SAVNET: Irene Ruud Gundersen er savnet etter skredet i Gjerdrum. Foto: Privat

Irene (69) er savnet etter raset: − Jeg krysser alt jeg har for at de finner mamma

Ti personer er fortsatt savnet etter skredet i Gjerdrum. Irene Ruud Gundersen er en av dem.

Publisert: Nå nettopp

Gundersen og mannen bodde i et av husene som er tatt av skredet som gikk for over 40 timer siden.

Datteren hennes, Nina Christine Gundersen, skriver i et innlegg på Facebook at søsteren og faren kom seg ut av huset, er lettere skadet og på sykehus.

Men moren kom seg ikke ut.

– Dette er helt uvirkelig. Jeg krysser alt jeg har på at de finner mamma, skriver hun.

Foto: Privat

VG har fått tillatelse fra datteren og familien til å gjengi innlegget, som først ble omtalt av Dagbladet.

Politiet søker videre i skredområdet i kveld. Torsdag ettermiddag pågikk det et søk i selve skredområdet, men det ble ikke gjort noen nye funn av personer.

– Vi fortsetter redningsoperasjonen med full styrke, og søker fortsatt etter overlevende, sa innsatsleder Roger Pettersen.

Ingen er funnet omkommet. Ti personer er savnet - kvinner, menn og barn. Ti er i tillegg skadet, en av dem alvorlig.

Skredkantene er ustabile. Så langt er ni bygg med 31 boenheter tatt. Skredet gikk sør for Ask sentrum, på venstre side av riksvei 120. Skredområdet er anslått å være rundt 300 meter bredt og 700 meter langt.

