DYREBARE DRÅPER: Norge har sikret seg vaksiner til 3,9 millioner nordmenn. Foto: PATRICK T. FALLON / AFP

Fem nye har fått allergisk reaksjon etter Pfizer-vaksinen: − Norge er godt forberedt

Ytterligere fem personer har fått allergiske reaksjoner i USA etter å ha blitt vaksinert med Pfizers coronavaksine. Dette gir likevel liten grunn til bekymring i Norge, mener Statens legemiddelverk.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Amerikanske myndigheter sier de til sammen har oppdaget seks tilfeller av allergiske reaksjoner hos personer som har mottatt legemiddelprodusenten Pfizers coronavaksine. En av disse skal ikke ha hatt allergiske reaksjoner tidligere.

Det er til nå vaksinert godt over 250.000 personer i USA.

Tilfellene er rapportert fra flere ulike stater, og det skal dreie seg om fem nye i tillegg til det allerede kjente tilfellet i Alaska. Fredag holdt det amerikanske overvåkningsorganet for medisinske produkter, FDA (The Food and Drug Administration) pressekonferanse om situasjonen.

– Vi jobber sammen med CDC, og vi har tett kontakt med våre britiske kollegaer, som også har rapportert om allergisk reaksjon. Vi skal se på data fra hver av disse hendelsene for å klarhet i nøyaktig hva som skjedde, og vi vil også prøve å forstå hvilken komponent av vaksinen som kan være med på å produsere dem, sa FDA-direktør Peter Marks under pressekonferansen.

CDC står for Centers for Disease Control and Prevention, og kan sammenlignes med Folkehelseinstituttet i Norge.

Det er også meldt om to tilfeller av allergiske reaksjoner etter at vaksineringen i Storbritannia startet 8. desember.

Norge er godt forberedt

Denne uken ble det klart at Norge kan vente sine første vaksinedoser allerede på julaften og det regnes med at man kan starte vaksineringen enkelte steder allerede i romjulen.

Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen mener Norge er godt forberedt på å håndtere eventuelle allergiske reaksjoner ved vaksinering i Norge.

– Vi er veldig godt forberedt. Alle som gir vaksiner i Norge har adrenalin umiddelbart tilgjengelig. Så om en person som blir vaksinert får en reaksjon, vil den bli behandlet umiddelbart, sier Madsen til VG.

IKKE BEKYMRET: Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk, Steinar Madsen mener Norge er godt rustet til å håndtere eventuelle allergiske reaksjoner på coronavaksinen. Foto: Jørgen Braastad, VG

Når en person skal vaksineres i Norge vil hen bli bedt om å vente i femten minutter for å avdekke eventuelle reaksjoner på vaksinen. Alle de allergiske tilfellene av allergisk reaksjon i USA ble oppdaget i dette tidsrommet.

Madsen peker i tillegg på at allergiske bivirkninger av vaksinen foreløpig ser ut til å være svært uvanlig.

– Utprøvingen av vaksinene kunne avdekke bivirkninger som hadde en forekomst på én av 7000, det betyr at disse allergiske reaksjonene er svært sjeldne.

– Er disse nyhetene grunn til en større bekymring rundt vaksinen?

– Nei, det synes jeg ikke. Dette er veldig sjeldne hendelser og vi har en veldig god beredskap for å behandle personer med en eventuell allergisk reaksjon i Norge, sier Madsen.

Situasjonen følges tett

I tillegg til allergiske reaksjoner er det oppdaget noen få mindre bivirkninger som sårhet rundt stikkstedet og influensalignende symptomer.

FDA overvåker tett hva som skjer videre med amerikanerne som nå står i kø for å vaksineres.

– Vi holder nøye oversikt over hva som skjer og vi har nesten daglig møte med de andre instansene for å holde øye med hva som skjer videre, sa Marks i FDA.