KNUST: Deler av inventaret i kommunestyresalen ble skadet under møtet. Foto: Grimstad kommune

Frp-møte skal ha endt med håndgemeng og ødelagt kunst

En krangel om partiets ideologi skal ha endt i et håndgemeng og ødelagt kunst etter et Frp-møte i Grimstad rådhus.

Publisert: Nå nettopp

Et styremøte i Fremskrittspartiets lokallag i Grimstad rådhus skal ha utviklet seg til håndgemeng, det skriver Grimstad adressetidende. I kampens hete ble det både knust glass og ødelagt kunst.

Nå har en av representantene som var på møtet har nå meldt seg ut etter møtet som fant sted tirsdag for en uke siden.

– Det synes jeg er ugreit og jeg synes ikke det hører hjemme i det demokratiske rom, sier ordfører i Grimstad, Beate Skretting (H) til VG.

Ifølge ordføreren ble både noe inventar og et kunstverk av mosaikk skadet under hendelsen.

– Jeg har ikke hørt om tilsvarende tidligere, men jeg var heller ikke til stede og ønsker ikke å uttale meg om hva som har skjedd, sier Skretting.

Ordfører i Grimstad Beate Skretting (H). Foto: Grimstad kommune

Bilder fra kommunestyresalen viser ødelagt inventar og en ødelagt kunstinstallasjon av mosaikk. Kommunikasjonssjef i Grimstad kommune Petter N. Toldnæs sier til Dagbladet at de vurderer anmeldelse av saken, men ordføreren håper å finne en mer minnelig løsning.

– Om dette ryddes opp på en grei måte så er det ikke sikkert vi trenger det å gå til en anmeldelse, sier Skretting.

– Jeg synes ikke det er greit med slike hendelser hvor det er skadeverk på kommunens eiendom. Kommunestyresalen skal vi ha respekt for, sier hun.

Ordføreren sier til VG ar hun har fått flere telefoner fra deltagere som var til stede på møtet, men ønsker ikke å gå inn på hvem, eller hva de sa. Hun opplyser at saken vil bli videre håndtert internt i kommunen.

Krangel

Konflikten under styremøtet skal ifølge Grimstad adressetidende ha dreid seg om samarbeidsproblemer og nasjonalkonservatisme.

Kommunestyremedlem Børre Githmark (Frp) var ifølge lokalavisen til stede på møtet. Han og kommunestyrerepresentant Stig Morterud skal ifølge avisen ha havnet i håndgemeng under møtet.

– Jeg sto der med kaffekoppen i møtet, og jeg provoserte ham (Morterud) litt. Jeg sa til ham at jeg syns det var sutrete mye av det han holdt på med. Han lar ikke saker ligge. Vi skulle la det med nasjonalkonservatisme ligge, vi hadde lagt den saken død, sier Githmark til avisen, som også hevder at han ble slått.

VG har forsøkt å kontakte Githmark, foreløpig uten svar.

LØSE BITER: Flere biter av kunstverket av mosaikk har ramlet ut. Foto: Grimstad kommune

Ideologi og samarbeidsproblemer

VG har snakket med flere personer som var til stede under styremøtet. Ingen av dem ønsker å kommentere saken.

Morterud ønsker heller ikke å uttale seg om saken til VG, men viser til kommentarer han har gitt til Grimstad adressetidende.

Kort tid etter opptrinnet i styremøtet, meldte kommunestyrerepresentant Stig Morterud ut av partiet, skriver avisen.

– Det gjør jeg fordi jeg over tid har hatt samarbeidsproblemer. Det vil si, det har vært samarbeidsproblemer med én person over tid. Det går blant annet på at det har vært visse avisskriverier som det har vært litt vanskelig å akseptere hvor partikollegaer går så hardt ut mot andre som de gjør, sier han til avisen.

les også Frp-topp anmelder Palestina-demonstrasjon – politiet sier den var lovlig

Han sier at det toppet seg under striden om nasjonalkonservatisme.

Om påstandene fra Githmark sier han følgende til lokalavisen:

– Jeg vil bare si det at jeg har ikke angrepet noen, men at det ble en liten uenighet der, og det må jeg ta min del av ansvaret for, sier Morterud på telefon mandag formiddag.

– Dette er uakseptabel oppførsel av medlemmer i Frp, sier varaordfører Lene Langemyr (Frp).

Hun er ikke medlem av lokalstyret og var derfor ikke til stede under møtet, men hun har fått gjenfortalt hendelsesforløpet.

– Fra min side er saken lukket fordi vedkommende har meldt seg ut av partiet, sier hun.