BRUDD: Siv Jensen er ikke den første norske politikeren som har brutt smittevernreglene. Foto: Mattis Sandblad, VG

Siv Jensen brøt coronareglene

Siv Jensen bekrefter at hun brøt smittevernreglene i Oslo under 17. mai-feiringen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Jeg er så lei meg for at vi i forbindelse med 17. mai har misforstått coronareglene. Vi var samlet flere enn ti personer, hvorav fem var vaksinerte. Vi hadde ikke fått med oss at de nye anbefalingene fra FHI om å ikke regne beskyttede personer i antallet ikke gjaldt for Oslo. Jeg beklager dette på det sterkeste. Dersom vi blir ilagt bot for denne overtredelsen skal vi selvsagt betale den, sier Jensen i en SMS til VG.

Det var TV 2 som omtalte saken først.

Jensens rådgiver Karine Skaret sier til VG at samlingen var utendørs. De har foreløpig ikke fått noen beskjed om at politiet ser på saken.

Disse reglene gjelder for sammenkomster i private hjem og hager i Oslo:

Det er forbudt å samles flere enn ti personer i private hjem, inkludert husstandsmedlemmer

Forbudet gjelder uansett alder, om du er vaksinert eller om du har hatt corona

Forbudet gjelder også i hager, bakgårder, uteplasser og lignende områder i tilknytning til private hjem, og på hytta

Du risikerer bøter om du bryter forbudet.

Jensen er ikke den første politikeren som bryter smittevernreglene.

Statsminister Erna Solberg fikk i april en bot på 20.000 kroner for å ha deltatt i planleggingen av en restaurantmiddag på Geilo i påsken, der 13 familiemedlemmer var samlet for å feire hennes 60-årsdag. Solberg selv var ikke til stede.

Feiringen ble etterforsket etter at NRK avslørte saken.

Oppdateres.