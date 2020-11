BEKYMRET: Daglig leder i selskapet byOslo Group, Kim Søyland er tydelig på at skjenkeforbudet fra mandag kan få fatale konsekvenser for bransjen. Foto: byOslo Group

Utelivsbransjen i Oslo fortviler: − Vil få enorme konsekvenser

Fredag ble det klart at alle serveringssteder i Oslo får skjenkeforbud fra mandag. Dette tiltaket frykter bransjen selv vil føre til konkursras.

– Dette vil få enorme konsekvenser for oss.

Det sier en tydelig skuffet Kim Søyland til VG. Han er daglig leder i selskapet byOslo Group, som driver flere etablerte utesteder i hovedstaden.

Under fredagens pressekonferanse kom beskjeden de fryktet aller mest, at all servering av alkohol blir forbudt i Oslo i minst tre uker fremover.

Søyland forteller at de fulgte med på pressekonferansen fra Bergen, og fryktet innstrammingene i Oslo ville bli det samme. De viste seg å bli verre.

– Dette er kritisk. Serveringsbransjen er en stor og viktig bransje i Oslo, og vi har helt siden nedstengningen i mars vært den delen av samfunnet som har vært hardest rammet av restriksjonene.

ByOslo driver utestedene Justisen, Stratos, Nedre Løkka, BA3, F6, Gamle Museet og IVY i hovedstaden, og selskapet har rundt 150 ansatte.

Mange frustrerte ansatte

Hoveddelen av inntektene til utestedene kommer fra alkoholservering. Søyland frykter dermed at de strenge tiltakene kan føre til et ras av konkurser i Oslo og Bergen.

– Kommer ikke regjeringen eller Stortinget på banen raskt nok med en kompensasjonsordning som er god nok, vil mange få store økonomiske konsekvenser.

Han legger også til at dette har flere aspekter.

– Hvem er det vi i denne bransjen ansetter? Jo, en tredjedel er under 24 år, og dette blir en enorm belastning for denne gruppen. Jeg har mange frustrerte deltidsansatte allerede, som forteller at de ikke får det til å gå rundt. Nå mister de den inntekten, og det å komme feil ut så tidlig i livet kan få enorme konsekvenser.

Spørsmål om tid

Søyland sier at han ikke har problemer med å forstå tiltakene, og at de er helt med på dugnaden. Men han understreker at de er fullstendig avhengige av en kompensasjonsordning som bidrar nok.

– Nå må vi stenge alle stedene våre, og det er begrenset hvor lenge man greier det uten inntekter med løpende husleie og andre faste kostnader.

MÅ SKRU IGJEN KRANENE: Fra mandag og tre uker frem i tid er det total skjenkestopp for serveringsbransjen i Oslo. Foto: Vidar Ruud

– Har hatt det i tankene

I tillegg til full skjenkestopp blir alle treningssentre, kinoer, teatre, svømmehaller og lekehaller stengt.

På Nationaltheatret i Oslo tar de beskjeden om nedstengning med fatning.

– Selv om vi så lenge det har vært mulig har håpet på å kunne holde åpent, har vi hatt dette scenarioet i tankene. Veldig mange publikummere vil bli rammet, men vi håper at folk forstår og respekterer denne avgjørelsen, sier kommunikasjonssjef Ida Margreta Halvorsen ved teateret til VG.

Hun sier videre at alle som har billetter til stykker som nå blir avlyst, enten skal få tilbud om gavekort som gjør at de senere kan komme tilbake eller får penger tilbake.

Nesten umulig og uforutsigbar situasjon

Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør i Virke, handels- og tjenestenæringens hovedorganisasjon, bekrefter hvor dramatisk de nye tiltakene er for mange virksomheter.

– Flere sto allerede med kniven på strupen, og det vil være kroken på døra for mange hvis det ikke eksisterer kompensasjonstiltak som tilsvarer den situasjonen. I april var 18 prosent av arbeidsstyrken i Oslo helt eller delvis arbeidsledige, og nå nærmer vi oss en lignende situasjon.

Han sier det er en nesten umulig og uforutsigbar situasjon å stå i for alle som nå rammes i kultur, servering, uteliv, og trening.

– Regjeringens strategi for kompenserende tiltak med datostempling til februar og begrenset til noen bransjer holder ikke. Det må være hvor hardt en virksomhet er truffet av pandemien og smitteverntiltakene som avgjør om den får kompensasjon, ikke i hvilken næring virksomheten er definert.

Publisert: 06.11.20 kl. 15:07

