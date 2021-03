Disse VGS-linjene er mest populære

Kunnskapsminister Guri Melby sier at hun tror grunnen til at flere søker seg til yrkesutdanning er at flere har «snakket opp» yrkesfagene, også den sittende regjeringen.

– I tillegg er det mange som har fått med seg at yrkesfag gir gode muligheter for jobb og at etterspørselen etter fagarbeidere innen industri, bygg og anlegg og innen helse bare vil øke med årene, sier Melby.