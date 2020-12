Feiret 41-årsdagen til Julius med brask og bram

Den mest folkekjære sjimpansen i Norge fyller i dag 41 år. Dagen har allerede blitt feiret med brask og bram i Kristiansand.

Jubilanten, som så dagens lys andre juledag 1979, ble feire med gaver og god mat i Dyreparken i Kristiansand lørdag.

– Når Julius har bursdag, så får han noe ekstra godt. Derfor har vi pakket inn en del frukt og noen gaver med bamser, bøker og ulike overraskelser, sier dyrepasser og biolog i Dyreparken, Helene Axelsen.

Den berømte sjimpansen har tidligere fått brus og kaker på fødselsdagen sin, men Axelsen sier at dette nå er byttet yt med frukt.

– Det ville ikke vært krise om han fikk det en gang i året, men vi prøver å gi dem et så riktig og viktig kosthold som mulig. Julius blir like glad for søt frukt, påpeker hun.

Rikskjendis

Da Julius så dagens lys, trodde dyrepasseren at han var en jente, og ga den lille sjimpanseungen navnet Juliane. Navnet ble gitt med inspirasjon i julehøytiden.

Kun uker etter fødselen ble Julius avvist av sin mor Sanne, og han ble funnet blødende og skrikende på gulvet. Sjimpansen ble derfor flyttet ut av Dyreparken og hjem til fosterfamilien Glad, og bod vekselsvis her og hos familien til dyrehagesjef Edvard Moseid sitt første leveår. Han blir også passet på av dyrepassere fra Dyreparken.

5-ÅRSDAG: Julis har blitt behørig feiret hver fødselsdag. Da sjimpansen fylte 5 år i 1984 fikk han brus og bursdagskake med lys. Foto: Henrik Laurvik/NTB

Allerede året etter, i 1980, blir historien om Julius vist på TV for første gang. I årene som følger blir den lille sjimpansen rikskjendis.

Det ble laget Julius-brus og Terje Formoe - som senere skapte Kaptein Sabeltann - hadde en stor hit med sangen «Her kommer Julius» i 1983. Julius tilhører underarten vestafrikansk sjimpanse, som det finnes under 65.000 igjen av i naturen, ifølge Dyreparken.