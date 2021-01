TOMT: Erik Teigen eier Skigaarden i Hemsedal. Skjenkestopp har ført til nærmest tomme lokaler. Foto: Helge Mikalsen, VG

Skjenkestopp og turistfrafall i Hemsedal: − Svært dramatisk

HEMSEDAL (VG) På vinteren er det turister og sesongarbeidere som driver det økonomiske maskineriet i Hemsedal. Men nå er de ikke her.

– Dette er ikke en dugnad, sier Erik Teigen til VG.

Han eier Skigaarden i Hemsedal. Her er det en rekke leiligheter, både til kjøp og salg, men også til leie. I tillegg har han en stor restaurant på Skigaarden.

Teigen investerte nylig i en ny vinkjeller til restauranten, men etter regjeringen innførte skjenkestopp i hele landet, har den stått urørt.

Under dagens pressekonferanse informerte Erna Solberg om at skjenkestoppen blir forlenget.

Skistativene er nesten tomme tirsdag ettermiddag utenfor Skigaarden. Turistene kommer ikke. Nordmennene som kommer spiser ikke på restaurantene, og minst 130 sesongarbeidere har forsvunnet fra Hemsedal – fra nærbutikker, fra restauranter og fra bakken.

– Usolidarisk

Nå er Teigen fortvilet. Regjeringens skjenkestopp medfører nok et omsetningstap i en allerede krevende skisesong.

– I praksis får vi en nedstenging, og i stedet for å ta virkelig kraftige tak og si at «nå stenger vi», gjør de det halvveis. Vi sitter da med null dagers varsel og ti dagers lønnsplikt, forteller Teigen, og legger til:

– Dette er en usolidarisk modell.

Derfor mener han at det ikke lenger er en dugnad, og han etterspør mer balanse i tiltakene og støtteordningene som innføres.

– Skal man få en null dagers varsel om å praktisk talt stenge ned, burde man også få kompenserende tiltak så man kan handle med samme hastighet. I stedet hiver de bare regningen over og sier at det må næringslivet dekke opp selv, sier han.

Nå er det totalt frafall av utenlandske turister på Skigaarden.

– Jeg kjenner kanskje på pulsen at det er roligere. Når en så stor andel av våre gjester i løpet av en sesong er utlendinger, er det klart at det er svært dramatisk. Det er ikke sånn at vi står og faller på det, men det er dramatisk.

BORTE: Turistene er borte og skistativene står tomme utenfor Skigaarden som drives og eies av Erik Teigen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Han er oppgitt. I Hemsedal har smittevernregler og smittesporing fungert godt, mener han. Ifølge VGs coronaspesial har Hemsedal bare 16 smittetilfeller totalt, og ingen smittede siden november.

Likevel får ikke Teigen servere alkohol.

– Våre budsjetter og våre interne modeller bygger på en optimal miks som også inneholder alkoholholdige drikker. På en normal god torsdag, fredag eller lørdag er matomsetningen mye høyere enn den var nå på lørdag med skjenkestopp, sier han rolig, og fortsetter:

– Vi ser at vi har en 65 prosent nedgang på matomsetningen når vi ikke har alkohol, uten at du måler nedgang på alkohol, for den er borte.

Han har på seg munnbind selv når han sitter ved bordet, og han snakker lavt. Teigen er i grunn trygg på Skigaarden vil klare seg.

– Vi klarer en sesong. Det er nå vi må stå rakrygget. Det er nå vi må holde driften gående og ha ansatte på jobb, sier han.

– 65 prosent av markedet er borte

Andreas Smith-Erichsen, destinasjonssjef for Skistars virksomhet i Hemsedal, forklarer også at det går rundt. Skistar driver alpinanlegget, de har skiutleie, skiskole, skishop og leier ut bygg og restauranter. I tillegg formidler de 5000 av 6000 sengeplasser i Hemsedal.

– Situasjonen nå er at grensene er så godt som stengt. Når vi driver et industrielt reiselivs som Skistar, er vi selvfølgelig avhengig av å få gjester syv dager i uken. Med stengte grenser er 65–70 prosent av markedet borte. Turistene kommer ikke inn. Da blir det krevende å fylle midtuken, forteller han.

ROLIG: Andreas Smith-Erichsen er destinasjonssjef i Skistar Hemsedal. Her ser han utover alpinbakkene. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ifølge Smith-Erichsen har de vanligvis på vinteren 250 ansatte i Hemsedal. Denne sesongen har de 120 ansatte. Samtidig er alle fastansatte i jobb og ingen er permitterte, men sesongarbeiderne er ikke her. De kommer som regel fra Sverige eller Danmark, men også fra helt andre land i verden.

Høyest arbeidsledighet i Vest-Viken

Hemsedal var tidlig ute med å innføre hytteforbudet da landet stengte ned i mars. I tillegg hadde kommunen en periode i våres den høyeste arbeidsledigheten i landet.

Arbeidsledigheten har nå gått betraktelig ned, men de har fortsatt den høyeste arbeidsledigheten i Vest-Viken på 4,9 prosent av den totale arbeidsstyrken, skriver NAV 18. desember.

ARBEIDSLEDIGHET: Ordfører Pål Terje Rørby ser lyst på situasjonen i Hemsedal, og sier mange nordmenn kom på skiferie i Hemsedal. Foto: Helge Mikalsen, VG

Nedgangen handler mye om sesongarbeidere som ikke lenger er i Hemsedal, og som ikke lenger har bosted her slik de hadde da pandemien brøt ut, men også økt behov for ansatte i enkelte virksomheter forklarer ordfører Pål Terje Rørby.

Det bor 2500 mennesker i Hemsedal, men i ferier og helger er det omtrent opptil det tidobbelte med ekstra 25.000 mennesker i bygda og på fjellet, forteller Rørby. Han opplever at flere er på hyttekontor i hverdagen, selv om det ikke gjør opp for turisttapet.

Afterski måtte stenge

Denne tirsdagen i Hemsedal føles det nærmest folketomt, og VG treffer svært få som ikke er en del av lokalbefolkningen.

I julen var 15.000 mennesker i Hemsedal. Det var en god jul, forteller ordføreren.

Det var også da Stavkroa afterski gjenåpnet, 29.12.2020.

– Vi gjenåpnet Stavkroa etter en omfattende utvidelse, til nå å være sannsynligvis verdens største innendørs afterski, forteller eieren Carl Johansen til VG.

E24 omtalte Stavkroa-oppussingen søndag.

STENGT: Det nye Stavkroa afterski var åpent i tre dager før de måtte stenge igjen. Foto: Helge Mikalsen, VG

Prosjektet har vært planlagt i tre år, og byggingen startet i mai 2020.

– Med stor tro på Hemsedal, bratte bakker og bratt afterski. Utvidelsen har kostet ca. 40 millioner, og bygget har plass til 2600 personer uten gjeldende restriksjoner, fortsetter Johansen.

Men Stavkroa rakk bare å være åpent noen dager over nyttår. Da fikk flere oppleve det nye coronavennlige Stavkroa, før nye tiltak og skjenkestopp tvang dem til å stenge igjen søndag 3. januar.

– Vi gleder oss til å vise frem nye Stavkroa til vår kjernemålgruppe, skiinteressert ungdom 20–70 år, avslutter han.

Tilbake i bakken

I bunnen av bakken sitter Andreas Smith-Erichsen i Skistar-lodgen spiseri. Bakkene er oppe, og til nå har de hatt kapasitet til å selge skipass til de som ønsker det. Skistar har Trysil og Hemsedal i Norge – to destinasjoner som er bygd for volum og for å ta imot mange gjester.

– Men disse tiltakene rammer reiselivet hardt. Samtidig er det er viktig og riktig at de følges, og det gjør Skistar. Men vi har sympati, ikke bare med oss selv, men med alle kollegaer. Jeg tror selve restaurantbransjen har fått det vel så hardt som oss. De kjenner nok mer på det, sier Smith-Erichsen der han sitter i et nesten folketomt restaurantlokale.

SMITTEVERN: Eier Erik Teigen med sine svenske medarbeidere på Skigaarden Isabel Johnsson og Ellen Vahlstrøm. Foto: Helge Mikalsen, VG

Lenger opp i fjellet drifter Erik Teigen Skigaarden.

Han vil ikke permittere sine ansatte, selv ikke i restauranten hvor omsetningstapet etter skjenkestoppen er tydelig, forklarer han.

– Vi tror det er bedre å beholde de ansatte i jobb. Da er vi bedre rustet når vi kommer til oppgangstider. Som arbeidsgiver og eier er det en litt egoistisk men ganske konkret vurdering, sier han, og legger til:

– Også er det den menneskelige siden av det. Vi har som alle andre i reiselivet sesongarbeidskraft, de som jobber i kortere perioder. Det gjør igjen at de er de svakeste. De får virkelig lide med de raske endringene, de lovpålagte tiltakene.

VG snakker med en av hans ansatte i restauranten, Isabel Johnson. Hun og venninnen er fra Sverige. De jobbet her også i fjor som sesongarbeidere, og de elsker å stå på ski.

– Det er roligere i år, men fortsatt veldig gøy, avslutter Johnson.