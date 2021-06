Les dagens VG her!

August er normalt måneden der prisene stiger mest på boliger. Men med varsel om høyere rente og en mer normal hverdag etter pandemien: Er det lurt å vente med boligsalg- eller kjøp til høsten? VG har spurt 8 eksperter i dagens avis.

Av VG

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Trygve Slagsvold Vedum lover gigantsatsing på industrien, garanterer at du får lavere avgifter og at bøndene vil få mer penger hvis han vinner valget. Og så forteller han om sin mest geniale investering – og lovpriser sin far. Les intervjuet i dagens avis.

Viggo Kristiansen (42) ble kjørt ut av Ila fengsel av sin far kl. 22.53 i går kveld. Les saken i dagens avis.

Og i VGs sportsbilag lese om kveldens kamp mot Luxembourg og hvordan Ståle Solbakken skal finne ut hvordan han hvor skal få det beste ut av Martin Ødegaard.

Dette – og mye mer – i dagens VG!