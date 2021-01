SAVNET: Ø.f.v.: Marius Brustad, Lisbeth Neraas, Irene Ruud Gundersen, Rasa Lasinskiene, Victoria Emilie Næristorp-Sørengen og Ann-Mari Olsen-Næristorp er alle blant dem som ennå ikke er gjort rede for etter skredet i Gjerdrum. Foto: Privat

Dette er de savnede og omkomne etter raset i Gjerdrum

GJERDRUM (VG) Politiet har tidligere offentliggjort navnet på de ti savnede som de antar befinner seg i skredområdet. Nå er en av dem bekreftet omkommet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I samråd med de pårørende gikk politiet fredag kveld ut med listen over de savnede etter leirraset i Gjerdrum natt til onsdag.

Det skjedde bare timer etter at politiet bekreftet at én person ble funnet omkommet inne i skredområdet.

Lørdag formiddag ble det gjort et nytt funn i området, og samme ettermiddag har en tredje person blitt bekreftet omkommet av politiet. Like før klokken 21.00 ble det bekreftet at en fjerde person er funnet omkommet.

Lørdag kveld opplyser politiet om at Eirik Grønolen (31) omkom i jordskredet. De pårørende er varslet.

Identiteten til de tre andre omkomne er foreløpig ukjent.

Følgende personer er bekreftet omkommet:

Eirik Grønolen (31)

Bekreftet omkommet lørdag kveld. Han ble funnet 1. januar, ifølge politiet. Grønolen ble meldt savnet etter at Nystulia 38 forsvant i raset. Han drev et it-firma, ifølge Linkedin. Ifølge NRK skal samboeren og hunden hans være i god behold.

Følgende personer er savnet:

Ann-Mari Olsen-Næristorp (50)

Savnet sammen med datteren Victoria Næristorp-Sørengen (13). Ektemannen forteller til VG at han sist så Ann-Mari og datteren Victoria da de alle tre forsøkte å komme seg ut av huset mens raset pågikk.

SAVNET: Ann-Mari Olsen-Næristorp (50)

Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13)

Datter av Ann-Mari Olsen-Næristorp (50), som også er savnet.

SAVNET: Victoria Emilie Næristorp-Sørengen (13). Foto: Privat

Irene Ruud Gundersen (69)

Bodde i Nystulia 4 som ble tatt av skredet og kom seg ikke ut av huset. Datteren hennes, Nina Christine Gundersen, skriver i et innlegg på Facebook at søsteren og faren kom seg ut av huset, er lettere skadet og på sykehus.

– Dette er helt uvirkelig. Jeg krysser alt jeg har på at de finner mamma, skriver hun.

VG har fått tillatelse av datteren og familien til å gjengi Facebook-innlegget.

SAVNET: Irene Ruud Gundersen (69). Foto: Privat

Rasa Lasinskiene (49)

Var ute og luftet hunden før hun skulle på jobb. Ektemannen snakket med Lasinskiene på telefonen da kontakten plutselig ble brutt, har han fortalt til Bergens Tidende.

SAVNET: Rasa Lasinskiene (49). Foto: Privat

Charlot Grymyr Jansen (31)

Er savnet sammen med ektefellen Bjørn-Ivar (40) og datteren Alma (2) etter at leiligheten i Nystulia 39 forsvant i raset. Familien ventet et nytt barn i februar. De var hjemme i Nystulia da raset gikk.

Bjørn-Ivar Grymyr Jansens bror Hans Jørgen Jansen sier til Romerikes Blad at han snakket med sin bror på telefon kvelden før raset.

– Jeg vet at de var hjemme. Og jeg vet at familiens hus var blant de første som ble tatt av skredet, sa han til avisen onsdag.

Alma Grymyr Jansen (2)

Er savnet sammen med moren Charlot Grymyr Jansen (31) og faren Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40) etter at leiligheten i Nystulia 39 forsvant i raset.

Bjørn-Ivar Grymyr Jansen (40)

Er savnet med ektefellen Charlot Grymyr Jansen (31) og datteren Alma (2) etter at Nystulia 39 forsvant i raset.

Marius Brustad (29)

Var på romjulsbesøk hos moren Lisbeth Neraas (54) i Nystulia, ifølge Romerikes Blad.

SAVNET: Marius Brustad (29) Foto: Privat

Lisbeth Neraas (54)

Bosatt i Nystulia 42. Mor til Marius Brustad (29), som også er savnet.

SAVNET: Lisbeth Neraas (54). Foto: Privat

Tre omkommet

Den første omkomne personen, som ble funnet fredag, ble hentet ut av skredet samme ettermiddag. Politiet har siden jobbet med både å identifisere vedkommende og varsle pårørende. Ytterligere to personer har blitt funnet omkommet på lørdag.

De omkomne som ble funnet på lørdag er foreløpig heller ikke identifisert.

SE UNDER: Se video fra redningsarbeidet

VG har tidligere fortalt historien til Odd Steinar Sørengen, som savner samboer Ann-Mari Næristorp og datteren Victoria. Han ble reddet ut av raset og ble fraktet til Ahus med en kroppstemperatur på 30 grader.

Også Britt og Åse-Lill Næristorp venter på svar om henholdsvis datter/barnebarn og søster/tantebarn.

Fortsetter søk på bakken lørdag

Fredag ble det for første gang sendt ned bakkemannskaper for å lete i skredområdet. Rundt 17.30 fredag avsluttet de operasjonen fordi det mørknet til.

– Bakkemannskaper inne på området krever en høyere grad av sikkerhet og en annen monitorering av rasområdet, forklarte innsatsleder Roger Pettersen i 18.30-tiden fredag kveld.

Han peker på at det er vanskelig å ivareta sikkerheten til redningsarbeiderne når det er mørkt ute.

Utover natt til lørdag skal redningsmannskapet derfor lete via droner og varmesøkende kameraer fra luften.

Politiet har hele veien presisert at de leter etter overlevende, ikke omkomne.

I natt brukes tiden til å planlegge, slik at redningsmannskapene er klare i morgen tidlig til å sette i gang med søket når lyset kommer.

De skal da søke i et større område inne i selve rasområdet, sa innsatsleder Roger Pettersen til NRK Dagsrevyen fredag kveld.

SE UNDER: Helikopterbilder fra rasområdet