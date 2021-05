ALVORLIG: Mannen i 50-årene bodde i et bofellesskap i Frøya kommune. Nå ligger han alvorlig skadet på sykehus. Foto: Ronny Teigås

Mann alvorlig skadet etter bad: Manglet trolig skåldesperre

Verken kommunen eller politiet vil kommentere hva som skjedde da en mann i 50-årene ble alvorlig brannskadet etter et bad i et bofellesskap i Frøya, men de ansatte etterlyser skåldesperre ved alle kraner.

Det var i slutten av april at en mannlig beboer i et bofellesskap i Frøya ble alvorlig skadet etter et bad. Han ble fraktet til Haukeland universitetssykehus med brannskader.

Mannen, som beskrives som hjelpetrengende og uten språk, ligger fortsatt alvorlig skadet på sykehuset.

Interne undersøkelser tyder så langt på at skadene ikke skyldes en villet handling, opplyser kommunen.

Ingen har status som siktet eller mistenkt i saken, som betegnes som en undersøkelsessak.

– Det er ikke konkludert med noen årsak til skadene enda. Det ble oppfattet og håndtert som sykdom, men han fikk et bad den dagen, sier ordfører Kristin F. Strømskag.

Badet av ansatt

Lensmann Tor Kristian Haugan opplyser at det var en ansatt som badet mannen, som er i 50-årene, men vil ellers ikke kommentere hendelsesforløpet.

– Det skjedde i forbindelse med et bad, men hva som har skjedd får vi prøve å avdekke, sier han til VG.

Mannen ble akutt syk og innlagt på sykehuset 27. april i år. Først fire dager senere, 1. mai, ble det opplyst til kommunen at skadene mannen hadde kunne stamme fra et bad.

Boligen hvor mannen ble skadet er fra 1990-tallet og kommunens ledelse antar at det ikke var installert skåldesperre i denne kranen. De får ikke bekreftet det fordi rommet er stengt av under etterforskningen.

Det var heller ikke krav om skåldesperre da bygningen ble oppført, opplyser kommunen til VG.

«Kommunen gjør likevel grep umiddelbart, da for høy temperatur/svikt i tekniske installasjoner kan være en medvirkende årsak til den uønskede hendelsen», skriver kommunen i en redegjørelse for det som skjedde.

De jobber derfor med utskiftning av armaturer i de aktuelle boligene slik at det blir installert skåldesperrer.

«Meget alvorlig»

I avviket som ble skrevet etter hendelsen, som VG har fått innsyn i, beskrives hendelsen som «meget alvorlig».

Videre i avviket foreslås det blant annet at det tekniske utstyret må sjekkes og at det må settes inn skåldesperre i alle kraner i kommunen bofellesskap. Det foreslås også at varmtvannstankens temperatur må sjekkes. I tillegg ber den ansatte som skrev avviket om at det settes opp retningslinjer og gis opplæring til alle ansatte.

Nå går Frøya kommune gjennom alt av teknisk utstyr i kommunen. Samtidig er rutinene ved for eksempel bad tydeliggjort og hengt opp på badene i kommunen.

– Vi har gått gjennom våre rutiner og prosedyrer, som har gjort at vi har løftet opp noen av dem, sier Strømskag.

Dom i 2020

Det har også tidligere skjedd bad som har fått meget alvorlige følger i Norge. I februar 2019 ble Alf Johan Halvorsen (51) badet i for varmt vann i et bofellesskap på Nøtterøy i Færder kommune. Han fikk dyp annengradsforbrenning etter badet og døde på sykehus fire dager senere.

Halvorsen var multihandikappet, sterkt pleietrengende og uten språk. Det kom senere frem at badevannet holdt en temperatur på 70 grader.

En helsesekretær i 30-årene ble i 2020 dømt til åtte måneders fengsel for å ha senket Halvorsen i det glovarme badevannet. Fire av månedene ble gjort betinget.