Raser mot stenging av fødetilbud: − En hån

Josefine Wang (30) på Smøla får tre timers reisevei hvis hun skal føde i Molde. Stikk i strid med Stortingets vedtak kan du ikke lenger føde ved sykehuset i Kristiansund mellom 8. februar og 31. desember 2021.

Dette skjer etter drøyt tre måneder med alternerende drift, der fødeavdelingene ved Molde og Kristiansund har byttet hver 14. dag på å holde åpent, skriver Romsdals Budstikke.

Årsaken til at fødeavdelingen i Kristiansund stenges er mangel på fagfolk. Sykehusledelsen mener det uforsvarlig å fortsette. Kristiansund skal fortsatt ta imot gravide til oppfølging og svangerskapskontroller.

I oktober 2021 vil det bli gjort en ny vurdering på om fødeavdelingen kan åpne igjen, opplyser Helse Møre og Romsdal til VG.

– Dette er en hån mot oss som bor her vi bor. Jeg har vansker med å finne ord, jeg føler avmakt. Penger er tydeligvis viktigere enn mennesker, helse og liv, sier Wang til VG.

Hun er tydelig opprørt.

Den 26. mars venter hun barn nummer to. Forrige gang fødte hun i Kristiansund, dit tar det «bare» mellom en time og 45 minutter og to timer. Det inkluderer to ferger som ikke går nattetid.

– Til Molde blir det fort tre timer, forutsatt at det er kjempebra vær siden jeg da først må ta to ferger, så gjennom Krifast tunnelen som stadig er stengt for vedlikehold, og så til slutt kjøre over fjellet, sier Wang.

Nå vurderer hun å søke om å få føde på St. Olavs hospital i Trondheim, selv om dette sykehuset ligger 207 km og 3,5 timers kjøretur unna. Der har de i alle fall en barneavdeling.

– Vi var avhengige av barneavdeling sist. Det har de i Kristiansund, men ikke i Molde, sier Wang.

– Vi gir oss ikke

I Stortingsvedtaket fra mai i fjor heter det:

«Stortinget ber regjeringen følge opp anmodningsvedtak 750 (2017–2018), og sørge for at fødeavdelingen i Kristiansund består inntil fødeavdelingen i det nye sykehuset på Hjelset er i drift.»

Det nye akuttsykehuset for Nordmøre og Romsdal på Hjelset skal etter planen stå klart i mai 2024.

– Da de vedtok dette i Stortinget forventet vi at det skulle bli sånn og slo oss til ro med det. Så skjer dette. Men vi gir oss ikke før siste ord er sagt, sier Wang.

Bunadsgeriljaen, som kjemper for å beholde sykehuset i Kristiansund, er overbevist om at den midlertidige stengingen er kroken på døren for fødeavdelingen.

– Vi vet at det er det de vil, sier geriljaens daglige leder Anja Solvik til VG.

Geriljaen ble opprinnelig startet for å redde fødeavdelingen på Kristiansund sykehus. I denne saken kan du lese mer om kampen for å beholde de ulike fødetilbudene i Norge.

Bunadsgeriljaen mener Helse Møre og Romsdal har styrt mot dette gjennom å ikke ivareta en god rekrutteringsprosess over mange år, at forsøket på å rekruttere gynekologer kom for sent i gang samt at annonseringen har vært mangelfull.

«Helseforetaket setter seg med dette over Stortinget! Kan Regjeringen og helseminister Bent Høie tillate dette? At rekruttering har vært en utfordring er ikke en ukjent problemstilling», skriver Bunadsgeriljaen i en pressemelding.

– Mangler gynekologer og jordmødre

Administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Øyvind Bakke, sier til VG at hans mål har vært å drifte fødeavdelingen i både Molde og Kristiansund, men at det i sommer ble klart for ham at det ikke lot seg gjøre.

Han sier at fødeavdelingen ved Kristiansund sykehus har hatt et betydelig antall brudd på vernebestemmelsen i arbeidsmiljøloven, at sykehuset har mottatt bekymringsmeldinger fra gynekologer grunnet høyt arbeidspress og at avviksmeldinger og tilsynssaker viser stort arbeidspress.

– Akkurat nå er vi i en situasjon hvor vi mangler gynekologer og jordmødre, og er avhengig av svært mange vikarer. Medisinskfaglig er det ikke lenger forsvarlig å drifte begge steder, sier Bakke.

– Flere av våre ansatte varsler om før tøffe arbeidstidsordninger som også har gitt helseutfordringer. Dette må vi som arbeidsgiver hensynta før det går så langt at vi får enda flere sykemeldinger, eller at folk sier opp i helseforetaket. Slik jeg har vurdert situasjonen nå, er har det vært såpass tøft for de ansatte at vi står i fare for å ødelegge to sårbare fagmiljø på begge sykehusene, sier Bakke.

– Stortinget har vedtatt at fødetilbudet i Kristiansund ikke kan legges ned før det nye sykehuset på Nordmøre og Romsdal står ferdig. Hva er årsaken

til at man velger å trosse dette vedtaket?

– Vi har strukket oss, og strekker oss, så langt det er mulig for å overholde Stortingets vedtak. Samtidig er det mitt ansvar å sikre et forsvarlig arbeidsmiljø for våre ansatte og et trygt fødetilbud for befolkningen, sier Bakke.

Han sier situasjonen viser at helseforetaket ikke har lyktes godt med rekruttering innen fødselsomsorg. Bakke sier det er lyst ut stillinger gjennom hele 2020, og at dette er noe foretaket vil fortsette med.

– Det er viktig for meg å understreke at det overhodet ikke ligger noe økonomisk insentiv til grunn for denne beslutningen. Dette er utelukkende en faglig beslutning.