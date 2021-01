Savner tilbud for bilinteresserte Andreas Helgesen (21) mistet lappen etter å ha sladdet rundt på en parkeringsplass i Larvik forrige uke. Nå etterlyser han, og flere andre bilinteresserte unge, et ordentlig tilbud. Anne Bjørg Vaa Av Publisert 23. januar, kl. 20:22 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

11. januar møtte rundt ti biler opp på en parkeringsplass på et industriområde i Larvik. De sladdet rundt på området.

Det de ikke visste var at politiet fulgte med. Andreas Helgesen og en venn mistet lappen på stedet.

Mistet lappen – nå etterlyser han tilbud for unge

Andreas Helgesen (21) synes det er kjedelig og ikke ha muligheten til å sitte bak rattet de neste månedene Foto: Privat

– Jeg synes det var veldig kjipt. Jeg synes ikke det er greit at de tok lappen med tanke på at ingen ble satt i fare, sier Helgesen.

Samtidig forteller han at han tar straffen, og at han godtok forlegg og at førerkortet ble inndratt på stedet.

Helgesen mener han hadde kontroll på bilen, at han ikke hadde stor fart og at det ikke var fare for bygninger eller mennesker. Han sier at parkeringsplassen var tom og at han holdt god avstand fra bygget på området.

– Hva tenker du om at det plutselig kunne kommet noen gående?

– Hvis det hadde kommet noen inn på området hadde jeg sett det med en gang og stoppet, svarer 21-åringen.

Foto: Privat

Helgesen er fratatt lappen i tre måneder og fikk en bot på 8000 kroner, ifølge han selv.

Han tilføyer at han ikke har sladdet på veier eller der folk ferdes, og at han forstår at sladding kan være farlig.

Politiet kan ikke gå inn på den konkrete saken, men politiadvokat Cecilie Svorstøl kan kommentere saken på generelt grunnlag. Hun sier at politiet har rett til å inndra førerkort midlertidig dersom de mener at kjøringen potensielt kan føre til skade på bygg, biler og personer.

– Stort adrenalinkick

I Asker gjør Eirik Bakkene (22), Henriette Haukåssveen (23) og Trym Semmer (20) klar bilen til de skal ut å sladde. For 1000 kroner har de leid seg tid for å leke seg lovlig med bilen på en isbane i Sigdal.

Fra venstre: Eirik Bakkene (22), Henriette Haukåssveen (23) og Trym Semmer. Foto: Anne Bjørg Vaa

– Det er et stort adrenalinkick, du får utfordret deg selv, utfordret bilen og det er lærerikt, sier Bakkene.

Gjengen som ikke vil kalle seg rånere, men bilinteresserte, forstår at sladding kan være farlig. De forklarer at selv om de fleste er klar over det vet de om at folk gjør dette ulovlig, fordi det ikke finnes et godt nok tilbud for å drive med aktiviteten på lovlig vis.

– Vi ønsker et sted å være som kan være trygt og samarbeide med politiet, sier Haukåssveen.

Bakkene sier seg enig og poengterer at det ikke er noen som synes det er gøy å miste lappen.

– De som driver med fotball har fotballbaner, de som driver med svømming har svømmehaller, kan ikke vi med bil få et trygt sted å være. Der vi kan leke og lære å mestre bilen, uten at vi trenger å være redd for å miste lappen, sier 22-åringen fra Asker.

Her sitter Haukåssveen og Bakkene i Volvoen som de bruker til å herje med på isbanen. Foto: Anne Bjørg Vaa

– Vi i rånemiljøet synes sånne ting er gøy

I Larvik etterlyser de også et tilbud i nærområdet der unge kan rase fra seg. Helgesen, som mistet lappen, og venninnen Kaja Kristine Sandvik sier at de vet at mange unge ville satt pris på det.

– Vi i rånemiljøet synes sånne ting er gøy, i kontrollerte former så klart, sier Sandvik.

– Faktisk et brudd på trafikkreglene

– Jeg skjønner at det er gøy å drifte og mange bør bli bedre kjent med hvordan bilen reagerer på vinterføre, men å miste veigrepet på offentlig vei er et brudd på trafikkreglene, sier Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk.

Hun understreker at man til enhver tid skal ha kontroll over kjøretøyet man kjører og at en som sladder ikke har det.

Marianne Mittet Solbraa er regionleder for Trygg Trafikk i Innlandet. Foto: Trygg Trafikk

Solbraa har i flere år jobbet med motorinteressert ungdom og sier at mange av dem har liten erfaring og stor tro på egne ferdigheter. Det er noe hun mener utgjør stor risiko, i tillegg peker hun på at de ikke har utviklet frontallappen som bidrar til risikovurdering.

Foto: Heiko Junge / NTB

Hun tipser om at de som savner et tilbud kan ta kontakt med politiet, Statens vegvesen, fylkeskommunens trafikksikkerhetsutvalg og Trygg Trafikk.

– Å bare slippe opp og la ungdom kjøre, er ikke et trafikksikkerhetstiltak, det må foregå i ordnede former med kontraktsskriving og satt i system med gode rollemodeller, forklarer Solbraa.

Denne videoen delte politiet i Malvik til skrekk og advarsel i høst:

Økning i antall klager fra publikum

I Innlandet har politiet opplevd en økning på antall meldinger og klager fra publikum når det gjelder sladding og uaktsom kjøring både på parkeringsplasser og offentlig vei, sier Terje Krogstad, Geografisk driftsenhetsleder i Innlandet politidistrikt.

Han vil advare på det sterkeste mot å råkjøre og presiserer at politiet kan midlertidig ta fra folk lappen hvis de mener føreren bryter med

veitrafikklovens § 3.

– Så stor og tung som bilen blir på glatta er det ikke gitt at man klarer å holde kontroll på bilen. Man vet heller ikke hva som skjuler seg bak neste sving. Brøytekantene kan skjule møtende trafikanter og ikke minst de myke trafikantene, sier Krogstad.