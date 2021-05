SMITTEHOPP: Hammerfest er rammet av et stort covid 19-utbrudd. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Smitteutbruddet i Hammerfest: − Vi har ikke kontroll

De siste dagene har Hammerfest opplevd en voldsom oppsving i antall smittede av coronavirus. Ordføreren i byen innrømmer at situasjonen er ute av kontroll.

110 personer er smittet de siste fjorten dagene, opplyser kommuneoverlege Aud Marie Tandberg i Hammerfest på en pressekonferanse om utbruddet i byen søndag.

– Vi anbefaler nå at alle som har vært rundt i Hammerfest siste uke om å følge med på symptomer, kontakte om de får symptomer og holde seg hjemme, sier ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss.

– Vi har ikke kontroll, sier ordfører Marianne Sivertsen Næss.

– Bryter du karantenereglene, blir du anmeldt, advarer ordføreren under pressekonferansen.

Lørdag formiddag opplyste ordføreren til VG at det var 54 tilfeller av påvist coronavirus knyttet til smitteutbruddet i byen. Søndag har dette tallet altså økt til 110.

Rundt 700 nærkontakter er i karantene, og 350 personer er i ventekarantene.

– Dette er veldig alvorlig, og vi har ikke kontroll, sier Næss til VG etter pressekonferansen.

– Vi ser en sammenheng mellom de fleste tilfellene, men ikke alle, legger hun til.

Smitteutbruddet i Hammerfest knyttes til flere fester og arrangementer rundt om i byen de siste ukene. Nå understreker ordføreren at politiet følger nøye med ved brudd på de strenge tiltakene i byen:

– Politiet følger nå tett opp. Det skal ikke være noe tvil om at det vil få konsekvenser om man bryter reglene, sier Næss.

ALVORLIG: Ordfører Marianne Sivertsen Næss (Ap) sier at de har mistet kontrollen over utbruddet i Hammerfest, og at de kommer til å anmelde brudd på smittevernsreglene. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Nå måtte vi gå ut med konsekvenser om brudd på karanteneregler. Sånn som situasjonen er nå har vi ikke mulighet til å stoppe utbruddet om folk ikke følger regler, understreker Næss.

Se oversikt over tiltakene og reglene som gjelder i Hammerfest her.

Gjennom helgen har Næss uttalt til VG at hovedfokuset for kommunen er å stoppe smitten i byen. Ordføreren gjentar at budskapet står ved lag, men at politiet også vil slå hardt ned på brudd på smittevernreglene.

Hammerfest ventes å få flere prøvesvar i løpet av søndag ettermiddag.

– Vi testet 360 personer i går, så vi forventer å få svar på de prøvene i løpet av ettermiddagen, sier Næss.

Ingen innlagte

Kommuneoverlege Aud Marie Tandberg understreker på den andre siden at kommunen ikke har noen sykehusinnlagte med coronasmitte per nå. I tillegg har de ikke opplevd noen alvorlige symptomer blant de smittede.

– Men vi har ekstremt høye epidemiologiske tall. Det er en alvorlig og helt ny situasjon for Hammerfest, sier kommuneoverlegen.

De siste to ukene har 920 personer i Hammerfest blitt testet, og nesten hver tiende prøve har gitt positivt resultat.

Til tross for at testkapasiteten i kommunen er god, opplyser Tandberg at smittesporingen er krevende.

– Det er vanskelig å få oversikt selv om vi har mange som smittesporer. Det kommer til å ta tid, sier hun.