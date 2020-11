FESTEN ER OVER: – Jeg skjønner veldig godt at mange er veldig lei og lengter etter sosialt samvær, men nå må vi rett og slett trå til for å unngå at vi kommer i en verre situasjon. Det er nok å se på land rundt oss som har fullstendig lockdown. Det ønsker ikke vi, sier justisminister Monica Mæland (H). Foto: Tore Kristiansen, VG

Truer med bøter og fengsel: − Festing kan bidra til at folk dør

Justisminister Monica Mæland (H) og politidirektør Benedicte Bjørnland vil slå hardt ned på smittevernbrudd. De som vurderer å dra på fest i helgen, kan tenke på at de i verste fall kan være med på å drepe noen, mener Mæland.

– Så nå er det festbremsminister og coronapoliti?

– Ja, dessverre. Redselen og respekten for dette var mye større i vår. Det er ikke så rart, da hadde vi alle en mye større frykt, det var nyere for oss og alle forholdt seg veldig lojalt, sier justisminister Monica Mæland (H).

– Festing kan bidra til at mange blir smittet, at folk dør og at vi må lukke ned ytterligere. Det er jo det vi prøver å forhindre.

Sammen med politiets øverste sjef, politidirektør Benedicte Bjørnland, gir justisministeren klar beskjed om at gulrøttenes tid er over.

Nå tar de frem pisken og vil straffeforfølge festløver og de som bryter isolasjon eller karantene over hele landet.

– Dødelige konsekvenser

Oslopolitiet kom med samme beskjed torsdag. Tross kraftige innstramminger nasjonalt og i kommuner med høy smittespredning, forteller Bjørnland at festingen har fortsatt.

– Dette har dødelige konsekvenser, særlig for sårbare grupper i samfunnet. Da er det samfunnets hardeste verktøy som tas i bruk, og det er straff, sier hun.

– Betyr det at de som fester nå utsetter andre for livsfare?

– I ytterste konsekvens er det jo det. Nå strammes det inn på grensen for å forebygge importsmitte, men vi vet samtidig at smitte skjer i private hjem og der mange samles. Når vi blir ringt til nattetid fordi det er bråk i en leilighet, så er det noe vi kommer til å håndheve.

FESTBREMSMINISTER: – Vi ser for mange eksempler hver eneste helg i hele landet på at det festes. Det samles folk, de holder ikke enmeteren, de er flere enn de skulle være. Nå må vi rett og slett ta i bruk tøffere virkemidler for å håndtere situasjonen. Vi gjør det av hensyn til de svakeste, så ikke flere blir syke, flere dør eller at vi må lukke ned ytterligere, sier justisminister Monica Mæland. Foto: Tore Kristiansen

Vil bli anmeldt og bøtelagt

Selv om de som drar på fest kanskje ikke blir alvorlig syke selv, kan de bidra til at folk i risikogruppene får en livstruende sykdom, mener Bjørnland.

– Så hvis noen trenger motivasjon for å holde seg hjemme, så kan de tenke på at de i verste fall er med på å drepe noen?

– Ja, det kan de. Man må tenke på at man kan bidra til at folk mister jobben og til en lockdown. Ingen ønsker det, sier Mæland.

Bjørnland forteller hva som skjer når politiet går inn på private sammenkomster som er i strid gjeldende regler, for eksempel en fest med for mange deltagere:

– Arrangementer med for mange deltagere risikerer anmeldelse og straffeforfølgning. Dette har høy prioritert.

Det vil si bøter, og i de verste tilfellene åpner loven for fengselsstraff.

– Det må være en lokal vurdering av påtalemyndigheten, men jeg vil tro at da snakker man om gjentatte brudd på for eksempel isolasjonsplikt og karanteneplikt.

– Hvis du drar på fest i helgen, kan du forvente deg en bot hvis politiet kommer?

– Hvis du er på en fest innenfor de reglene som gjelder for hvor mange som kan samles, så får du ikke bot.

– Ja, men er det en fest hvis man er så få?

– Ja, det kommer an på hva du definerer det som. Bryter du pålegg der det er fastsatt i forskrift at det ikke skal være flere samlet enn som så, så vil det bli straffeforfulgt som hovedregel.

FØLGER IKKE REGLENE: – Vi ser at til tross for at mange både unge og voksne vet at det de gjør ikke er greit, så gjør de det. Det må få konsekvenser, sier justisminister Monica Mæland (H). Foto: Tore Kristiansen

Bøter på 20.000 kroner

Det er nå 430 coronarelaterte straffesaker i Norge, forteller Bjørnland. I noen av sakene har folk fått bøter på 20.000 kroner.

– Vi går ut nå og sier at dette vil bli prioritert, på bekostning av noe annet. En ordinær ordensforstyrrelse i bybildet nattetid kan det hende at må vente i påvente av at vi prioriterer hendelser som har med brudd på smittevernlover i stedet, sier Bjørnland.

– Akkurat nå er det mange som har betalt en veldig høy pris. Folk har dødd alene eller har ikke fått besøk, folk har mistet jobben og folk mister fortsatt jobben. Vi ønsker å komme gjennom dette og få opp normal aktivitet, men da må vi alle bidra, sier Mæland.

– Jeg sa gjennom hele våren, sommeren og etter sommeren at vi skal ikke ha noe coronapoliti, sier Mæland.

– Nå ser vi at folk gjør ting på tross av at de vet og på tross av at vi er i en oppblomstring. Vi forstår alle at man kan bli både lei og kjørt, men vi må rett og slett trykke til nå.

– Nå trenger dere coronapoliti?

– Ja, du kan si at vi er her også for å håndheve de reglene, fordi situasjonen er så alvorlig som den er, sier Bjørnland.

– Det store flertallet følger råd, pålegg og bærer en bør på vegne av fellesskapet. Så er det noen som ikke gjør det. Vi håper at vi når ut i forkant og er så tydelige at vi kan forebygge at det skjer, sier Bjørnland.

CORONAPOLITIET: Justisminister Monica Mæland og politidirektør Benedicte Bjørnland har tatt frem pisken. Foto: Tore Kristiansen

Tante Monica og Politimester Benedicte

De to har forståelse for at det er mange regler og anbefalinger, og for at det kan være vanskelig å holde styr på de ulike reglene i forskjellige kommuner. Men:

– Vi vet at vi ikke skal feste, vi vet at vi skal holde en meter, vi vet at vi skal holde håndhygiene og vi vet konsekvensene av dette.

– Vi ser land etter land etter land stenge ned, så dette vet vi. Tiden er inne for at politiet prioriterer dette. Vi er ikke der vi var i vår, da folk kanskje ikke visste, var usikre og det dessuten var veldig stor oppslutning. Vi er der nå at de som bryter reglene, de vet hva de gjør.

– Tante Monica og Politimester Benedicte?

– Off, off, off, sier Mæland.

– Og jeg som var festgeneral da jeg var russ! Sånn kan det endre seg.

Publisert: 06.11.20 kl. 18:22

