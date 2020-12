PÅGREPET: Politiet har pågrepet to personer etter en hendelse ved Lilleborg kirke i Oslo. Foto: VG-tipser

Tre personer funnet skadet i leilighet: − Grunn til å tro at det er brukt slagvåpen

To personer er pågrepet av politiet etter at tre er funnet skadet i en leilighet ved Lilleborg kirke i Oslo, bekrefter politiet til VG tirsdag kveld.

Ifølge politiets innsatsleder Tore Barstad er det grunn til å tro at det er brukt slagvåpen i hendelsen.

– Vi ble kalt til stedet på bakgrunn av husbråk. Når vi kommer hit, viser det seg at tre stykker er blodige, og fremstår skadet. Begynte umiddelbart i området etter gjerningspersoner. Der fant to vi mener kan knyttes til selve hendelsen, sier innsatslederen til VG.

forrige





FLERE PATRULJER: Politiet etterforsker på stedet.

Ingen opplysninger på nåværende tidspunkt som gjør at vi har mistanke om at det skal være flere gjerningspersoner enn de to pågrepne.

Politiet gjør åstedsundersøkelser på stedet, opplyser innsatslederen.

Politiet melder om ukjent skadeomfang på de tre skadde. De blir ivaretatt av helse.

Klokken 20.27 fikk politiet melding om husbråk like ved Lilleborg kirke i Oslo. Da de noen minutter senere ankom stedet fant de ifølge operasjonsleder Sven Christian Lie tre skadde personer i en leilighet.

Politiet er på stedet med flere patruljer.

– Vi har stanset to personer, som passet beskrivelser de i leiligheten ga, i nærheten. Det er derfor vi har store styrker der. Det er alt jeg kan si nå, sier Lie til VG 20 minutter etter at politiet ble varslet.