MÅTTE RIVE: Her er huset før det ble revet i 2016 og Lars Inge Trang ved den samme tomten i dag. Foto: Privat

Bygger ut E6: Flere hus kan være revet uten grunn

Huset hans ble revet da ny motorvei skulle bygges. Lars Inge Trang flyttet til den andre siden av bygda. Nå vil Nye Veier isteden legge veien i nærheten av hans nye hus.

Av Therese Ridar

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Hvis dette vanvittige forslaget blir noe av, kan mitt og flere andres hus være revet uten grunn, sier Lars Inge Trang.

Han bor i bygda Hovin i Melhus kommune i Trøndelag, som ligger på strekningen Gyllan-Kvål, der Nye Veier skal bygge ut E6 med firefelts motorvei, og er en av mange som reagerer på Nye Veiers fremferd.

– I 2011 kjøpte jeg og min daværende kjæreste et hus på Hovin. Vi brukte mye tid og energi på å pusse opp og hadde etablert oss med små barn, så det var veldig surt da vi fikk høre om E6-planene som innebar riving av huset, sier han.

OPPGITT: – Vi opplevde at vi ikke hadde noe annet valg enn å få løst inn huset og flytte, forteller Lars Inge Trang. Foto: Privat

I 2016 ble huset hans revet for å gjøre klar til veibygging på østsiden av Hovin og elven Gaula. Til sammen er det revet fem hus og en gård. Veibyggingen skulle etter planen ta til 2022.

Kort varsel

Men på morgenen 1. mars i år mottar plutselig noen beboere et annet sted i bygda en telefon fra Nye Veier. De har bestemt seg for en ny trasé, som innebærer at deres hus også må rives. Informasjonsmøtet skulle holdes samme kveld.

– Grunnen til at vi varslet så kort tid før informasjonsmøtet, er at vi ikke ønsket at dette skulle spre seg i sosiale medier gjennom hele helgen før vi fikk informert skikkelig til dem det gjaldt. Dette er alltid en balansegang, sier prosjektsjef Lars Bjørgård i Nye Veier.

Den nye traseen Nye Veier ønsker seg ligger ikke langt fra huset som Lars Inge Trang kjøpte i fjor høst sammen med sin nye samboer på Hovinåsen, på vestsiden av Gaula. De flytter inn i juni.

– Dette slo ned som en bombe for alle. Jeg trodde først det var en dårlig spøk, dette vil ødelegge en veldig sentral og verdifull del av bygda. Jeg synes det er sylfrekt at de i det hele tatt kan foreslå noe sånt, sier Trang, som nå setter sin lit til at kommunepolitikerne sier nei til forslaget.

– I tillegg til at den nye traseen kommer ganske nært vårt og mange andres hus, og fører til riving av flere hus og en gård, kan det også bli vanskeligere for kjæresten min å få solgt huset sitt, som også ligger i nærheten av det nye traséforslaget, sier han.

UHELDIG: Her står Lars Inge Trang ved Hovinåsen, dit han og kjæresten skal flytte i juni. Foto: Privat

Det viktigste argumentet mot utbyggingen mener han likevel er å bevare Gaulfossen og den unike kulturhistorie, samt badeplasser og noen av Europas beste laksevald.

– Vi kaller Hovin en perle i Gauldalen, men hvis Nye Veier vinner frem med dette forslaget må vi nok finne en ny betegnelse, for dette vil rasere en veldig betydningsfull del av bygda vår for alltid, og det kan vi aldri tilgi her på Hovin, sier Lars Inge Trang.

Måtte forlate gården

Tor Arne Eggen hadde en hel gård som gikk med i de opprinnelige E6-planene.

– Jeg fikk beskjed om at de måtte ta en del av gården, og var jo ikke interessert i å sitte med en halv gård, så dermed måtte vi innløse, og finne oss et annet sted, sier Eggen, som driver med hester.

– Vi hadde blant annet bygget opp en ny stall, så det var ikke noe ok. Alt sammen ble revet bare noen måneder etter at vi flyttet derfra, men hvis dette nye forslaget vedtas, så skjedde det altså uten grunn. Denne prosessen blir veldig merkelig, sier Eggen.

Reagerer på metoden

Blant innbyggerne som ble overrasket over telefon fra Nye Veier 1. mars var Olaug Volden.

– Klokken ni om morgenen fikk jeg beskjed om at huset mitt var blant dem som måtte rives om Nye Veier får det som de vil. Informasjonsmøtet om dette skulle holdes allerede klokken 18 samme kveld.

Hun reagerer på hvordan Nye Veier har gått frem i denne saken.

– Flere av naboene som vil få en firefelts motorvei 35 meter fra huset sitt ble ikke informert i det hele tatt. Og heller ikke en lokal bedrift med 18 ansatte, som også må rives, sier Volden.

– Vår plan var å håndtere næringseiendommen særskilt, dette er noe som er fulgt opp etter møte 1. mars, svarer prosjektsjef i Nye Veier Lars Bjørgård.

10. februar i år, altså knappe tre uker før beskjeden kom om det nye traséforslaget, deltok Nye Veier i et digitalt informasjonsmøte med kommunen om E6.

– De nevnte ikke et ord om at de hadde planer om en helt ny trasé, forteller leder av Hovin arbeiderlag, Svein Hovin, som deltok i møtet.

– Jeg ble sjokkert da beskjeden kom kort tid etterpå, for hvorfor hadde de ikke sagt noe om dette tidligere?

–Jeg synes det er helt absurd at samtidig som politikerne sier at vi skal tenke miljø og bærekraft, så foreslår et statlig selskap å bygge vei med 110-sone, som i seg selv er negativt for miljøet, og så vil de i tillegg legge veien over unike Gaulfossen og Gammelelva, sier Julie Slørdahl, som er datteren til Olaug Volden og oppvokst i et av husene som må saneres med det nye forslaget.

– Store jordbruksarealer vil beslaglegges og ødelegges, bygdas hjørnestensbedrift blir utradert og Hovin største boligfelt blir liggende like ved motorveien, sier Slørdahl.

REAGERER: – Den nye traseen vil komme i konflikt med flere verneverdige natur- og kulturattraksjoner, sier Julie Slørdahl. Foto: Tore Slørdahl

NVE fraråder

Strekningen Gyllan-Kvål er en del av utbyggingen av E6 i Trøndelag som strekker seg over 106 kilometer mellom Ulsberg og Åsen, og med en kostnadsramme på 25 milliarder. Nye Veier har tatt over Statens vegvesens reguleringsplan for denne veistrekningen fra 2016, men vil øke hastigheten fra 100 til 110 km/t.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er bekymret for belastningen på natur- og miljøverdiene ved det nye forslaget. De har blant annet frarådet kryssing over Gaulfossen og har bedt Nye Veier utrede flere alternativer.

– Etablering av ny 4-felts motorvei er et irreversibelt inngrep og det er derfor svært viktig at metodene som benyttes er anerkjente, sier senioringeniør Finn Herje i NVE.

Han påpeker at Gaula er et varig vernet nasjonalt laksevassdrag og at bygging av 4-felts motorvei med hastighet 110 km/t gjennom et trangt dalføre som Gauldalen er svært krevende med hensyn til landskapet og de viktige natur- og kulturverdiene tilknyttet vassdraget.

– NVE er derfor opptatt av at det velges løsninger som i størst mulig grad ivaretar verneverdiene, sier Herje.

MÅ FLYTTE?: Her er beboere fra seks av de syv berørte husstandene. I bakgrunnen vises driftsbygningen på gården som står i fare for å rives og bygdas verneverdige elveterrasser, Nordtømmeterrassene. Foto: Trond Are Berge

– Har forstått vi er oppfattet som respektløse

– Oppdraget vårt er å bygge mer trafikksikker vei på en mest mulig lønnsom måte og samtidig ta hensyn til miljøet, sier prosjektleder Lars Bjørgård i Nye Veier.

– I bygda Hovin mener noen at dette forslaget er det motsatte av å ta hensyn til miljøet?

– Ja, men vi har ansvar for å se på hele strekningen i ett, og dette forslaget vil redusere beslaget med dyrket mark totalt. Det vil bli mindre klimautslipp ved at vi slipper å bygge om jernbanen med en kilometer og får en mye kortere bro. Andre fordeler er at vi få en bedre veilinje, og vi får redusert kostnadene med et sted mellom 700 millioner og én milliard.

– Lokalbefolkningen snakker om hensynsløs fremferd i denne saken?

– Jeg har forstått i etterkant at vi er oppfattet som respektløse og arrogante, og det har jo ikke vært meningen, sier Bjørgård, som har forståelse for at det er en stor belastning for dem det gjelder.

– Dette er en beskjed som er så vidt dramatisk for den det gjelder at tidspunktet aldri vil bli riktig uansett. Beklageligvis vil alltid noen bli berørt av en slik utbygging. Vi forsøker å være behjelpelige underveis i reguleringsprosessen, både med informasjon og bistand til berørte ved eventuell innløsning av eiendom slik at dem det gjelder kan skaffe seg ny bolig når den tid kommer, sier han.

Innen våren 2022 forventes vedtak på reguleringsplanen, men trasévalg forbi Hovin vil være avklart i løpet av sommeren i år. Da har noen av grunneierne ventet på avklaring siden 2012.