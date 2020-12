Tolv tidligere kommuneoverleger i Bergen ut mot etatsdirektøren

De tolv tidligere kommuneoverlegene har gitt denne uttalelsen til Bergens Tidende:

«Etatsdirektør ved helseetaten i Bergen kommune, Brita Øygard, har ved flere anledninger kommentert at det er krise for overlegegruppen. At det er få igjen, at de er slitne, at når en slutter blir det mer på de gjenværende, en dominoeffekt av kolleger som slutter på grunn av det store arbeidspresset.

Dette er en fremstilling som undertegnede vil ta avstand fra. Hver enkelt av oss har hatt sin begrunnelse for å finne et annet arbeidssted. Ingen av oss har sluttet fordi arbeidsmengden eller arbeidspresset ble vanskelig å håndtere.

Med vennlig hilsen

Arve Bang, Jon Bratberg, Grethe Fosse, Hege Rebecca Jacobsen, Maria Karolina Jonsson, Ola Jøsendal, Karina Koller Løland, Paal Nygaard, Jerzy Sokol, Silje Todnem, Marit Voltersvik, Kari Stidal Øystese.»