STOPPER SØK: Redningsmannskapet skal ikke søke etter savnede i gropa på Gjerdrum de neste dagene, men de kommer fortsatt til å jobbe hardt med saken. Foto: Helge Mikalsen

Gjerdrum: Trolig ikke søk før over helgen

Ti personer er bekreftet omkommet etter skredet i Gjerdrum. Tre av dem er fortsatt ikke funnet. Redningsmannskapet skal ikke lete etter de savnede i gropa onsdag.

– Som meldt i går er vi over i en ny fase. Det søkes ikke lenger etter overlevende, men antatt omkomne, sier ordfører i Gjerdrum Anders Østensen i en pressekonferanse onsdag.

Han sier at det er flere ting som er viktig fra kommunen sin side.

– Det ene er å skaffe en ny oversikt over den nye måten å jobbe på. Vi fortsetter også arbeidet med å gjøre tilværelsen litt normal for så mange av våre innbyggere som mulig, særlig barn og barnehagebarn, sier han

Østensen sier at at hele raset vil bli etterforsket.

– Det er et møysommelig og langt arbeid. Vi vil bidra til at det arbeidet skal bli så godt som mulig, sier han.

Derfor vil blant annet 1000 dokumenter bli gjort tilgjengelig i morgen.

Ønsker vaksine til skredrammede

Ordføreren har bedt om at alle de evakuerte beboerne skal få tilbud om å vaksinere seg, etter at en person fikk påvist coronasmitte på evakueringshotellet Olavsgaard. Dette melder NRK.

– Hvorfor sendte du den forespørselen?

– Fordi det er hardt prøvede mennesker på disse evakeueringsstedene. Skal de leve med karantene og covid rundt seg så er det en ytterligere belastning, sier ordføreren.

Mål om å finne flere

Mari Stoltenberg i politiet sier at det gjenstår mye arbeid på Gjerdrum.

– Det blir antageligvis ikke noe bevegelser i gropa i dag, eller i morgen. Det blir trolig over helgen, sier hun.

Det betyr ikke at politiet ikke etterforsker saken.

– Vi har forståelse for at den ventetiden som kommer nå kan være belastende for mange. Vi er i tett dialog med pårørende for slik at de er godt kjent med tankene og vurderingene som gjøres her, sier politiet videre.

Deres mål er å finne flere.