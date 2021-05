MENER ALLE BØR TA IMOT: Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre er andre nestleder i Helse- og omsorgskomiteen. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Høyres helsetopp om omstridt politiker-vaksinering: − Alle som får tilbud bør ta vaksine

Onsdag vaksineres flere folkevalgte på Akershus festning. Høyre-helsetopp Sveinung Stensland sier det er et signal at han møter opp selv om helseminister Bent Høie har takket nei til vaksinen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Flere har reagert etter at regjeringen forrige uke gikk inn for å vaksinere 500 personer på Stortinget, i regjeringen, på Slottet og i Høyesterett.

Det har skapt sterke reaksjoner, blant annet fordi det blir gjort før man er ferdige med alle i risikogruppene, helsepersonell og folk i skoleverket.

I et innlegg i VG mandag raste 125 kommuneoverleger mot prioriteringen og ber regjeringen snu.

Flere politikere har takket ja til vaksine, mens SV-leder Audun Lysbakken, Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Frp-leder Sylvi Listhaug er blant stortingspolitikerne som takker nei til regjeringens tilbud.

Vaksineres onsdag

– Jeg mener alle som får tilbud om vaksine bør ta vaksine, sier Sveinung Stensland, stortingsrepresentant for Høyre.

På spørsmål om hva han sier til dem som mener politikerne sniker i køen, sier han:

– Jeg opplever at noen har tatt beslutningen om at vi bør vaksineres. Da mottar jeg vaksinen og håper alle andre tar vaksine når de får tilbud om det.

– Spesielt som helsepolitiker mener jeg at jeg har et ansvar for å ta imot vaksine når jeg blir tilbudt det, legger han til.

STEMMER MED FØTTENE: Høyres Sveinung Stensland utenfor vaksinestedet. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

– Hva tenker du om at helseminister Bent Høie har sagt nei?

– Jeg tenker at alle som får tilbud bør ta vaksinen. Så har sikkert han sine beveggrunner for å si nei, og det med vaksine er faktisk et personlig spørsmål også, så det bør du nesten spørre ham om.

– Ser det rart ut når regjeringsmedlemmer går ut og sier de takker nei til vaksinen som regjeringen har bestemt å tilby?

– Det at jeg er her og han ikke er her, er vel et signal. Jeg stemmer med føttene. Jeg mener at når denne beslutningen er tatt, selv om den er omstridt, så følger vi den opp.

På spørsmål om de er blitt oppfordret til å ta vaksinen, svarer Stensland:

– Ikke annet enn at jeg hele mitt politiske virke har oppfordret alle til å ta vaksine når de får tilbud om det. Alle bør følge vaksinasjonsprogram og smittevernråd.

Han avviser at Høyre har gjort noen opptelling i gruppen over hvem som kommer og hvem som ikke kommer.

– Det har vært en interessant debatt, og det er ikke sånn at alle er skråsikre her. Vi ser at det er ulike meninger om denne saken. (...) Men når vi først har tatt beslutningen, må vi stå i den, sier han.

VAKSINERT: Jon Georg Dale fra Frp, medlem i Arbeids– og sosialkomiteen. Foto: MATTIS SANDBLAD, VG

Jon Georg Dale fra Frp, medlem i Arbeids– og sosialkomiteen, er også blant dem som tar vaksine onsdag.

Til spørsmål om rekkefølge-debatten, sier Dale:

– Den må vi bare forholde oss til. Vi har en viktig jobb å gjøre og det er det mange andre som har. Jeg forstår at folk er utålmodige etter vaksine. Jeg oppfordrer alle til å vaksinere seg når de får tilbud.

– Gjelder den oppfordringen også partilederen din?

– Når man får tilbud om vaksine, anbefaler jeg alltid at folk vaksinerer seg. Så forstår jeg at folk velger ulikt, og spesielt i lys av den diskusjonen vi har nå, forstår jeg det. Så håper jeg vi kommer oss gjennom dette så fort som mulig alle sammen, sier han på utsiden av vaksinasjonsstedet.

På spørsmål om hvordan han opplever situasjonen, svarer han:

– Jeg tror alle som har vært gjennom corona de siste halvannet året er passelig lei, for å si det forsiktig. Kunne tenkt seg at de fikk vaksine så fort som mulig, spesielt alle som står i førstelinjetjenester, selvfølgelig. Det har jeg enormt stor forståelse for. Derfor er det viktig at vi nå får opp tempoet i vaksineringen. Jeg tror alle lengter om å komme tilbake til det som minner om et normalt liv igjen.