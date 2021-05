«SOL, ØL, SMILER TIL KAMERA»: Sara Hesam (t.v.) og Margrete Magnussen nyter solen i Oslo etter at hovedstaden har vært coronastengt. Foto: Jil Yngland/VG

Strålende værnytt den kommende uken: Drømmevær over hele landet

Torsdag denne uken glimtet sola og høye temperaturer til i flere deler av landet. Nå varsles det drømmevær også den kommende uken.

Av Morten Asbjørnsen

I disse dager åpnes stort sett hele landet gradvis, og senest onsdag åpnet kranene i Oslo. Nå kommer også meteorologisk institutt med svært oppløftende nyheter for hele landet.

På sin Twitter-profil presenteter de nemlig en prognose over være i den kommende uken. Mye kan tyde at salget av solkrem kan stige.

«Værmenyen for neste uke byr på godt nytt for hele landet! Det blir stort sett høytrykk og sol som gjelder, og etter hvert vil nok også nordlendingene se 20-tallet på temperaturskalaen» skriver de på sin Twitter.

Høytrykk dominerer

Prognosen viser et høytrykk som dominerer over hele landet stort sett hele den kommende uken. Ifølge kart-oversikten over høy- og lavtrykk vil det ikke komme lavtrykk her til lands før helt mot slutten av neste uke hvor det sniker seg litt inn mot Nord-Norge.

– Man kan definitivt si at store deler av landet vil ha sommervær nå i helgen og ut i neste uke. Man må kunne si at man vil få en relativt fin start på juni, sier vakthavende meteorolog i Meteorologisk institutt, Jon Austerheim til VG.

«LEVER LIVET I BARIS»: Flere benyttet anledningen til å få sol på kroppen i Oslo fredag. Foto: Jil Yngland/VG

Ifølge Austerheim kan det imidlertid bli noe antydninger til byger og litt mer fuktig luft sør for Stadt fra tirsdag av, men at det er noe utrygg spådom per i dag.

«Sommarøya» Stord på topp

Han forteller at det vil være temperaturer på mellom 20 og 25 varmegrader til og med mandag.

– Også er det naturlig at det vil være noe kjøligere langs kysten. Det er jo rett og slett på grunn av at sjøen fortsatt er relativt kjølig, sier han.

Meteorologisk institutt kom fredag også ut med de fem varmeste temperaturmålingene fra torsdagen. Der var det tre vestlandsbyer som alle kom på topp:

1. Stord: 23,0 grader

2. Etne: 21,7 grader

3. Bergen-Florida: 21,6 grader

4. Vossevangen: 21,4 grader

5. Njøs: 21,2 grader

Og med den topp-plasseringen til Stord kan de virkelig slå seg på brystet med øyas gamle slagord fra 80-tallet; «Sommarøya» Stord!