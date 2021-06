SER GLEDELIG UTVIKLING: FHI-direktør Camilla Stoltenberg sier at Norge har igjen innspurten av pandemien, men at de ser en gledelig utvikling. Foto: Terje Bringedal, VG

FHI ut mot egen overlege: − Pandemien er ennå ikke over i Norge

Etter Twitter-meldingen «Det var den pandemien» fra FHIs overlege, har FHI sendt pressemelding om at pandemien ennå ikke er over i Norge.

Folkehelseinstituttet starter meldingen med å vise til Twitter-meldingen fra overlege Preben Aavitsland, som er sitert i flere medier.

– Det er for tidlig å fastslå fra FHIs side at denne pandemien er over i Norge. Preben Aavitsland har i dag også selv presisert at vi har igjen innspurten. Men det er en svært gledelig utvikling at både antallet smittetilfeller og positive tester går ned, og at forekomsten av nye innleggelser i sykehus og intensivavdeling har vært stabilt lav de siste ukene, sier direktør i FHI, Camilla Stoltenberg.

Stoltenberg sier til VG at hun har forståelse for at de ulike budskapene fra Aavitsland og assisterende helsedirektør Espen Nakstad kan skape forvirring:

– Jeg har full forståelse for at uttalelsene kan skape forvirring, men det er FHI sitt standpunkt at pandemien ikke er over. Men det ser veldig bra ut og flere blir vaksinert, så vi er positive.

FHI-overlege Preben Aavitsland skrev på Twitter søndag formiddag at pandemien er over.

– Det var den pandemien, skrev han og la til FHIs oversikt over sykehusinnleggelser med covid-19 som hovedårsak i Norge.

Til VGTV søndag understreker Aavitsland at formuleringen var en spissformulering.

– Det var jo en liten spissformulering om at nå går det veldig bra. Vi er inne i sluttspurten med pandemien i Norge, sier Aavitsland.

I en e-post til VG søndag utdyper Aavitsland sitt syn på at man har fått kontroll på pandemien i Norge.

– Hva mener du med formuleringen «Det var den pandemien»?

– Her i Norge er pandemien så å si over. Vi kan begynne å forberede oss på en hverdag der corona har veldig liten plass i livene våre, skriver Aavitsland i en e-post til VG.

– Ikke helt over enda

Assisterende helsedirektør Espen Nakstad mener pandemien «ikke er helt over enda»:

– Vi ser en fortsatt gledelig nedgang i innleggelsestallene, men pandemien er dessverre ikke helt over enda selv om vi i Norge kan nyte godt av stadig lavere smittetall ettersom flere blir vaksinert, skrev Nakstad i en epost til VG tidligere.

Nakstad mener de lave innleggelsestallene er som forventet i tråd med regjeringens gjenåpningsplan.

– Innleggelsestallene går nedover helt som forventet og slik det er tatt høyde for i den nasjonale gjenåpningsplanen til Regjeringen. Antallet innleggelser følger endringene i meldte smittetilfeller med en ukes forsinkelse slik vi har sett i hele pandemien. Det er ikke spesielt overraskende og viser nok først og fremst at folk er flinke til å begrense smittespredning og at effekten av vaksinasjonsprogrammet er veldig god, skrev Nakstad.

Nakstad trekker frem lav grad av fullvaksinerte voksne i Norge og spredning av Delta-varianten, som opprinnelig oppstod i India, i Storbritannia som grunner til at vi ikke kan slappe helt i Norge enda.

– Det virker forhåpentligvis motiverende på alle at utviklingen går riktig vei nå. Samtidig må vi huske at bare 22 prosent av den norske befolkningen er fullvaksinerte og at den indiske Delta-varianten sprer seg ganske kraftig i Storbritannia. Det gjør at vi ikke kan slappe helt av i Norge før alle har fått sin andre vaksinedose. I det lange løp er det nok slik at pandemien dessverre ikke er helt over i Norge før den er over i alle verdens land, skrev Nakstad.

Andel vaksinerte og nye varianter

Også FHI peker på andelen vaksinerte og nye virusvarianter kan være utfordringer.

De skriver at det hittil er satt i underkant av 3 millioner vaksinedoser, og at det må settes nærmere 5 millioner til dersom 90 prosent av de over 18 år skal bli vaksinert.

Når det gjelder nye varianter, trekker FHI særlig frem den såkalte delta-varianten, som tidligere var kjent som den indiske varianten. FHI viser til at en britiske studie har vist at for de som bare har fått én vaksinedose, kan beskyttelsen mot den varianten være så lav som 33 prosent. Beskyttelsen er god med to doser.

– Estimatet er likevel lavt og bekymringsfullt. Hvis vi har høy forekomst av varianter der første dose alene ikke gir god nok effekt, må dette vurderes i forbindelse med karantenebestemmelsene, sier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Park med venner

FHI-overlege Aavitsland mener ikke det betyr at folk kan senke skuldrene helt, men han tror ikke det å sitte i park med noen venner er så dumt.

– Å sitte i parken er ikke så dumt nå i disse tider, sier Aavitsland som mener det hadde vært mye verre å gå på nattklubb eller sitte tett sammen på en trang hybel, sier Aavitsland.

Men Aavitsland mener likevel ikke det bare er å «kjøre på»:

– Rådet er fremdeles å følge de reglene som gjelder i den kommunen du bor. Hvis alle gjør det nå fremover blir vi kvitt pandemien etter hvert, sier Aavitsland.

Objektivt mål

Aavitsland mener det lave antallet innleggelser tyder på at vi har god kontroll på pandemien. Det er lite sannsynlig at sykehusene blir overbelastet nå:

– Bildet viser at antallet nye innleggelser fortsetter nedover. Dette er det beste og mest objektive målet vi har for sykdomsbyrden av pandemien. Vi har jobbet for å forebygge overbelastning av sykehusene; det målet er for lengst oppnådd, skriver han.

– Med så høy vaksinasjonsdekning hos de eldre og syke er det stadig færre igjen som kan bli så syke at de trenger sykehusbehandling. Nå er rundt 95 % av dem over 65 år vaksinert pluss de fleste under 65 år med underliggende sykdommer. Det er snart bare oss friske under 65 år igjen.

FHI-overlegen ser lyst på gjenåpningen av landet:

– Vi ser lyst på situasjonen. Vi gir råd til regjeringen om gjenåpningen, og så bestemmer regjeringen.

