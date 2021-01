VIL OVERKJØRE REGJERINGEN: Frp-nestleder Sylvi Listhaug ligger an til å få med seg Ap og Sp om å forlenge coronakompensasjonsordningen fra april til sommeren. Foto: Tore Kristiansen

Corona-kompensasjonen: Frp, Sp, Ap og SV vil overkjøre regjeringen

Opposisjonen på Stortinget mener regjeringens forlengelse av coronakompensasjon er for kortsiktig. Frp, Sp, Ap og SV vil overkjøre regjeringen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Regjeringens pressekonferanse, hvor de foreslår å forlenge coronakompensasjonsordningen med to måneder, rakk knapt å bli avsluttet før opposisjonen skjøt det ned:

Frp-nestleder Sylvi Listhaug mener regjeringens forslag om å forlenge corona-kompensasjonsordningen for næringslivet med to måneder til april, er altfor lite. Og hun får støtte.

– Dette forslaget bekrefter igjen at regjeringen er på bakbeina, med kortsiktige løsninger. Først innfører de tiltak som rammer bedriftene knallhardt. Så kommer de nok en gang med kortsiktige forslag som ikke er gode nok. Dette holder ikke, sier Listhaug til VG.

les også NRK: Regjeringen utreder grunnlag for å innføre portforbud

– Minimum 1. juli

Hun sier de vil kreve forlengelse.

– Vi skal nå behandle saken, men for å sikre forutsigbarhet både for bedriftene og de ansatte, så er en forlengelse til 1. juli et minimum. I tillegg er det nødvendig å forbedre ordningen gjennom å øke kompensasjonsgraden.

Hun legger til:

– Da vil vi kunne vurdere videre behov i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett til våren.Listhaug sier det er lite lurt av regjeringen å føre en kortsiktig politikk.

les også Dette ser slett ikke bra ut

– Det er innmari dumt å legge opp til en strategi hvor Stortinget igjen og igjen må vise vei og ta ansvar for at flest mulig bedrifter skal komme seg gjennom kneika. Dette er helt avgjørende for å redde tusenvis av arbeidsplasser som nordmenn over hele landet kan komme tilbake til når dette er over.

– Dere er innstilt på å samle flertall bak en forlengelse minst frem til sommeren?

– Ja. Vi kommer til å samarbeide med de partiene som er enig med oss i dette. Vi er lei av regjeringens kortsiktige politikk.

Sp vil forlenge til høsten

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum er enig med Sylvi Listhaug i at ordningen må utvides.

ENIGE: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Ap-leder Jonas Gahr Støre er enige i at kompensasjonsordningen må forlenges minst til sommeren. Foto: Mattis Sandblad

– Vi har foreslått det før og kommer selvfølgelig til å stemme for det som har vært vårt eget forslag. Ordningen bør utvides til høsten for å skape forutsigbarhet for bedriftene, sier Trygve Slagsvold Vedum til VG.

– Men vi er samtidig veldig opptatt av å utvide permitteringsregelverket med seks måneder, slik at folk kan være permittert i 18 måneder. Nå har det snart gått 12 måneder siden første corona-nedstenging og folk blir sagt opp, sier han.

Han retter samtidig et stikk mot Listhaug, som har vært med å forhandle tidligere kompensasjonsordninger med regjeringen.

les også Derfor er smittetallene så høye nå

les også Høie om rekordhøye smittetall: – Denne utviklingen vi var bekymret for

– Frp, Høyre, Venstre og KrF har drevet med klattvise runder hele tiden. Senest under budsjettforhandlignene som Listhaug ledet for Frp, sier han.

– Bare et blaff

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er en selvfølge at ordningen må utvides.

– De har stengt ned hele Norge; to måneder er bare et blaff. Denne krisen vil være reell også om to måneder. Derfor viser regjeringen nå at den igjen er bakpå, med å ha et godt budskap for hvordan økonomiske og sosiale ordninger skal samordnes med smitteverntiltakene, sier Ap-leder Støre til VG.

les også Coronasmitte påvist på Olavsgaard – evakuerte massetestes

– Hvor lenge bør den utvides?

– Tiltakene bør vare så lenge krisen varer. Vi synes sommeren er en naturlig horisont for å gi forutsigbarhet. I god tid før sommeren vil vi gjøre en ytterligere vurdering på om det bør utvides enda mer utover høsten, sier han.

Vil også utvide permitteringstiden

Han sier at de også vil utvide permitteringsregelverket, slik at folk som ble permittert i mars kan være permittert til sommeren - uten å bli sagt opp.

les også Politikernes jul: Juletre-skyting og pinnekjøtt fra PR-topper

– Vi mener at permitteringsregelverket bør vare ut dette halvåret. Det betyr et år og fire måneder. Men også der kan det være behov for forlengelse. Vår grunnholdning er at regjeringen forlenger for kort og det de forlenger virker for dårlig. Vi må ha noe som virker og som gir forutsigbarhet.

Også støtte fra SV

Også i SV finner Frp støtte.

– Vi mener ordningen er for dårlig, men støtter selvfølgelig at den forlenges. Jeg er glad de andre partiene i opposisjon viser vilje til å ville overstyre regjeringen, når de åpenbart ikke ser alvoret i situasjonen. Bedrifter og folk som står uten arbeid må sikres så lenge krisen varer, sier nestleder og næringspolitiske talsperson i SV, Torgeir Knag Fylkesnes.