LANG KØ: På Frederikkeplassen på Blindern strekker det seg en lang kø. Foto: Hanna Thevik, VG

Her massetestes studentene for corona

Hundrevis av studenter møtte opp for å hurtigteste seg på Blindern. Pilotprosjektet kan være løsningen på å åpne opp deler av samfunnet under pandemien.

Studenter som skal innom campus på Universitetet i Oslo de neste tre ukene blir oppfordret til å teste seg én gang i uken.

Målet er å teste opp mot 2000 studenter og ansatte hver uke, opplyser Universitetet i Oslo. Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier hurtigtester kan hindre smitteutbrudd av coronaviruset før de skjer.

– Hurtigtesting er et av mange tiltak for å åpne opp før mange er vaksinert, sier Nakstad til VG.

Tirsdag ble det innført nye coronatiltak i Oslo etter stigende smittetall.

TESTES: Universitetet i Oslo har som mål å hurtigteste opp mot 2000 studenter i uken. Student Christina Eide har tidligere tatt den vanlige coronatesten, her tar hun prøve for hurtigtest. Foto: Hanna Thevik, VG

«Deilig å bli prioritert»

– Det er deilig at vi blir prioritert, sier student Christina Eide. Hun mener åpne lesesaler og hurtigtesting gjør det lettere å være student.

Det er Studentsamskipnaden i Oslos helsetjeneste (SiO Helse) som har fått oppdraget av Helsedirektoratet å drifte pilotprosjektet.

Testen som utføres gir raskere svar på om man er smittet og det blir kun tatt prøver fra fremst i nesen.

– Ganske greit i forhold til vanlig test, sier Eide etter hun ble testet.

– Alt som kan bidra til at studenten kan være på campus er viktig, sier direktør SiO Helse Trond Morten Nejad-Trondsen.

Dagen før den offisielle åpningen av hurtigtest-stasjonen var 400 personer innom. Onsdag ettermiddag strakk køen til teltet hvor testene tar langs hele Frederikkeplassen på Blindern.

MASSETEST: Studenter og ansatte ved UiO blir oppfordret til å teste seg hver uke. Foto: Hanna Thevik, VG

– Unge har hatt et tungt år

– Det er viktig for oss å kunne holde åpent. Unge har hatt et tungt år. Det er viktig at lesesalene nå får være åpne, sier rektor Svein Stølen.

Stølen sier universitetet legger inn mye innsats for å holde lesesalene åpne samtidig som de ikke ønsker smittespredning på campus.

Biologistudentene Marieke Hartrampf og Eirik Engseth valgte onsdag å teste seg. De er enige i at det er lettere å holde motivasjonene oppe når de kan studere på lesesalene.

– Veldig bra at vi kan teste oss og få svar tidlig, sier Hartrampf.

– Det er lettere å holde motivasjonene når man kan komme ut av kollektivet, sier Engseth.

VALGTE Å TESTE SEG: Biologistudentene Marieke Hartrampf og Eirik Engseth valgte å benytte seg av hurtigtestene på Blindern. Foto: Hanna Thevik, VG

Universitetet i Oslo opplyser at ingen smitteutbrudd kan kobles til campus så langt i pandemien. Studentene har i hovedsak hatt digital undervisning, men flere har ytret et ønske om at lesesalene bør være åpne.

Storskala-testing

Studentsamskipnaden i Oslo har ansatt studenter til å være med på å drifte testingen. Direktøren for SiO Helse, Trond Morten Nejad-Trondsen, er glad for at mange studenter er innom.

Han håper hurtigtestingen på UiO blir en vellykket pilot som kan hjelpe å åpne samfunnet.

– Tanken med et pilotprosjekt er å overføre det til andre steder om det er en suksess, sier Robert Steen (Ap) byråd for helse, eldre og innbyggertjenester i Oslo.

Han forteller at kommunene prioriterer unge og at hurtigtesting kan være et godt alternativ for å holde møteplasser for dem åpne.

Steen vil ikke love om hurtigtesting blir innført for å åpne andre deler av hovedstaden.

VIKTIG TILTAK: Robert Steen sier dette er et viktig tiltak for å kunne holde campus åpent. Foto: Hanna Thevik, VG

Nye testrekorder i Oslo

– Oslo satte en ny test-rekord i går med 5434 personer som testet seg og siden august har vi tatt 400.000 tester. Det er en indikasjon på at terskelen for å teste seg er lav og det er bra, sier Steen.

Han forteller at det har vært en oppblomstring av smitte blant unge den siste tiden og at det er viktig å gjøre det lett for dem å teste seg.

– Studentene er noen av dem som har hatt det tyngst. De har vært stengt inne på hyblene sine, mange i en ny by uten mulighet til å skape et sosialt nettverk.