Gjerdrum: Ingen nye søk i dag

Ti personer er bekreftet omkommet etter skredet i Gjerdrum. Tre av dem er fortsatt ikke funnet. Redningsmannskapet skal ikke lete etter de savnede i gropa onsdag.

– Som meldt i går er vi over i en ny fase. Det søkes ikke lenger etter overlevende, men antatt omkomne, sier ordfører i Gjerdrum Anders Østense i en pressekonferanse.

Han sier at det er tre ting som er viktig fra kommunen sin side.

– Det ene er å skaffe en ny oversikt over den nye måten å jobbe på. Vi fortsetter også arbeidet med å gjøre tilværelsen litt normal for så mange av våre innbyggere som mulig, særlig barn og barnehagebarn, sier han

Ordføreren sier at at hele raset vil bli etterforsket.

– Det er et møysommelig og langt arbeid. Vi vil bidra til at det arbeidet skal bli så godt som mulig, sier han.

Han sier at de trenger det for fremtiden og tryggheten for innbyggerne.

Derfor vil 1000 dokumenter bli gjort tilgjengelig i morgen.

Mari Stoltenberg i politiet sier at det gjenstår mye arbeid på Gjerdrum.

Innsatsen i gropa ble avsluttet i går kveld, det har ikke vært arbeidet i gropen i natt.

– Det blir antageligvis ikke noe bevegelser i gropa i dag, eller i morgen. Det blir trolig over helgen, sier politiet.

– Vi har forståelse for at den ventetiden som kommer nå kan være belastende for mange. Vi er i tett dialog med pårørende for slik at de er godt kjent med tankene og vurderingene som gjøres her, sier politiet videre.

Deres mål er å finne flere.

NVE forteller at det fortsatt er droneovervåkning over skredet.

– I tillegg har vi i dag fått inn en bakkeradar, som skal brukes som et verktøy.

Det er også bestil laserscanning per fly som blir gjort så snart værforholdene tillater det