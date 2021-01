SAVNET: Irene Ruud Gundersen (til høyre), Lisbeth Neraas (i midten) og Marius Brustad (til høyre) er blant dem som ennå ikke er gjort rede for etter skredet i Gjerdrum. Foto: Privat

Politiet frigir navn på de savnede i Gjerdrum

GJERDRUM (VG) Nesten tre dager etter skredet på Gjerdrum offentliggjør politiet nå navnet på de savnede som de antar befinner seg i skredområdet.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Saken oppdateres.

Fredag kveld gikk politiet ut med listen over de savnede etter leirraset på Gjerdrum natt til onsdag.

Det skjer bare timer etter at politiet bekreftet at én person er funnet omkommet inne i skredområdet.

Politiet skriver videre at «den omkomne ikke er identifisert, men er sannsynligvis en av personene på listen».

Følgende personer er savnet:

Eirik Grønolen (1989)

Irene Ruud Gundersen (1951)

Charlot Grymyr Jansen (1989)

Alma Grymyr Jansen (2018)

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (1980)

Ann-Mari Olsen-Næristorp (1970)

Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (2007)

Marius Brustad (1991)

Lisbeth Neraas (1966)

Rasa Lasinskiene (1971)

Den omkommende personen ble hentet ut av skredet fredag ettermiddag, og politiet jobber med å både identifisere vedkommende og varsle pårørende.

Les mer om to av de savnede HER.

Fredag ble det for første gang sendt ned bakkemannskap for å lete i skredområdet. Rundt 1730 fredag avsluttet de operasjonen fordi det mørknet til. Utover natten skal redningsmannskapet lete via droner og varmesøkende kameraer.

Politiet har hele veien presisert at de leter etter overleverende, ikke omkomne.

I natt brukes tiden til å planlegge, så redningsmannskapet er klare i morgen tidlig til å starte når lyset kommer. De skal da søke et større område inne i selve rasområdet, sa innsatsleder Roger Pettersen til NRK Dagsrevyen fredag kveld.

Pårørende

VG har tidligere fortalt historien til Odd Steinar Sørengen, som savner samboer Ann-Mari Næristorp og datteren Victoria. Han ble reddet ut av raset og ble fraktet til Ahus med en kroppstemperatur på 30 grader. Også Britt og Åse-Lill Næristorp venter på svar om henholdsvis datter/barnebarn og søster/tantebarn.