FHI: Smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Tore Kristiansen

FHI: Vaksinerte bør slippe karantenehotell nå

Hadde det vært opp til smitteverndirektøren, ville vaksinerte sluppet karantenehotell i dag.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Ja, da tenker vi at en fullvaksinert burde kommet inn uten karantenehotell i dag, sier smitteverndirektør Geir Bukholm til VG på spørsmål om de ville sluppet opp hvis det var opp til dem.

– Vi forstår godt at folk vil ha lettelser når de er fullvaksinert.

Folkehelseinstituttet (FHI) har siden 11. mai anbefalt at fullvaksinerte, som i Norge regnes som tre uker etter første dose, skal slippe karantenehotell.

Men de har ikke landet helt på om de mener vaksinerte kan slippe hjemmekarantene:

– Vi må få gjort ferdig en endelig vurdering om vi inntil enda flere er vaksinert i samfunnet, bør ha en avgrenset karanteneordning som ikke omfatter hotell.

Det betyr i tilfelle en kort hjemmekarantene med testing. Begrunnelsen er vurderingen av nye virusvarianter og usikkerhet rundt vaksinenes beskyttelse mot disse variantene. Når enda flere er vaksinert i samfunnet, vil det at vaksine-effekten kan være noe svekket overfor enkelte varianter ikke få veldig stor negativ effekt på smittesituasjonen, opplyser Bukholm.

– På regjeringens bord

Det er heller ikke opp til FHI å innføre karanteneendringen. Regjeringen har tidligere sagt at de ikke vil slippe opp for vaksinerte før de har et verifiserbart system på plass, som det ikke kan jukses med.

– En fullvaksinert bør kunne unngå karantenehotell. Arbeidet med å sikre gode systemer for verifikasjon er på regjeringens bord.

– Er det holdbart at de skal på karantene i tre uker til hvis verifiserbar løsning ikke er på plass før i midten av juni?

– Vi skulle gjerne sett at det var løst så fort som mulig, men det er formelle forhold som må ivaretas, når det gjelder lovendringer og tekniske løsninger, sier sjefen for vaksineprogrammet.

Tåler litt fusk

Tall fra Israel viser at RNA-vaksinene Pfizer og Moderna hindrer smitte videre i stor grad. En amerikansk studie anslår at vaksinene er 90 prosent effektive mot coronasmitte – og dermed hindrer de vaksinerte i å smitte andre.

– Dere skriver i grunnlaget at dere ikke tror noen forfalskninger fører til stor smitterisiko?

– Det kommer an på omfanget. Hvis det er få forfalskninger, vil dette ikke bidra mye. Hvis omfanget er stort, vil det kunne utfordre smittesituasjonen. Justismyndighetene må vurdere risikoen for forfalskning og hvor stort omfanget vil bli. Vi aksepterer at det tar tid å gjøre de nødvendige juridiske tilpasninger og få på plass trygge tekniske løsninger.

– Kan ikke folks tillit til helsemyndigheter som dere svekkes når man ikke slipper opp når det er forsvarlig?

Det er helt riktig. Vi ønsker at løsningene i størst mulig grad kan være basert på smittevernfaglige vurderinger. Så håper vi at tekniske og juridiske tilpasninger for å få til gode verifikasjonsløsninger kan komme på plass så raskt som mulig.