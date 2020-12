FEIRING: En jente ser på fyrverkeri sendt opp i Trondheim nyttårsaften i 2018. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Politiet ber folk følge reglene – vil slå ned på smittevernbrudd nyttårsaften

Flere av politidistriktene i landet har oppbemannet for å ha kontroll på nyttårsfeiringen.

På den nest siste dagen av året, ble det registrert det høyeste antallet nye coronasmittede på én dag i Norge noensinne – 732 nye tilfeller.

Antall innlagte har også steget noe de siste ukene, og 140 personer går det nye året i møte innlagt på sykehus med covid-19-sykdom.

Vanligvis er det sikkerheten rundt branner – og skader fra raketter – politiet snakker om før nyttårsfeiringen.

Slik er det også i år – sammen med risikoen for at kvelden kan føre til ytterligere smittespredning. VG har snakket med politiet i flere av distriktene – de oppfordrer folk til å overholde smittevernreglene.

Oslo – fyrverkeri forbudt innenfor ring 2

I hovedstaden er smittetrenden stigende, slik den også er i 46 andre kommuner i Norge, ifølge oversikten til VG.

Politiet her har oppbemannet for nyttårsfeiringen.

Operasjonsleder Tor Gulbrandsen i Oslopolitiet sier til VG at de vil reagere på meldinger om fyrverkeri som blir sendt opp innenfor Ring 2 og i trehusområdene ved Vålerenga og Kampen. Her er det totalforbud mot å skyte opp fyrverkeri.

– Vi ønsker at nyttårsfeiringen går fint for seg, at folk visere respekt for andre og fyrverkeriet man bruker.

Gulbrandsen opplyser også at politiet vil reagere slik de har gjort de siste ukene ved meldinger om smittevernbrudd.

Det vil si at de kommer til å rykke ut på meldinger om fester med over ti personer.

– Det vil komme en straffereaksjon i etterkant av brudd. Vi forventer at alle følger disse retningslinjene uten at det må være behov for at vi må gi en reaksjon.

I Øst politidistrikt har politiet bedt innbyggere i skredrammede Gjerdrum om ikke å sende opp fyrverkeri.

Vestland: – Ikke amnesti i kveld

Også Vest politidistrikt oppfordrer folk til å ha fokus på smittevern i kveld, enten det gjelder feiring ute eller inne.

Eivind Hellesund, operasjonsleder i politidistriktet, sier de ikke har gjort noe spesielt sammenlignet med andre år.

– Men vi har ekstra fokus på coronasituasjonen og rykker ut på meldinger om smittevernbrudd.

Hellesund sier at det ikke er «noe amnesti i kveld» med tanke på om folk kan være flere samlet enn det reglene tillater.

– Vi håper folk koser seg og får en fin kveld innenfor de reglene som gjelder.

TOMT: Få folk på Torgallmenningen i Bergen andre juledag. Foto: Hallgeir Vågenes

Trøndelag – oppfordrer folk til å følge reglene

I Trøndelag vil politiet håndheve smittevernreglene, opplyser operasjonsleder Bernt Tiller, men legger til:

– Først av alt prioriterer vi liv og helse, så får vi ta andre oppdrag når vi har tid og kapasitet.

Flere kommuner i fylket har høyt smittetrykk og har innført egne coronaregler og -tiltak.

– Vi oppfordrer folk å etterkomme de lokale reglene som er gitt fra kommunene i Trøndelag.

I Trondheim er det forbud mot fyrverkeri i Midtbyen og sentrumsnære områder.

Sørøst har fått inn tips om fester

– Vi har god bemanning og skal kunne følge opp det som kommer av henvendelser, alt er under kontroll, sier operasjonsleder Ole Kamben i politidistriktet.

Han har likevel en klar oppfordring til folk i distriktet som omfatter Buskerud og Vestfold og Telemark.

– Som operasjonsleder i et så stort distrikt, vil jeg ønske alle innbyggere en fine feiring til tross for situasjonen vi er i, og så håper jeg folk tar nødvendige hensyn og tar den forhøyede smittefaren på alvor.

Vestfold og Telemark har for øyeblikket stigende smittetrend. Og den kan fortsette å være det, om tipsene som kommer inn til politiet stemmer:

– Vi får allerede tips om planlagte fester med for mange personer og om utesteder som skal planlegge å bryte skjenke begrensninger, sier Kamben og legger til at de kommer til å følge opp disse tipsene utover ettermiddagen og kvelden.

Sørvest: – Alle må ta ansvar

Stavanger har satt flere smitterekorder den siste uken, sist med 44 nye smittetilfeller onsdag. Også flere andre kommune på Nord-Jæren har registrert smitterekorder i julen, som gjør at strengere tiltak har blitt innført.

– Vi oppfordrer til å bruke vettet, følge smittevernregler og være fornuftige med bruk av fyrverkeri. Dette året er året for å feire med måte, på alle mulig måter, sier operasjonsleder Helene Strand.

– Vi må alle ta vår del av ansvaret og prøve å begrense at smitten blir høyere enn det den er.

Nordland: – Tror folk forholder seg til reglene

Operasjonsleder i Nordland politidistrikt, Ulf Slettan, sier at de har oppbemannet noe siden det er en «aften med større aktivitet, med fester, mulighet for branner og skader fra fyrverkeri».

De kommer også til å fokusere på smittevernmeldinger.

– Folk må forholde seg til smittevernreglene uavhengig av at det er nyttårsaften. Bruk sunn fornuft og ta hensyn til hverandre, sier Slettan og legger til:

– Jeg tror folk stort sett kommer til å forholde seg til reglene. Vi følger opp om det ikke blir gjort.

Nordland har stigende smittetrend.

Agder – alt som normalt

– Vi har oppbemannet og har forberedt oss normalt til nyttårsaften, med de spesielle omstendighetene som ligger rundt oss nå. Vi ønsker alle et godt nyttår og håper folk oppfører seg fint og følger smittevernregler – det er vel det som er budskapet i år, Eyvind Formo.

I Troms politidistrikt har de ikke gjort noe annet enn tidligere år, opplyser politiet.

– Vi forbedrer oss som normalt. Det eneste er at utestedene stenger tidligere. Vi har også corona og smittevern i bakhodet, men det har vi hatt siden mars, sier Sigurd Fosli ved operasjonssentralen i Troms.