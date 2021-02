Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / POOL

Stor andel fikk bivirkninger i Sverige: Påvirker ikke råd om vaksinering av norsk helsepersonell

AstraZeneca-vaksinering av helsepersonell er midlertidig stanset i to svenske regioner, da inntil 1 av 4 fikk influensalignende symptomer og måtte bli hjemme fra jobb.

Etter at 400 sykehusansatte i den svenske regionen Sörmland fikk AstraZeneca-vaksinen på torsdag, fikk rundt 100 av dem mistenkte bivirkninger som feber og muskelsmerter på fredag.

Nå har regionene Sörmland og Gävleborg midlertidig stanset den planlagte vaksineringen av helsepersonell med AstraZenecas vaksine.

– Vi stoppet delvis fordi at vi skal gjøre undersøkelser, men også for at vi ikke skal få en anstrengt personalsituasjon sier Magnus Johansson, medisinsk ansvarlig i Sörmland til SVT.

Norske helseforetak har denne uken mottatt 21.600 doser AstraZeneca-vaksine og er i gang med vaksinasjon av helsepersonell.

AstraZeneca: – Større andel enn forventet

At en så stor andel har meldt om bivirkninger, overrasker legemiddelselskapet som har utviklet vaksinen.

– Det stemmer ikke overens med det vi har sett, sier Andreas Heddini, medisinsk sjef i AstraZeneca i Norden, sier til SVT.

– Det ser ut til å være en større andel med bivirkninger enn det som var forventet. I studier har vi sett at rundt ti prosent av dem som vaksineres er forventet å få bivirkninger av dette slaget, sier han.

Ifølge Heddini vil selskapet undersøke årsaken til den høye andelen meldte bivirkninger, men understreker at bivirkningene ikke er mer alvorlige enn det som er forventet.

Det franske legemiddelverket ANSM meldte torsdag at de hadde mottatt 149 meldinger om influensalignende symptomer som feber, kroppssmerte eller hodepine av totalt 10.000 AstraZeneca-vaksinerte.

Gjennomsnittsalderen på de med mistenkte bivirkninger var 34 år.

Den planlagte vaksineringen er ikke satt på pause i Frankrike. Men for å unngå problemer med bemanning i helsetjenesten, er det anbefalt at ansatte på samme avdeling ikke blir vaksinert samtidig.

FHI: Endrer ikke sine anbefalinger

Sara Viksmoen Watle, overlege ved Folkehelseinstituttet, sier til VG at erfaringene fra Sverige ikke vil medføre noen endring av anbefalingene rundt vaksinasjon av helsepersonell i Norge, men at det kan revurderes ved behov.

– Milde og forbigående bivirkninger er vanlig etter vaksinasjon med coronavaksiner, skriver Watle i en e-post til VG.

– Men vi har siden oppstarten av helsepersonell-vaksinering anbefalt at ikke alle helsearbeidere i samme avdeling vaksineres samtidig slik at man unngår at flere må være hjemme med kortvarige symptomer samtidig. Dette gjelder for alle coronavaksiner vi har i Norge per nå.