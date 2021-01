KRAV OM HJEMKOMST: NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg blir bedt om å redde partiet sitt. Foto: Gøran Bohlin

Tidligere Ap-ordfører: Vil skifte ut Jonas med Jens

Tidligere Ap-ordfører i Tromsø, Herman Kristoffersen, ber Jens Stoltenberg komme hjem fra NATO for å ta over som partileder for Jonas Gahr Støre.

Med tittelen «Kom hjem, Jens, nok er nok nå», skriver den mangeårige Ap-ordføreren i Tromsø, Herman Kristoffersen, et innlegg i iTromsø om krisesituasjonen i Arbeiderpartiet.

Han spør Stoltenberg hva han skal gjøre fremover.

«FN har vært nevnt av mange, men der er jobbene stort sett opptatt av andre. Og ja, jeg vet at det er uvanlig å komme tilbake til den jobben du hadde før, men nå er det ikke vanlige tider heller. Partiet ditt trenger deg nå. På totusentallet var det du som var velgerne dine».

Sammenlikner Støre med en båndopptaker

Kristoffersen var profilert ordfører i Tromsø fra 1999 til 2007 og er i dag 73 år. Han skriver det ikke er noe galt med Støre. Samtidig skriver han ganske rammende om Ap-sjefen.

«Han ler aldri og smiler sjelden. Driter seg aldri ut og har alle svar på løpende bånd. Som om han var en båndopptaker, selv når han tar trikken uten penger. Hadde han stotret og stammet litt da ville han vært til å kjenne igjen, men han er ikke sånn som mange av velgerne sine her ute. De som aldri er sikker på noe som helst».

VG har forelagt Kristoffersens kritikk for Arbeiderpartiet, som opplyser at Jonas Gahr Støre ikke er tilgjengelig for kommentar.

– Må komme hjem og redde partiet

Overfor VG utdyper Kristoffersen innlegget.

– Hvorfor roper du på Stoltenberg?

– Ap stuper på målingene og må greie å snu det, å skape noe positivt. Da må vi få inn noe nytt og jeg mener Stoltenberg er rette mannen. Han var Arbeiderpartiet i sin tid og det kan han bli igjen. Han må komme hjem og redde partiet sitt.

KRASS: iTromsø-spaltist og tidligere Ap-ordfører Herman Kristoffersen. Bildet er fra 2001. Foto: Rune Stoltz Bertinussen

– Det kan vanskelig tolkes som annet enn veldig sterk mistillit til Støre?

– Nei, det er ikke meningen. Han var den beste utenriksministeren vi har hatt og med Stoltenberg som statsministerkandidat og Støre som utenriksministerkandidat, så vil Ap gå fra katastrofale målinger til å vinne valget, sier Kristoffersen til VG.

– Hva er årsaken til at Ap sliter?

– Det er mange årsaker til det og det ikke ikke bare Støre sin feil. Ap trenger en ny giv og det kan Stoltenberg gi. Kom hjem, Jens, sier han.

Kristoffersen mener skiftet bør skje på Aps landsmøte til våren.

NATO-sjef til 2022

Stoltenberg har vært generalsekretær i NATO siden 2014. Han har fått forlenget sitt mandat og skal etter planen sitte til 2022.

Han var leder i Arbeiderpartiet fra 2002 til 2014, da Støre tok over. Stoltenberg var statsminister i 2000–2001 og 2005–2013.

VG har foreløpig ikke lykkes i å få en kommentar fra Stoltenberg.