AstraZeneca-vaksinen og tilfellene av blodpropp og hjerneblødninger som har blitt kjent de siste dagene. Vaksineringen i Norge er satt på pause mens dette undersøkes.

Foto: Isabel Infantes / EMPICS Entertainment

– Hvor ofte ser du lignende tilfeller?

– Det er ikke så ofte. Det er ganske spesielt. Ikke med det bildet med lave blodplater, jeg har ikke sett noe i denne gaten her før, sier overlegen.

Kort fortalt er blodplater helt essensielle for å stanse en blødning som skjer i kroppen.

Det som gjør det spesielt her, er altså at alle tre innlagte har lavt antall blodplater, noe som ikke er vanlig med blodpropp-pasienter.

– Dette er friske unge mennesker som får alvorlige blodpropper som ikke har hatt noen form for sykdom tidligere. Man kan stille spørsmål om det er en sammenheng med vaksinen, hvilket jeg ikke anser som usannsynlig.

I tillegg er blodproppene lokalisert på uvanlige steder, som blodpropp i hjernen (som ikke er slag) og i magen, forteller Holme.

Når de behandler blodpropper, brukes blodfortynnende medisin, og risikoen for blødning øker da når man i tillegg har reduserte antall blodplater som skal hindre blødning. Behandlingen av pasientene er derfor svært komplisert.

Dette svarer vaksineprodusenten Vaksineprodusenten AstraZeneca skriver lørdag kveld at analyser av koronavaksinen deres ikke har vist tegn til økt risiko for blodpropp eller reduksjon av blodplater. I uttalelsen fra kommunikasjonsdirektør Christina Malmberg Hëgerstrand i AstraZeneca lørdag kveld opplyser de at selskapet har utført en analyse av sikkerhetsdata etter at mer enn 17 millioner vaksinedoser er satt. Disse har ikke vist tegn til økt risiko for blodpropp i beina eller i lungene eller reduksjon i antall blodplater i blodet. Vis mer

FHI: Slik jobber de nå

– Det er spesielt at tre tilfeller med så alvorlig sykdom, kommer så tett på hverandre i tid, sier smitteverndirektør Geir Bukholm.

FHI og legemiddelverket bruker helgen og dagene fremover på å kartlegge situasjonen i Norge og andre land. Foreløpig har de ikke fått meldinger om tilsvarende hendelser fra Storbritannia eller Sverige. Men det har kommet tilsvarende fra Østerrike og Danmark.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet. Foto: Helge Mikalsen, VG

Også fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket sier at de tre personene i Oslo har en kombinasjon av lave blodplater, blodpropper og blødninger, og påpeker at det er et veldig uvanlig sykdomsbilde.

Bukholm forklarer at det første blir å utrede og se om det er noen forklaring på dette og om dette kan knyttes til vaksinasjon. Man vil vurdere personene som er blitt alvorlig syke, om det er spesielle forhold hos dem, som gjør dem mer utsatt. Det andre er å undersøke produksjonslinjen for vaksinedosene som er brukt.

– Vi har foreløpig ikke data som viser at det er flere tilfeller av blodpropp blant dem som er vaksinert med denne vaksinen enn i befolkningen for øvrig, men disse tilfellene har et uvanlig alvorlig forløp og dette forløpet er sjeldent. Det gjør at vi anser denne situasjonen som svært alvorlig.

– Hva vil du si til folk som har tatt vaksinen og lurer på om den er trygg?

– Vi går gjennom dette på en grundig måte.

– Dette er veldig sjeldne hendelser, så sannsynligheten for at det oppstår hos den enkelte er liten. Men hvis man har tatt en AstraZeneca-vaksine og fortsetter å ha symptomer etter vaksinasjon i mer enn tre dager, og begynner å få tegn på hudblødninger må de oppsøke helsetjenesten veldig fort.

– Har dere fått inn lignende blodproppmeldinger på Pfizer?

– Meldingene etter Pfizer-vaksinering har ikke på noen måte vært så alvorlig. Det er en vesensforskjell på disse meldingene og de siste fire tilfellene.

Ekspertene forklarer: Dette skjer i kroppen

– Hvordan kan en vaksine eventuelt utløse dette?

– Spørsmålet er om vaksinen kan gi tilsvarende reaksjon som man ser med virus. Og om det er bitte litt mer risiko for blodpropp, sier Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo og en av landets fremste eksperter på blodsykdom.

EKSPERT: Per Morten Sandset, viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo. Foto: Uio

– Det kan henge sammen med vaksinering fordi vaksinering simulerer litt det man ser med covid-19. Det man ser med da, er at de som blir alvorlig syke får en kraftig aktivering av blodlevringssystemet vårt og dette kan utløse blodpropper.

– Her ligger det kanskje en mulighet for at for eksempel AstraZeneca -vaksinen kan virke mer som viruset.

Blodpropper blant covid-pasienter er godt dokumentert, opplyser han videre.

–Veldig spesielle

– Det vi står foran her er litt merkelige ting. Litt uklare mekanismer, sier han og peker på de lave blodplatene, som ikke er vanlig når blodpropper skjer, sier Sandset.

Man kan ikke utelukke at det skyldes vaksinen og at det kan ha en sammenheng, sier Sandset, og legger til at han fortsatt mener nytten av vaksinering er stor fordi det sparer tusener av liv, som de har sett i Storbritannia.

Bukholm sier at AstraZeneca-vaksinen kan skape litt kraftigere reaksjoner etter vaksinering, og påpeker i likhet med Sandset at reaksjoner i blodsystemet kan skje som følge av at vaksinen setter i gang en kraftig immunreaksjon:

– Vi vet at infeksjoner og betennelser i kroppen også påvirker koagulasjonssystemet (blodets evne til å størkne, slik at man slutter å blø etter en skade, red.anm.). Og i forbindelse med vaksinasjon får man også satt i gang betennelsessymptomer. Vanligvis fører ikke dette til alvorlig sykdom. Disse tilfellene er uansett veldig spesielle.