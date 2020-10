REGJERINGEN HAR EN PLAN: Statsminister Erna Solberg (H) og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen med norske soldater i Litauen i september. Fredag legger de fram en revidert utgave av langtidsplanen for Forsvaret. Foto: Helge Mikalsen, VG

Regjeringens nye langtidsplan for Forsvaret: Ikke en krone ekstra

Ifølge forsvarsministeren vil regjeringen oppfylle NATOs toprosentmål nå i 2020. Men de som venter mer penger i den oppdaterte langtidsplanen for Forsvaret, vil bli skuffet.

Nå sender regjeringen en ny versjon av Forsvarets langtidsplan til Stortinget, etter at opposisjonen sendte planen i retur til regjeringen i mai.

– Rammen er den samme som i planen vi la fram tidligere i år: 16.5 milliarder kroner mer til Forsvaret de neste åtte årene. Stortinget ba ikke om mer penger, men en tydeligere plan, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til VG.

– Dersom Stortinget vil ha inn flere kapasiteter i Forsvaret, må de også være villig til å finansiere det, legger han til.

Passerer to prosent av BNP

Grunnen til at Norge nå passerer NATOs felles mål om å bruke to prosent av BNP på forsvar, er altså ikke at forsvarsbudsjettet øker. Men at norsk økonomi krymper i coronakrisen:

– Allerede nå i 2020, og i 2021, vil vi ligge over to prosent av BNP. Dessverre, sier Bakke-Jensen.

Sendt i retur

I midten av april sendte regjeringen sin opprinnelige langtidsplan for Forsvaret til Stortinget. Men i stedet for den «vanlige» fireårsplanen fikk Stortinget nå en langtidsplan som strakk seg åtte år fram.

Frp, som i januar gikk fra regjering til opposisjon, skrev seg sammen med Ap, Sp og SV om syv konkrete krav til regjeringen, pakket planen sammen og sendte den i retur til Bakke-Jensen. Det hadde aldri skjedd før.

Fellesnevneren var at planen var for svak, for lite konkret, og etterlot et forsvar som ville være for lite.

Stortingets syv krav til langtidsplanen Dette er punktene som Frp, Ap, Sp og SV gikk sammen om, da Forsvarets langtidsplan ble sendt tilbake til regjeringen våren 2020: 1) Hovedtidsperspektivet og planens operative del skal være fire år, men planen må gjerne peke videre mot 8, 12, 16 eller 20 år.

2) Gjennomgående må planen ha langt større innslag av tids- og tallfesting. Planen må inneholde en oversikt over viktige tiltak, investeringer og beslutninger som foreslås gjennomført i planperioden. Planen må inneholde tabellen «Økonomiske hovedstørrelser» for den fireårige planperioden, jf. langtidsplanproposisjonene i 2012 og 2016.

3) Planen må i langt større grad konkretisere hvilke tiltak regjeringen mener forsvarssektoren skal iverksette i fireårsperioden for å gjennomføre måltallene både for effektivisering og avbyråkratisering.

4) Sjøforsvarets fremtidige fartøysstruktur må avklares, sett i sammenheng med det øvrige Forsvaret – i det minste tilstrekkelig klargjort for at Stortinget eventuelt kan fatte informerte beslutninger om fremskynding av maritime anskaffelser.

5) Planen må inneholde en opptrappingsplan for antall ansatte i Forsvaret, sett i sammenheng med videreutviklingen av Forsvarets utdanningssystem.

6) Planen må inneholde en tabell med oversikt over viktige tiltak, investeringer og beslutninger vedtatt gjennom behandlingen av langtidsplanproposisjonen i 2016, med oppdatert informasjon om status og hvorvidt tiltakene er gjennomført, utsatt, endret, e.l.

7) De økonomiske konsekvensene av koronapandemien må tas høyde for, blant annet endringer i kronekursen. Vis mer

Konkret plan

Nå mener Bakke-Jensen at han har oppfylt kravene:

– Langtidsplanen har fått en konkret tidslinje med hvilke satsinger som skal skje når, sier han.

Her er regjeringens detaljerte plan for Forsvaret, slik den publiseres i Forsvarers langtidsplan fredag.

Innen fire år skal bemanningen øke med 550 ansatte og 700 vernepliktige.

– Vi skal øke forsvarsbudsjettet med 2,1 milliarder kroner i gjennomsnitt hvert eneste år i åtte år. Det er en betydelig satsing, sier forsvarsministeren.

– Jeg har ingen problemer med å si at vi gjerne skulle øke mer på personell. Men det forutsetter at vi kan tilby utdanning til dem, og at vi har penger til å utstyre dem, legger han til.

Bakke-Jensen argumenterer med at selv om planen ikke er større nå, så er den i alle fall tydeligere og mer detaljert enn den som Stortinget sendte i retur.

– Det er helt avgjørende at vi opprettholder balansen mellom ambisjon og finansiering, sier han.

Fartøy-plan i 2022

Men regjeringen kommer nå til Stortinget med et løfte om en raskere plan for å fornye Marinens overflatefartøyer, og dermed også erstatte fregatten «Helge Ingstad» som gikk tapt i forlis i 2018.

Sjøforsvarets fartøyer skal oppgraderes i påvente av nye ubåter og etter hvert nye fartøyer som skal erstatte dagens fregatter og kystkorvetter.

– I planen som ble lagt fram i vår, sa vi at utredningen skulle være klar i løpet av fireårsperioden, Nå sier at vi skal komme til Stortinget med forslag om en ny fartøystruktur i 2022, sier forsvarsministeren.

Regjeringen ønsker at et nytt fartøy-prosjekt i Sjøforsvaret kan trekke på norsk maritim teknologi og på norske verft. Samtidig ser Bakke-Jensen svakheten i at Marinens ulike fartøyer fornyes omtrent samtidig, og at de dermed også blir gamle på samme tid.

Publisert: 16.10.20 kl. 11:34