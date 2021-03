PÅ GEILO: Statsminister Erna Solberg skulle feire 60-årsdagen på Geilo sammen med familien. Både fredagen og lørdagen kan familien ha brutt corona-reglene. Foto: Privat

Ekspertenes dom: Kan Erna straffes?

Var restaurantbesøk og sushimiddag straffbart? Ekspertene strides, men alle er enige om at reglene er uklare.

Av Ådne Husby Sandnes

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Statsminister Erna Solberg etterforskes av Sør-Øst politidistrikt for brudd på smittevernforskriften etter at familien feiret hennes 60-årsdag.

Nylig var hun og ektemannen Sindre Finnes i politiavhør. Etterforskerne har en ambisjon om å være ferdige med saken i løpet av denne uken.

Samtidig ruller debatten: kan virkelig statsministeren bli bøtelagt etter bursdagshelgen?

Erna Solberg har forklart at ektemannen Sindre Finnes hadde bestilt bord fredag til storfamilien på 14 personer. De skulle spise på restaurant Hallingstuene.

Statsministeren selv kunne imidlertid ikke delta fordi hun hadde fått en betennelse på det ene øye, og måtte reise til Ullevål sykehus for å få behandling. Resten av familien dro imidlertid på restauranten, og satt fordelt på tre bord.

Solberg skrev på sin Facebook-side at dette var forbudt: «Reglene sier at et slikt restaurantbesøk regnes som et arrangement, hvis man er mer enn 10 personer.»

Ekspertene strides imidlertid om familien brøt reglene på restauranten.

RESTAURANTEN: Her hadde Ernas ektemann, Sindre Finnes, booket bord. Foto: Preben Ørpetveit Solberg/Hallingdølen

Jusprofessor ved Universitetet i Bergen, Hans Fredrik Marthinussen, mener på sin side at statsministeren kan straffes for familiens restaurantbesøk fredag, selv om hun ikke var til stede.

– I utgangspunktet er det tilstrekkelig at hun er innforstått med at det skal arrangeres bursdag og at dette er i strid med reglene. Hvis hun vet at ektemannen trommer sammen en bursdagsmiddag på restaurant, så er den vanlige strenge normen at hun må si «nei, Sindre, det gjør vi ikke», sier jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen til VG.

Det vil overraske ham hvis politiet kommer til at Solberg ikke kan straffes for medvirkning.

Over fjellet, ved Universitetet i Oslo, er jusprofessor Alf Petter Høgberg helt uenig. Han mener at restaurantbesøket ikke omfattes av forskriften.

forrige







fullskjerm neste OOPS: Erna Solberg glemte seg også litt under den skjebnesvangre pressekonferansen 12. mars 2020. Her kommer helseminister Bent Høie med en reddende hånd, som hindrer statsministeren fra å håndhilse på FHI-direktør Camilla Stoltenberg.

– Dersom man anser restaurantbesøket som et arrangement, ville medvirkningsansvar vært naturlig. Slik jeg har fått opplyst saken, er imidlertid ikke restaurantbesøket noe annet enn et restaurantbesøk, og et restaurantbesøk er ikke et arrangement uten videre, sier Høgberg, og legger til at:

– Det at mer enn 10 personer som spiser på samme restaurant kjenner hverandre, forvandler altså ikke som sådan restaurantbesøket til et arrangement. Jeg tar forbehold om at jeg ikke kjenner faktum godt nok, sier Høgberg.

Katrine Holter, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Politihøgskolen sier på generelt grunnlag, at det nok ikke finnes en helt klar konklusjon med to streker under svaret. Covid-19-forskriften bærer preg av hastverksarbeid, og det er ikke alltid like klart hva som er straffbare «arrangement», mener hun.

UKLART: Katrine Holter mener forskriften bærer preg av hastverk. Foto: Advokatfirmaet Sulland (tdl. arbeidsgiver)

– Hvis for eksempel en vennegjeng på 15 personer sammen besøker et serveringssted, er det antagelig straffbart fordi det vil regnes som et offentlig sted. Men det er nok rom for noe skjønn, siden det ikke uten videre er verre å være på restaurant med venner så lenge man sitter adskilt på ulike bord, enn å sitte der adskilt fra andre fremmede.

– Domstolene må vurdere om loven skal tolkes snevrere enn språket tilsier, for eksempel fordi handlingen har et uskyldig preg. Å straffe alle som utelukkende har bidratt til andres brudd på smittevernsforskriften, ville nok ført for langt, sier Holter.

VG har vært i kontakt med påtaleansvarlig i området Buskerud for Sør-Øst politidistrikt, Per Morten Sending. Han ønsker ikke å kommentere om de konkret etterforsker hvorvidt Erna Solberg kan straffes for medvirkning.

– Vi ønsker å gjøre de nødvendige undersøkelser før kommer ut med mer informasjon, skriver han i en tekstmelding.

IKKE STRAFF: Alf Petter Høgberg er professor ved Universitetet i Oslo. Foto: Frode Hansen

Hva så med festlighetene dagen etter?

På lørdagen var jubilanten tilbake på Geilo etter sykehusbesøket. Familien på 14 var da samlet i en leilighet hvor de spiste sushi.

Ettersom denne sammenkomsten fant sted i en privat bolig, har flere argumentert med at dette var brudd på en anbefaling, og ikke et forbud.

«Vi satt med god avstand, og over to etasjer. Men vi var på et tidspunkt 14 stykker i leiligheten. Det var for mange ut fra anbefalingen som gjaldt. Det er en anbefaling jeg kjenner godt, fordi jeg selv har gitt den.» skrev Solberg på Facebook.

Professor Marthinussen mener imidlertid at også denne sammenkomsten etter en konkret vurdering kan anses for å være straffbar, ikke bare et brudd på en anbefaling.

KAN STRAFFES: Professor Hans Fredrik Marthinussen mener Erna Solberg kan vente seg bot. Foto: Rune Sævig

Om så er tilfelle, kommer an på en juridisk spissfindighet, eller en vinterferie-nøtt, om du vil.

Avgjørende er nemlig hvordan juristene tolker ordet «lokale», slik det går frem av forskriften, og om Solbergs hotelleilighet kan regnes som dette.

– Med tanke på smittevernhensyn, er det liten grunn til å avgrense «lokale» mot mindre lokaler man leier med tanke på konkrete arrangement, sier Marthinussen.

Professor Høgberg er igjen uenig:

– Leiligheten er klart nok ikke et «lokale» i forskriftens forstand, men et substitutt for et privat hjem for personer på reisefot, og må følgelig behandles som et privat hjem. I private hjem gjaldt ingen grense på besøkende etter forskriften, og det er selvsagt lov å servere alkohol i private hjem, sier han.

Førsteamanuensis Katrine Holter mener det er enda vanskeligere å svare på om det for eksempel er straffbart å være sammen 15 stykker på et hotellrom.

– For er et hotellrom et lokale som leies ut? Forskriften nevner hotell som et eksempel på lokaler, og et hotellrom er jo en del av et hotells lokaler. Men det er ikke primært hotellrom vi tenker på som når vi hører ordet lokaler. Forskriften kan leses på begge måter. Det vil nok stå og falle litt på påtaleskjønnet eller dommerskjønnet, sier hun.

Erna-støtte fra departementet

Etter at Solbergs smittevernbrudd ble kjent, skrev Helse- og omsorgsdepartementet en lengre redegjørelse for hvordan ordet «lokale» skal forstås. Dette etter henvendelse fra Dagbladet. Her skriver departementet at bestemmelsen ikke omfatter leide hytter og leiligheter, og dermed at sushi-middagen ikke var straffbar.

BRØT RÅD: «Erna Solberg, som ikke var til stede på den middagen, har nok ikke selv brutt en forskrift. Men hun brøt kanskje et råd dagen etterpå da man var samlet et privat sted» sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til VG. Foto: Hanna Thevik

Professor Marthinussen mener at det i beste fall er uryddig at departementet blandet seg så direkte inn i en sak der statsministeren er under etterforskning.

– Folk flest kan selvsagt bare glemme å få et lengre støtteskriv fra departementet om hvorfor forskriften ikke var ment å favne så vidt som teksten gir uttrykk for.

Oslo-professoren Høgberg er igjen uenig med Bergen-professoren.

– Jeg synes det er fint at Helsedepartementet forsøker å rydde opp i omfattende rettslige misforståelser som fremføres bredt, kategorisk og ensidig i ulike medier. Gapestokkmentalitet basert på sviktende juridisk grunnlag er aldri bra, sier Høgberg.

– Alt i alt mener jeg myndighetene bør tenke over om man har gått for langt i bruk av generelle straffetrusler til smittevernsforskrifter. Det er ikke bra for rettssikkerheten til borgerne at de risikerer straff etter regler som er skrevet i hui og hast, er vanskelige å tolke og ikke alltid like gjennomtenkte, sier førsteamanuensis Holter.