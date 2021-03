Foto: Kyrre Lien, VG

Advarer Viken-russ etter mulig coronaoppfordring

I et forsøk på å «redde» russetiden skal noen ha oppfordret elever til å la seg smitte for å være immune under russefeiringen. Politiet advarer russen om det de omtaler som et rykte.

Publisert: Nå nettopp

Oppfordringen skal ha kommet i sosiale medier.

– Dette er bekymringsverdig. Å oppfordre til å bli coronasmittet med vilje er absolutt ikke noe vi ønsker, sier Henrikke Bugdø-Aarseth som er elev-, lærling- og mobbeombud i Viken fylke, til VG.

Synne G. Lunde, pressekontakt for russehovedstyret i Viken har hørt om oppfordringen.

– Vi har fått beskjed om at det er sendt ut en melding om at russ oppfordres til å la seg smitte nå for å være immune når russetiden starter, sier hun til VG.

TAR AVSTAND: Synne G. Lunde, pressekontakt for russehovedstyret i Viken. Foto: Privat

6. mars bestemte russepresidentene i Oslo i Russens Hovedstyre at russetiden i Oslo skulle utsettes til 17. mai og sluttdato til vitnemålsutdelingen 18. juni.

I det nye superfylket Viken som omslutter Oslo, synes ikke russen det er noen vits å vente med feiringen, selv om de følger med. Her holder man på at feiringen skal foregå mellom 15. april og 17. mai.

Politiet: Hørte et rykte

Nå tyder det på at noen er villige til å gå mer kreativt til verks for å «sikre» russetiden.

VG har fått tips om at en melding spredt på sosiale medier, oppfordrer årets Viken-russ til å bli coronasmittet nå for å «redde» russetiden.

VG har ikke selv sett en slik melding.

Politiet kan heller ikke bekrefte at de har sett noen melding, men sier dette i en epost til VG:

– Vi fikk høre et rykte om at russ hadde sagt at de skulle la seg smitte av corona for å slippe karantenene i russetiden. Selv om dette var et enkeltrykte ønsket vi å gjøre noen undersøkelser for sikkerhets skyld, sier Julie Krystad, politibetjent i Nettpatruljen – Felles enhet forebygging, Øst politidistrikt.

– Jeg tok kontakt med Viken fylkeskommune som vi samarbeider godt med. På bakgrunn av undersøkelser både de og vi gjorde er det ingenting som tyder på at det er hold i dette ryktet, fortsetter hun.

Skolene fikk beskjed

Men, uansett om dette ryktet stemmer eller ei, har politiets kontakt med Viken fylkeskommune ført til at alle de videregående skolene har fått beskjed om å følge opp dette med sine avgangselever.

Elevombud Henrikke Bugdø-Aarseth leder «Prosjekt for en bedre og mer inkluderende avgangsmarkering.» som jobber tett med russen i forbindelse med feiringen og coronasmitte.

MOBBEOMBUD: Henrikke Bugdø-Aarseth er elev-, lærling- og mobbeombud i Viken fylke.

Hun har vært i kontakt med russekontaktene i Viken om denne saken nylig, og informert om at russen kan få denne oppfordringen via sosiale medier.

– Hva kan du si om denne oppfordringen som skal ha blitt spredd blant russen?

– Jeg har fått høre om dette fra politiets nettpatrulje, og jeg har også snakket med hovedrussepresidenten for Viken om denne saken, sier hun.

Skryter av Viken-russen

– På hvilken plattform skal dette ha blitt publisert?

– Det vet jeg dessverre ikke. Det eneste jeg vet er at noen nylig skal ha mottatt en melding med en slik oppfordring, sier Bugdø-Aarseth.

Hun har derfor tatt kontakt med alle skolene som har russ for å advare mot denne meldingen og oppfordre skolene til å ta dette opp med egen russ.

I prosjektet jobber de for at avgangselevene skal følge smittevernreglene helt frem til og gjennom russefeiringen.

– Jeg synes Viken-russen gjør en kjempefin jobb. De har laget coronavennlige russeknuter og andre tips til en coronafri feiring . Dette har de jobbet med siden september i fjor og russen i år står bedre rustet enn fjorårets. Årets Viken-russ er tydelige på at de er et ansvarlig russekull som følger smittevernreglene, og vil ha en inkluderende feiring for alle avgangselever, sier hun.

– Tar avstand

Synne G. Lunde i russehovedstyret har ingen forståelse for den angivelige oppfordringen.

– Dette tar vi stor avstand fra. Dette er stikk i strid med myndighetenes råd og smitte er dessuten ingen garanti for at du ikke kan bli smittet igjen, sier hun.

Hun forteller at russen har laget 60 coronavennlige knuter som hun mener vil føre til at elevene vil få en mer normal russetid.

– Knutene er jo en stor del av russetiden for mange av elevene, sier Lunde.

Følger opp russen

Cathrine Kittilsen Zandjani, rektor ved Asker videregående skole, har fått informasjon om denne saken.

– Ja, jeg har nylig fått epost fra elev-, lærling- og mobbeombudet i Viken, hvor det ble referert til at dette var dette var noe vi burde være obs på. Budskapet var at vi måtte følge med på årets russ i forhold til coronasmitte, sier hun til VG.

– Vil dere foreta dere noe i denne saken?

– Jeg har tillit til at elevene gjør kloke valg, sier Zandjani.