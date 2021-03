«SYLVI-EFFEKTEN»?: På VGs første måling siden Siv Jensen pekte ut Sylvi Listhaug som sin etterfølger, får Frp kun 7,8 prosent. Foto: Tore Kristiansen

Ny katastrofemåling: Ingen Sylvi-effekt for Frp

Frp stuper videre, og får med 7,8 prosent sin dårligste VG-måling på minst 16 år.

Publisert: Nå nettopp

VGs partibarometer for mars byr på dårlig nytt for alle de borgerlige partiene – unntatt Høyre, som er Norges største parti.

Hvis Siv Jensens kroning av Sylvi Listhaug som sin etterfølger har ført til en «Sylvi-effekt», er dette dårlige nyheter for Frp.

Partiet får nemlig en ny bunnotering på VGs målinger for andre måned på rad – og er nesten halvert fra stortingsvalget i 2017.

Kun 35 prosent av dem som stemte på Frp da, ville gjort det i dag.

VG har i løpet av hele torsdagen prøvd å få Sylvi Listhaug i tale om krisetallene. Beskjeden fra Frp har vært at Listhaug sitter i møter hele dagen og ikke kan la seg intervjue. Heller ikke etter møtene skal hun ha anledning til å snakke med VG.

Partiet opplyste om at heller ikke partileder Siv Jensen eller nestleder Terje Søviknes hadde anledning til å la seg intervjue av VG torsdag.

Søviknes skriver imidlertid følgende i en SMS til VG:

– Trenden på målingene de siste ukene har vært at Fremskrittspartiets oppslutning øker. Denne målingen avviker fra det bildet, men det er valgresultatet til høsten som teller. Tallene forteller oss at vi må jobbe hardt både for å vinne tilbake tidligere velgere og hente nye velgere, skriver Søviknes.

Valgforsker Bernt Aardal viser til at Frp har hatt flere dårlige målinger den siste tiden. Det er ifølge Aardal et faresignal for partiet i forkant av stortingsvalget i september.

– Noe av begrunnelsen til Frp for å gå ut av regjering, var ønsket om å blankpusse profilen. Så langt ser det ikke ut som de har lykkes med det. Nå kan det begynne å spøke for alvor for valget til høsten, sier Aardal.

STEMMETYV: Erna Solberg er avhengig av at partiene til Siv Jensen, Guri Melby og Kjell-Ingolf Ropstad vokser hvis hun skal få fortsette som statsminister. Men selv stikker hun av med 18 prosent av 2017-velgerne til de tre partiene. Foto: Tore Kristiansen

Spiser sine egne

Mens Høyre vokser, sliter de tre andre borgerlige partiene. Venstre får en oppslutning på 3,3 prosent, mens KrF får 2,5 prosent.

Alle lekker velgere til gjerdet og Senterpartiet – men også til Høyre.

I denne målingen «stjeler» Erna Solbergs parti over 18 prosent av 2017-velgerne til sine nærmeste samarbeidspartnere:

86.700 fra Frp

14.100 fra KrF

24.800 fra Venstre

– KrFs største stemmetyver i denne målingen er gjerdet, Sp og regjeringspartneren Høyre. Hva synes du om at Erna Solberg stjeler KrF-velgere?

– Jeg tror at Høyre får gode poeng fordi folk har tillit til hvordan statsministeren står i bresjen for å håndtere den største krisen siden andre verdenskrig, skriver KrF-nestleder Ingelin Noresjø i en e-post til VG.

– Jeg er optimist

Venstre-leder Guri Melby svarer også på e-post:

– Vi får til mye bra i regjering med Høyre hvor vi legger til rette for grønne jobber og tar Norge gjennom krisen. At det går velgere mellom Høyre og oss er ikke overraskende, vi skal fortsette å vise fram Venstres politikk og jobber nå med å få vedtatt rusreformen og klimaplanen, skriver hun.

– Alternativet til dagens blågrønne regjering er en venstreside hvor flertallet av partiene vil melde Norge ut av EØS, som ikke har en plan for hvordan vi skal kutte klimautslipp og som ikke kan bestemme seg om statsministerkandidaten heter Trygve Slagsvold Vedum.

Statsminister Solberg har ikke gitt opp håpet om at de andre borgerlige skal løfte seg:

– Det er fortsatt et halvt år til valget, og jeg er optimist og har tro på at vår side skal løfte seg frem til valget, skriver hun i en e-post til VG.

FLERTALLSSMIL: Jonas Gahr Støre er ikke fornøyd med 22,2 prosent, men kan notere enda en måling med flertall for de rødgrønne partiene. Foto: Fredrik Solstad

Stort rødgrønt flertall

SV, Senterpartiet og Arbeiderpartiet får til sammen 90 mandater på målingen, og ville fått flertall på Stortinget.

Om man tar med mandatene til Rødt og Miljøpartiet de Grønne (MDG), får partiene som vil kaste Erna Solbergs regjering et overveldende flertall med 101 mandater.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre sier han gleder seg over at det er nok en måling som viser et klart flertall for ny regjering. Han understreker likevel at han ikke er fornøyd med 22,2 prosents oppslutning for Ap.

– Nei. Vi skal høyere, og jeg har tro på at vi kommer høyere, sier Støre.

– Det virker som dere ikke helt kommer dere ut av gjørma?

– Vi må se på summen av målingene. De går litt opp og ned. Fortsatt ligger coronaen tungt over norsk politikk, men vi er et samlet lag med samlet politikk om arbeid, velferd og klima. Når vi går inn i valgkampen, har jeg tro på at det vil løfte oss, sier Støre.