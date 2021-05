Nye lettelser i Oslo: − Kjære Oslo, nå skjer det

Fra midten av neste uke kan innbyggere i Oslo igjen gå på treningssenter, restaurant, kino og teater.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

Byrådet i Oslo har besluttet å gjennomføre hele trinn to i gjenåpningsplanen.

– Kjære Oslo, nå skjer det. Fra og med onsdag 26. mai innføres hele trinn to av gjenåpningsplanen for Oslo. Vi tar et stort steg mot en gjenåpnet by og stort steg tilbake til hverdagen og det bylivet som vi har savnet så lenge, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap) under en pressekonferanse fredag ettermiddag.

– Det er helt nødvendig. Arbeidsledigheten ligger på et høyt nivå. Veldig mye har måttet holde stengt det siste halve året. Dette vil få mange tilbake i jobb, fortsetter han.

Lettelsene innebærer:

Kafeer, skjenkesteder og restauranter åpnes. Det tillates skjenking til kl. 22.00.

Treningssentre og svømmehaller åpnes. Det vil være strenge begrensninger på antall, strenge krav til avstand og blant annet forbud mot gruppetrening.

Det åpnes for innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge under 20 år, i grupper på inntil 20 personer.

Voksne over 20 år kan trene og øve på sine idretts- og fritidsaktiviteter individuelt innendørs, men ikke i grupper. For utendørs idretts- og fritidsaktiviteter endres gruppestørrelsen fra 20 til 30 for barn og unge under 20 år, og fra 10 til 20 personer for voksne.

Museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder åpnes.

Arrangementer innendørs for inntil 20 personer tillates når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

Det er tillatt med inntil 50 personer til stede på arrangementer utendørs, når det er faste tilviste plasser. Uten faste plasser er det tillatt med inntil 30 personer.

Det åpnes for kunst- og kulturopplevelser for barn i barnehager og elever i skoler.

Fritidsklubber for inntil 20 personer innendørs om gangen tillates.

Endrer besøksregel

Det er fremdeles forbudt å være samlet mer enn ti personer i private hjem i Oslo. Men personer som er beskyttet mot covid-19 regnes ikke med blant de ti personene.

Det å være beskyttet betyr personer som er fullvaksinert, har fått første dose for minst tre uker siden eller har hatt covid-19 de siste seks månedene.

– Gjenåpningsplanen for Oslo skal gi mest mulig forutsigbarhet i en veldig uforutsigbar situasjon. Byrådets mål har hele veien vært at når vi åpner skal det være for godt, sier Johansen.

Han beskriver det som skjer nå som en milepæl.

– Byrådet kan imidlertid ikke garantere i dag at vi ikke igjen må innføre strengere tiltak. Vi har i flere runder vært klare til å starte gjenåpningen. Så har spillereglene blitt endret. Nå sist av det importerte, britiske viruset. Vår totalvurdering er at åpning er riktig, sier Johansen.

Samtidig understreket byrådslederen at det nok vil være dem som blir engstelige for at det å åpnes for mye.

– Det synes jeg vi skal ha stor forståelse for. Mange er redde for å bli smittet, også blant dem som ikke har blitt vaksinert. Folk skal tilbake på jobb, i for eksempel serveringsbransjen, og kan være bekymret for at de nå skal være rundt mange mennesker, sier han.

I et intervju med Aftenposten har helseminister Bent Høie (H) advart mot lettelser i Oslo, før man vet konsekvensene av 17.-mai-feiringen. Også Johansen har innrømmet overfor VG at han er nervøs for en eventuell økning i smitten, blant annet som følge av nasjonaldagen og stadig flere utenlandsreiser.

Høyres bystyregruppe gikk torsdag hardt ut og krevde en tilnærmet full gjenåpning av trinn to. Gruppeleder Anne Haabeth Rygg mener det trengs «en eksepsjonell god begrunnelse» for å ikke gjøre det nå.