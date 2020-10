UTBRUDD: Alle smittetilfellene i kommunen knyttes til det lokale verftet. Foto: Hallgeir Vågenes / VG

Her er nesten halve kommunen i karantene

Hyllestad kommune på Vestlandet har tirsdag 24 nye smittetilfeller. Det betyr at de nå har 80 bekreftet smittede.

Samtlige av de 24 nye som nå er registrert smittet, er tilknyttet skipsverftet Havyard i Leirvik i Sogn, melder Hyllestad kommune på sine nettsider. Fra før var det avdekket 56 smittetilfeller.

Hyllestad kommune har stengt verftet etter at smittesporingen viser at alle tilfeller kan kobles tilbake dit.

Om lag halvparten av de 400 ansatte ved Havyard er innleid arbeidskraft fra utlandet. De fleste som er smittet, er utenlandske arbeidere på verftet, ifølge NTB.

– Havyard er fortsatt stengt, og blir det i en uke til. Nå er det ikke gjort endelig vedtak, men jeg regner med at det vil skje, sier ordfører i Hyllestad kommune Kjell Eide (Ap).

Selv om samtlige smittede i kommunen kan knyttes til utbruddet ved verftet, vil ikke ordføreren si at de har kontroll.

– Vi kan ikke ha helt kontroll i en pandemi, men vi har en viss oversikt. Det er enda en del utfordringer med å takle dette.

Han påpeker at mange av de ansatte kommer fra utlandet og til vanlig bor i brakker. De som nå er smittet må isoleres fra de andre for å forhindre videre spredning.

– Vi har sendt 29 personer til et coronahotell i Bergen i dag, og vi laget et eget hotell her med 40 plasser. Da har vi 70 plasser og klarer kanskje å holde det under kontroll, sier Eide.

Hvor mange som nå er i karantene har han ikke oversikt over, man anslår at det gjelder mellom 600 og 700 personer. Med arbeiderne fra utlandet, ligger antall innbyggere i kommunen rundt 1600.

Det vil si at nesten halve kommunen er i karantene.

Han roser ledelsen ved verftet, og synes samarbeidet mellom dem og kommunen har fungert bra.

– De gjør så godt de kan, men det er krevende. De gjør en kjempejobb med å få plassert folk rundt omkring, sier ordføreren.

Hovedsakelig unge

Det skal gå etter forholdene bra med de 80 som nå er bekreftet smittet.

– Vi har ikke fått melding om at folk er syke. Det er hovedsakelig unge folk som er smittet, men vi passer på at vi ikke får smitten inn på sykehjemmet. Det må vi være kjempeforsiktige med, mener ordføreren.

Blant restriksjonene de har innført er krav om avtale for å få komme inn på kommunehuset, og besøksbegrensninger på sykehjemmet.

– Vi har ikke fått problemer med smitte på sykehjem enda, men det er strengt regime for å sørge for at det ikke skjer, forteller han.

Alle de ansatte på verftet er nå testet en gang, men ordføreren sier at de vurderer å gjennomføre enda en runde med tester.

Kritiske til reglene

Flere kommuneleger i industrikommuner i Vestland sier nå at de er sterkt kritiske til at utenlandske arbeidere kan gå rett i jobb etter første negative prøvesvar. De frykter flere større smitteutbrudd andre steder som følge av reglene, skriver NRK.

Mandag krevde ordfører Eide i Hyllestad at regjeringen måtte vurdere strengere regler for arbeidsinnvandring til industrien.

Det avfeier imidlertid helseminister Bent Høie med at det ville hatt «veldig store negative konsekvenser for veldig mange hjørnesteinsbedrifter i Norge». Han mener også at flere mindre kommune langs kysten ville blitt hardt rammet av det, ifølge NRK.

Publisert: 06.10.20 kl. 22:01 Oppdatert: 06.10.20 kl. 22:18

