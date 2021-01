KRISETEAM: Linda Årnes Gulbrandsen leder det psykososiale teamet, som jobber med å hjelpe overlevende etter raset. Foto: MATTIS SANDBLAD

Skredet i Gjerdrum: Hun jobber med å hjelpe de overlevende

OLAVSGAARD (VG) Søket etter de savnede etter skredet fortsetter. Ivaretakelsen av dem som kom ut er godt i gang.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Rundt 300 av dem som ble evakuert eller reddet ut av skredområdet i Ask i Gjerdrum bor fortsatt på Olavsgaard hotell.

Seks dager etter at det store kvikkleireskredet rev ned flere hus, er det mange som har behov for å snakke om det de har opplevd.

– Mange har opplevd dramatiske, krevende situasjoner, og strever med det selvfølgelig. Noen har mistet alt de eier, mens andre har måttet evakuere litt i ettertid og har kommet noe senere, så vi opplever at det er forskjellige skjebner, forskjellige reaksjoner og ulike behov.

Det forteller Linda Årnes Gulbrandsen. Hun er til daglig leder for psykisk helse og rusavhengighet i Lillestrøm kommune.

Nå leder hun det psykososiale kriseteamet etter raset, på vegne av Lillestrøm og Gjerdrum kommune.

forrige













fullskjerm neste Foto: TORE KRISTIANSEN

Allerede onsdag morgen i forrige uke rykket det psykososiale teamet fra Lillestrøm ut for å bistå sine kollegaer i den lille kommunen Gjerdrum.

Onsdag kveld tok Lillestrøm formelt over arbeidet, og de har døgnberedskap på evakueringshotellet.

Årnes Gulbrandsen sier at de har god kapasitet ut fra behovet til de overlevende.

– Vi har hatt et godt samarbeid med prestetjenesten, som har vært her gjennom døgnet. De har en prest i hvilende beredskap her på hotellet, og Røde Kors har stilt med tre frivillige på ulike vaktlag, forklarer Årnes Gulbrandsen.

les også Skredkatastrofen i Gjerdrum: Derfor tar det tid å identifisere de omkomne

Traumatiske opplevelser

MINNESTED: Flere har tent lys etter skredet i Gjerdrum. Foto: Fredrik Solstad

Årnes Gulbrandsen sier at de overlevende har ulike reaksjoner.

– Dette er en akutt, stor krise for mange, hvor man har opplevd veldig dramatiske ting. Flere har jo opplevd at man har vært truet på livet, og har kommet seg unna i en dramatisk redningsaksjon eller kommet seg unna på egenhånd, forklarer hun.

Hun forteller til VG at hvordan man reagerer på slike hendelser varierer, og at selv om man har traumatiske opplevelser, betyr ikke det at man er traumatisert.

Kriseteamet jobber med å gjøre folk trygge på at det er vanlig å ha ulike reaksjoner etter en slik unormal hendelse.

– Det vil oppleves tungt, det vil være perioder der ting kjennes lettere, det vil være håp, sier hun og legger til:

– Det er mange som er glade for å ha overlevd, og situasjonene her er veldig forskjellig, fra de som har mistet alt til de som har et håp om å få flytte hjem.

les også Solberg til skredrammede Gjerdrum: Regjeringen vil bidra med alt av ressurser

Usikker fremtid

Årnes Gulbrandsen sier at flere har tanker om hvordan fremtiden vil bli.

– Det er noe som opptar mange nå. Hva skjer? Hvor skal jeg gjøre av meg? Når kan jeg flytte hjem? Ellers handler det om å litt etter litt gjenoppta det som er normalt, komme seg på jobb, på skole, treffe kamerater, være sammen med venner og kjente.

Hun forteller at det å finne trøst hos de man er nærmest er sentralt.

– Det som vi tenker er viktig i vanlige krisesituasjoner for å ivareta folk best mulig er nettverket deres, de relasjonene de allerede har. Det handler om å litt etter litt, når man er over den akutte situasjonen, å ta tilbake det i livet som er normalt.

FREMTIDEN: Årnes Gulbrandsen forteller at mange av de berørte i skredet er bekymret for fremtidem. Foto: Fredrik Solstad

Hva de som nå får bistand fra det psykososiale teamet trenger varierer, forteller Årnes Gulbrandsen. De overlevende har hatt ulike opplevelser, og har derfor behov for ulik hjelp.

– Det er mange her på Olavsgaard som har opplevd tunge, vanskelige ting. Samtidig er det noen som har blitt evakuert hit litt senere som mer har kommet hit fordi de ikke har et sted å bo og venter på flytte tilbake, sier hun.