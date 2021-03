STENGT: – Denne butikken er babyen min, sier Birgitta Jonsson. Foto: Odin Jæger

Hyttekommuner stengt ned: − Jeg begynte nesten å gråte

HALLINGDAL (VG) – Det er leit at vi må stenge alt når vi nesten ikke har hatt noe smitte, sier Birgitta Jonsson, som driver blomsterbutikk i Ål.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg synes det er ille at de drar alle over én kam. Viken fylke er altfor stort, sier Jonsson, som driver butikken Blomsterpikene og er leder i Ål handelsforening.

Mandag kveld kom helseminister Bent Høie med beskjeden om at regjeringen innfører det strengeste tiltaksnivået for hele Viken fylke, til tross for at flere kommuner har veldig lav smitte.

Tiltakene, som blant annet dreier seg om skjenkestopp og stengte butikker og serveringssteder, tok til allerede natt til tirsdag og skal vare til og med søndag 11. april.

Med påsken bare et par uker unna vil nedstengingen få store konsekvenser for hyttekommunene i Hallingdal. Flere av dem har hatt lavt smittenivå og ordførerne reagerer på nedstengingen av hele fylket, som består av de tidligere fylkene Østfold, Akershus og Buskerud.

SJOKKERT: – Jeg trodde ikke de skulle stenge hele Hallingdal, sier Birgitta Jonsson. Foto: Odin Jæger

Svenske Birgitta Jonsson flyttet til Ål etter å ha falt pladask for stedet i påsken 2009, og overtok blomsterbutikken i 2012.

– Som alle andre i Ål er også jeg avhengig av påsketuristene, så jeg begynte nesten å gråte da jeg hørte nyheten. Folk er opptatt av å få tulipaner og påskeliljer på hyttene sine i påsken, så den uken er viktig.

Men Jonsson har bestemt seg for å gjøre det beste ut av situasjonen og etter råd fra kolleger i Oslo, har hun åpnet for telefonbestilling, samt selvbetjening med vipps utenfor butikken.

– Nå ble jeg glad, sier blomsterkunde Unni Nygård om den løsningen.

– Det er jo så koselig når stemorsblomstene kommer!

LETTET: – Jeg var bekymret for at det ikke skulle være mulig å få tak i blomster, sier kunde Unni Nygård. Foto: Odin Jæger

– Mange er rammet hardere enn meg, Jeg har heldigvis hatt et godt år fordi folk har blitt så opptatt av planter, sier blomsterhandler Jonsson.

– Mye fortvilelse

Ål kommune har hatt lite smitte gjennom hele pandemien. Det siste registrerte smittetilfelle var 14. januar. Da hadde de ett tilfelle.

– Det er mye frustrasjon og fortvilelse blant innbyggerne på grunn av nedstengingen, sier ordfører i Ål, Solveig Vestenfor (Ap).

Hun er for tiden i ventekarantene fordi en av nærkontaktene til sønnen testet positivt. Dermed havnet ordføreren på hjemmekontor i en svært travel tid.

HJEMMEKONTOR: Ordfører Solveig Vestenfor (Ap). Foto: Odin Jæger

– Noen er satt til å lede dette vanskelige arbeidet for hele landet, og det må vi selvsagt forholde oss til, men jeg mener det hadde vært naturlig om Hallingdal hadde blitt behandlet likt som for eksempel Innlandet, for i likhet med dem er vi et område der det er lite smitte, men ganske mange tilreisende, sier hun.

– Det andre er at man kanskje heller burde sett på utreisebegrensninger fra områder der det er veldig mye smitte istedenfor at man lukker et samfunn der det nesten ikke er smitte.

Stengt bjørnepark

– I to måneder har vi jobbet for å gjøre alt klart til å sesongåpningen i påsken. Denne nedstengingen er krise for oss, sier direktør Kees Ekeli ved Bjørneparken i Flå.

I påsken pleier det å være et stort innrykk av besøkende til den 600 mål store dyreparken. I tillegg til bjørnene, som våkner opp fra vinterdvalen i morgen, tirsdag, har de mange andre typer dyr.

– Krokodillelandet er bygget helt om for å tilpasse oss coronarestriksjoner. Her finnes ikke lenger tribuner med sitteplasser, sier Ekeli.

– For oss som lever av å vise frem alt dette, er det veldig trist å holde stengt. Vi har gledet oss til åpningen nesten helt siden forrige sesong, forteller direktøren, som pleier å tredoble antall ansatte fra påske.

Men ikke i år.

MISTER PÅSKEN: – Med hytteforbudet i fjor forsvant markedet vårt. Nå er markedet her, men vi må holde stengt, sier direktør Kees Ekeli ved Bjørneparken i Flå. Foto: Odin Jæger

Han er selv biolog og forstår at det må drastiske tiltak til for å få bukt med viruset, men synes det er underlig at det ikke ble gjort forskjell på Viken-kommunene med mye og lite smitte.

– Eller, når det først skal satses på en nedstenging, så burde det kanskje blitt gjort for hele landet. En nasjonal dugnad, fremfor en regional. Jeg frykter at det neste blir en oppblomstring rundt Trondheim, så Bergen og så videre. Nå vil dette bare forskyves, tror han.

Direktøren understreker at de til tross for hytteforbudet i fjor fikk et godt år, som følge av innenlandsferiering og godt vær.

– Mange har det verre enn oss, og skal jeg trekke frem noe positivt med disse tiltakene, så kan det jo gjøre mulighetene større for at sommeren blir reddet. Sommeren er enda viktigere for oss enn påsken, sier Kees Ekeli.

LITE SMITTE: Ordfører Merete Gandrud (Ap) i Flå. Foto: Odin Jæger

By og land

Ordfører Merete Gandrud (Ap) reagerer på at de strenge tiltakene rammer hele Viken.

– Jeg synes avgjørelsen er merkelig fordi det har vært rom for å ta lokale hensyn andre steder, men her skal det altså være by og land hand i hand, uansett smittetrykk, sier ordføreren.

Hun mener hyttefolket i Hallingdal, som hun kaller «hyttehallingene», har vært flinke og hensynsfulle og stort sett reist hjem når de har blitt syke.

– Så har du dagsturistene som kanskje er litt mer utfordrende, fordi de er vanskeligere å smittespore, men vi har hatt veldig lite smitte og jeg var ikke noe bekymret for påsken, sier hun.

les også Bekymret for lokalt smittevernarbeid: – Under stort press

Hun og de andre ordførerne sa sin mening om eventuelle tiltak i et møte klokken 12 mandag.

– Det var ikke noe som tydet på da at dette ville skje så raskt, men så får vi altså beskjed klokken 21 samme kveld om at tiltakene må skje fra midnatt. Det hadde kanskje holdt å komme med dette i dag slik at ansatte kunne informeres på en skikkelig måte? Jeg synes det er litt mangel på respekt for folks arbeidssituasjon oppi dette, sier hun.

SMITTEVERN: Det mangler ikke på påminnelser om smittevern for de få som besøker kjøpesenteret i Flå. Foto: Odin Jæger

– Det kom som et sjokk

Bjørneparken kjøpesenter i Flå er nesten tomt for folk. De fleste butikkene har gitter foran inngangspartiet.

– Det kom som et sjokk på oss. Det var ingen signaler om at nedstengingen skulle komme så raskt, sier Arne Fegri som driver sportsbutikken på senteret.

– Vi holder åpent med klikk og hent-ordning, og kommer til å overleve dette, og men det blir tøft, sier Arne Fegri på Sport1. Foto: Odin Jæger

– Våre kunder kommer stort sett fra Oslo og Bærum, og jeg har ingen grunn til å tvile på at de er minst like smarte som andre folk med tanke på smittevern. Jeg tror dette hadde gått helt fint uten en nedstenging, sier han.

Han synes det er pussig at de ikke kan klare å gjøre lokale forskjeller i Viken når de klarer det i Oslo.

– Det var jo mørkt for et år siden da vi hadde hytteforbud. Vi satt igjen med varer for en million etter påske. Men heldigvis har det gått unna med hjemmetreningsutstyr og annet sportsutstyr gjennom pandemien, så vi har litt å leve på, sier han.