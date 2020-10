KAN RYKE: Her skyter Oslo kommune opp festfyrverkeri fra havnebassenget utenfor Rådhuset ved inngangen til 2019. Dette kan det bli slutt på. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Foreslår å kutte fyrverkeri og badevakter for å spare penger

For å spare 26 millioner kroner neste år foreslår Bymiljøetaten i Oslo å droppe badevakter på strendene, kommunalt fyrverkeri og knipe inn på bortkjøring av snø.

Blir forslaget vedtatt, ryker blant annet livreddertjenesten på Huk,

Sørenga og Hvervenbukta neste sommer. Det samme gjør nyttårsrakettene på Rådhusplassen.

– Dette er et forslag og ingenting er vedtatt, det er viktig å understreke. Vi har fått i oppdrag å finne rom for innsparinger og veldig mye av driftsbudsettet vårt er ting som er lovpålagte tjenester vi skal levere. Badevakter på strendene er ikke det, sier Richard Kongsteien, kommunikasjonsdirektør i Bymiljøetaten (BYM), til VG.

Livreddertjenesten koster i år 3,5 millioner kroner mens regningen for de kommunale nyttårsrakettene ligger på en halv million.

Snø og park

Byrådets budsjettforslag for 2021 betyr at etaten må spare 26,1 millioner kroner sammenlignet med årets budsjett. Nå forteller BYM i en konsekvensvurdering hvordan de ser for seg å gjøre dette.

– For veiområdet innebærer dette at det må avsettes mindre midler til bortkjøring av snø. Dette vil kunne få betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet om det blir en snørik vinter, skriver etaten som anslår at man kan spare 10 millioner kroner på dette. På drift av parkene foreslår man å kutte fem millioner.

RYDDING: Blir det mye snø, kjøres den vanligvis bort fra Oslogatene for å gi plass til byens borgere og trafikanter. Her fra vinteren 2006. Foto: Espen Braata

Det vil i så fall gå ut over søppelplukking og utskiftning og utbedring av benker og lekeapparater samt planting av trær.

– Prioriter kjerneoppgavene

BYM har fått krav om å bidra med netto 215 millioner kroner til bykassen, eller 33,1 millioner mer enn i år. Pengene hentes inn ved å øke takstene på beboerparkering med femti prosent og parkeringsavgift i såkalt gul sone med 25 prosent. I år har parkeringsavgiftene i Oslo økt med 20 prosent.

– Jeg tenker at i et budsjett på vel fem milliarder kroner bør man klare å finne penger til både badevakter og fyrverkeri for den saks skyld, sier Nicolai Øyen Langfeldt (H), nestleder av Samferdsels- og miljøutvalget.

Han mener etaten burde fokusere på kjernevirksomheten fremfor kortvarige prestisjeprosjekter som utekontorer og prikker i asfalten som MDG lanserte i 2017 og som ifølge høyrepolitikeren ikke akkurat har vært noen megasuksess.

– Det er veldig viktig at vi både sikrer at det er trygt å bade på badeplassene vi har i Oslo, at det er rent og pent i parkene og at snøen blir måkt. Bymiljøetaten må prioritere kjerneoppgavene fremover, sier Langfeldt.

Corona koster

Etaten gjør det klart at neste år trolig vil bli påvirket av corona-pandemien.

Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel, påpeker at dette er Bymiljøetaten sitt forslag til hvordan man skal håndtere den økonomiske situasjonen om det ikke skjer endringer før budsjettet vedtas i desember.

– Kommunens økonomi er stram og flere områder har fått reduserte rammer. Vi skal ha en dialog med etaten om hvordan de kan gjøre omprioriteringer innenfor de budsjettrammene bystyret vedtar. Det er ikke gitt at konsekvensene blir akkurat slik Bymiljøetaten har foreslått her, skriver hun i en e-post formidlet via en av byrådssekretærene.

Andreas Halse er Aps representant i Samferdsels- og miljøutvalget som får saken på sitt bord før den behandles politisk i bystyret. Han sier de får gå ordentlig gjennom konsekvensutredningen.

– Men realiteten er at corona har medført at Oslo kommune har mye mindre penger å rutte med neste år. Det kommer til å få konsekvenser i byen. Det Oslo og andre kommuner har fått av regjeringen til nå har ikke vært i nærheten av å dekke de reduserte inntektene, sier han til VG.

Han peker på at de ikke bare har fått ekstraordinære utgifter, men at Oslo også kommer til å få inn færre skattepenger når mange bedrifter må permittere og næringslivet ikke kan fungere som normalt.

Publisert: 30.10.20 kl. 18:23

