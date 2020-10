PÅ JOBB: Svenne Neumann har vært på jobb under hele den coronastengte perioden ved Hammefest sykehus. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Var på jobb da alarmen gikk på Hammerfest sykehus: − Surrealistisk

HAMMERFEST (VG) Forrige helg ble sykehuset tømt for pasienter etter et stort smitteutbrudd. Nå fjernstyres det fra en kontorbygning ved havna

-- Det var helt surrealistisk. Jeg skjønte ikke helt hva som skjedde. Jeg snakket med sjefen min og hun hadde fått meldingen om at sykehuset skulle ha inntaksstopp og tømmes for pasienter. Så måtte vi bare sette i gang - det var ikke noe annet å gjøre, sier overlege Svenne Naumann ved barneavdelingen til VG.

Hun møter VG ute ved personalinngangen til sykehuset. Skyvedørene ved hovedinngangen like ved, åpner seg ikke. Ingen som kommer på besøk til sykehuset får gå lenger enn hit - den siste uken har ikke sykehuset en gang tatt imot pasienter.

Kastet seg rundt

Det siste smitteutbruddet i Hammerfest har vært knyttet til sykehuset. Det startet da to leger fikk påvist smitte for to uker siden, og sykehuset stengte for besøkende til situasjonen var avklart.

Smitten spredde seg videre, og de måtte til slutt ta mer drastiske grep: Fredag forrige uke var minst 120 ansatte i karantene, og fire pasienter og 19 ansatte smittet. Sykehuset innførte inntaksstopp fredag kveld, og sendte pasientene videre til andre sykehus.

– De pasientene som fikk beskjed om at de måtte flyttes eller skrives ut på fredag de tok det veldig pent, og setter pris på at vi tar smittetrykket på alvor, sier Naumann.

Fredag, lørdag og søndag forrige gikk med til å snakke med foreldrene og informere dem om avgjørelsen. Noen pasienter ble skrevet ut, og andre ble overflyttet til UNN i Tromsø.

Nå er det stille i gangene. Siden mandag har ikke Neumann møtt barn fysisk på avdelingen.

– Det var en veldig rar situasjon, sier hun.

ANNERLEDES: I stedet for å fysisk møte de syke barna, sitter Neumann på et kontor og jobber via telefon og video. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Fjernstyrt fra havnen

Naumann jobber ved barneavdelingen ved Hammerfest sykehus. Det er den eneste barneavdelingen i hele Finnmark.

Fem minutter unna, nede ved havneområdet, sitter avdelingsoverlege Ane Kokkvol inne i et kontorlokale. Hun er Neumanns nærmeste leder.

Herfra fjernstyrer hun og resten av administrasjonen sykehuset.

-- Som nærmeste operative leder må jeg inn hvis noen av de ansatte blir syke. Så dermed har jeg sittet her nede, klar til å gå opp hvis det trengs, sier hun.

For aktivitetsnivået er fremdeles høyt inne på sykehuset: De ansatte sitter inne på hvert sitt kontor, eller med to meters avstand.

NYTT KONTOR: Herfra snakker Ane Kokkvoll med de hun har personalansvar for. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Eneste barneavdeling

Mange av de polikliniske avtalene er gjort om til videokonsultasjoner, og de har også akutt beredskap for barn i fylket. Skulle det komme inn et akutt sykt barn fra nærområdet vil barnet kunne bli stabilisert på sykehuset og få hjelp, for så enten å flyttes videre eller skrives ut

-- Det var en del andre avdelinger som måtte ta ned også øyeblikkelig hjelp. Da blir pasientene sendt direkte til Alta eller Kirkenes. Men siden vi ikke har noen andre barneavdelinger i Finnmark så har vi ikke den muligheten, sier hun.

Legene ved barneavdelingen er også i kontakt med kommunehelsetjenesten rundt i Finnmark og veileder dem over telefon og video når det trengs.

I femte etasje, der barneavdelingen på sykehuset er er, har bare to ansatte vært i karantene. Det har gjort at de ikke har vært under så stort press som andre avdelinger.

ADMINISTRASJON: I en kontorbygning ikke langt unna sykehuset, sitter administrasjonen og jobber på Foto: Gabriel Aas Skålevik

Våken om nettene

Som leder med personalansvar har Kokkvoll måttet ha mange tanker i hodet på en gang: Hvordan skal sykehuset håndtere det hvis det kommer

en massetilstrømning av smittede? Kan ansatte overføres til en annen avdeling hvis de trenger folk, eller skal barneavdelingen ta imot andre pasienter? Hvordan ivaretar man de ansatte? Det har holdt henne oppe om nettene.

-- Først bekymret jeg meg for personalet og mine egne leger, at de ikke skulle bli syke, og at vi kunne drifte videre. Når vi ble stengt var bekymringen først og fremst for pasientene - kanskje spesielt de kronisk syke barna som er vant til å stole på at de har et tilbud i nærheten. Men smittevernet er ekstremt viktig, sier hun.

På skjermen har hun en full kalender med oversikt over møter og gjøremål. De vanlige møtene gjennomføres, men over nett.

-- De rapporterer fra vakt som de pleier, og hvis det har vært noen spesielle utfordringer.

Nå begynner sykehuset å få bedre oversikt: Alle de ansatte er testet, og flere nærkontakter er ute av karantene. Kokkvoll sier målet er at sykehuset skal begynne gjenoppta driften fra 9. november, og hun håper barneavdelingen er først ute.

– Det gjelder ikke bare siden det er hele barnebefolkningen i Finnmark, men også fordi det kan variere med alt fra syke nyfødte, til alvorlig astma, til barn og unge med sammensatte tilstander som også sliter psykisk, sier hun.

