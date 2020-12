VIL TESTE ALLE: Helsedirektoratet gikk søndag kveld ut med en oppfordring om at alle som ankommer eller har ankommet fra Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene bør testes. Foto: LHR AIRPORTS LIMITED

Helsedirektoratet oppfordrer til testing av alle innreisende fra Storbritannia

Søndag ble det klart at Helsedirektoratet strammer inn for reisende som kommer fra Storbritannia, der det er oppdaget en ny og langt mer smittsom variant av coronaviruset.

Saken oppdateres.

Storbritannia varslet nylig WHO og EU-landene om den nye covid-19-varianten som har spredd seg i Sørøst-England.

Søndag uttalte blant annet helseminister i Storbritannia, Matt Hancock, at situasjonen er på vei ut av kontroll, og at det derfor blir nødvendig å innføre en rekke tiltak i landet.

Virusvarianten det er snakk om kan være 70 prosent mer smittsom enn det opprinnelige coronaviruset, men den ser ikke ut til å gi mer alvorlig sykdom.

I den forbindelse har Helsedirektoratet fått i oppdrag kartlegge mulige karanteneregler og testing av de som kommer fra Storbritannia eller har ankommet i løpet av de siste 14 dagene.

Søndag kveld ble Helsedirektoratets anbefaling klar:

– Alle innreisende fra Storbritannina må vise negativ test på covid-19 ved ankomst til Norge og må følge karantenereglene. I tillegg anmodes det også sterkt til å teste seg for covid-19, skriver de på sine hjemmesider.

Vurderer ytterligere tiltak

Videre skriver Helsedirektoratet at Norske helsemyndigheter vurderer ytterligere tiltak for å unngå at virusvarianten kommer til og spres i Norge.

– Vi ber om at alle som har vært i Storbritannia i løpet av de siste 14 dagene, og de som nå ankommer Norge, tester seg for covid-19. Testene vil bli analysert hos FHI for å avdekke eventuelle nye virusmutasjoner, sier divisjonsdirektør i Helsedirektoratet Johan Torgersen.

I en e-post til VG føyer Helseminister Bent Høie seg til samme konklusjon som Helsedirektoratet:

– Jeg vil anmode sterkt om at alle som har vært i Storbritannia tester seg innen ett døgn fra ankomst og at alle som har vært i Storbritannia de siste 14 dagene og nå sitter i karantene, tester seg.

Han påpeker at det nå er viktig at vi handler raskt for å prøve å unngå at virusvarianten spres videre innenlands her i Norge.

– Vi har strenge innreisetiltak, men vurderer nå om det er nødvendig å sette inn ytterligere tiltak, skriver Høie videre.

Varianten er også påvist i prøver fra 9 personer i Danmark, samt i Nederland og Australia. Den er så langt ikke oppdaget i Norge.

ENIG: Helseminister Bent Høie slutter seg til Helsedirektoratets anbefaling om å teste alle som kommer fra Storbritannia. Han håper også de som nå sitter i karantene etter å ha ankommet landet den siste tiden også tester seg. Foto: Terje Bringedal

Folkehelseinstituttet: Foreslår midlertidig tiltak

Folkehelseinstituttet har også foreslått tiltak for å skaffe seg tid til å vurdere den nye virusmutasjonen. I en pressemelding foreslår instituttet tre ulike tiltak: