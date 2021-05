Mann i 30-årene siktet for drap etter knivstikking på Tøyen

En mann i 30-årene er nå siktet for drap etter at mannen som ble knivstukket i en leilighet på Tøyen forrige lørdag døde.

Knivstikkingen skjedde lørdag 15. mai rundt klokken 0530 i en leilighet på Tøyen i Oslo.

Politi og ambulanse var raskt på stedet, og den fornærmede mannen i 20-årene, ble fraktet til sykehus med alvorlige skader.

Torsdag melder politiet at mannen i dag døde av skadene han ble påført, og siktelsen for mannen i 30-årene som var siktet for drapsforsøk er nå endret til drap, opplyser påtaleansvarlig Kari Kirkhorn i Oslo-politiet til VG.

Mannen i 30-årene ble pågrepet søndag. Da hadde allerede en annen mann vært pågrepet og siktet for drapsforsøk, men han har senere blitt løslatt.

– Det er flere som har vært i leiligheten på Tøyen, og det er folk som har kjennskap til hverandre. Utover det så kan jeg ikke si noe mer om relasjon dem imellom, men det er viktig å få frem at dette ikke er et tilfeldig offer på gaten, sier hun.

Den nå drapssiktede mannen er avhørt, og han ble tirsdag denne uken varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøkskontroll.

Mannens forsvarer, advokat Robina Hussain, sier at hennes klient er informert om utviklingen i saken.

– Han er orientert om det og tar det veldig tungt. Han er ennå ikke ferdig avhørt, og har foreløpig ikke tatt stilling til siktelsen, hverken for drapsforsøk eller drap, sier Hussain til VG.

Det er fremdeles uklart når siktede vil bli avhørt på nytt.

– Det er flere ting som bør utredes først. Det avhenger også av hans psykiske helsetilstand nå etter at han har fått denne nyheten, sier Hussain.

Mann i 30-årene er tidligere straffedømt for oppbevaring av narkotika og vold. Han er utenlandsk statsborger, men har bodd i Norge siden 2003.

Saken oppdateres