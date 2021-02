NARKO-NEI: Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler (Sp) vil forkaste rusreformen. De får støtte fra ungdomsarbeiderne Safi Faryabi (26), Monsef Benali (22) og Anas Jarrari (19). Foto: Helge Mikalsen

Vil skrote rusreformen: − Det er en gavepakke til gjengene

FURUSET (VG) Senterparti-politikerne Trygve Slagsvold Vedum og Jan Bøhler får støtte av ungdomsarbeidere i Groruddalen i sitt resolutte nei til ny rusreform.

– Det er en gavepakke til gjengene, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

Forslaget til rusreform innebærer at Norge avkriminaliserer bruk, kjøp, besittelse og oppbevaring av mindre mengder narkotika. Det vil fortsatt være ulovlig, men skal ikke straffes.

Vedum mener rusreformen vil gjøre det lettere for kriminelle gjenger å rekruttere unge selgere – og at regjeringen skyver de tyngste rusmisbrukerne foran seg.

– De personene som er syke, blir brukt som en unnskyldning for at det skal bli mer fritt frem. Derfor mener jeg at det går an å lage en lovformulering som skjermer de som er syke, samtidig så kan vi være knallharde mot dette.

– Helt vilt

Rusreformutvalget har foreslått terskelverdier for ulike rusmidler. Blant annet fem gram heroin, kokain og amfetamin, tre lapper LSD, ett gram MDMA og 15 gram cannabis.

– Det er jo helt vilt, sier Sp-politiker Jan Bøhler.

VG møter de to Sp-politikerne på Furuset forum, sammen med Monsef Benali (22), Said Shafi Faryabi (26) og Anas Jarrari (19).

De tre er ungdomsarbeidere, og frykter at rusreformen vil gjøre jobben deres vanskeligere.

– Terskelen for både salg og kjøp blir mye lavere. Det vil påvirke ungdommene våre 100 prosent, og det må vi få stoppet, sier Benali.

IKKE TILFREDS: Ungdomsarbeider Anas Jarrari, Jan Bøhler (Sp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Foto: Helge Mikalsen

Vil gjøre jobben vanskeligere

– Dette vil påvirke flere utsatte grupper som er en av de tause, en gruppe som blir vanskelig å etablere kontakt med, fortsetter han.

Jobben er allerede krevende, forteller de.

– Vi prøver å etablere god kontakt med ungdommene, vi prøver å prate med dem og bli venner med dem. Det er ikke sånn at vi bryr oss om dem bare fordi vi er på jobb, sier Faryabi.

– Vi er tilgjengelige dagen lang, selv om vi ikke er på jobb, sier Benali.

– 24 timer i døgnet kan du nesten si. Hvis dette får gjennomslag, så blir ungdommene vanskeligere å kontakte, fortsetter Faryabi.

Løsningen er ikke rusreformen, men å gi ungdom andre muligheter, mener de tre ungdomsarbeiderne.

– Heller flere jobbmuligheter til barn og unge, enn at dette blir vedtatt. De må lære å tjene penger på riktig måte. Da blir det sikkert færre unge selgere, sier Jarrari.

– Vi har et nøkkelgode i Norge, og det er utdanning. Du kan bli hva du vil. Det er ikke veien å gå å bli kriminell og ødelegge livene til andre. Hvis dette får gjennomslag, da har vi nesten jobbet forgjeves, sier Faryabi.

Sp-duoen Vedum og Bøhler vil forkaste rusreformen, og stiller et eget forslag:

«Dersom besittelse eller bruk av narkotika har sammenheng med mistenktes avhengighet etter gjentatt bruk av narkotiske stoffer, skal påtalemyndigheten ikke forfølge forholdet strafferettslig».

DOP-DUO: Jan Bøhler og Trygve Slagsvold Vedum. Foto: Helge Mikalsen

Nei til alle rusmidler – unntatt alkohol og nikotin

– Vi mener at det er mer enn nok rusbruk i Norge kun med alkohol, så vi trenger ikke enda mer rusbruk, sier Vedum.

– Så nei til alle andre rusmidler uansett?



– Vi er selvfølgelig for at man kan omsette nikotin, altså tobakk og snus og alkohol. Det er mer enn nok problemer med det.

– De mest populære, rett og slett?



– Du kan diskutere opp og ned om det eller det rusmiddelet farligere. Men vi vet at vi har alkohol allerede, og vi har nok utfordringer med å regulere det på en god måte. Det å slippe til enda flere rusmidler, gjør bare ting verre.

NEI TIL KURSENDRING: – Det er ikke riktig å si at den norske ruspolitikken er mislykket, sier Sp-politiker Jan Bøhler. Foto: Helge Mikalsen

Han får støtte fra Benali:

– Får dette gjennomslag uavhengig hvilken type rus, må man alltid vite at det ene fører til det andre. På sikt er det risiko for unge borgere som vil bli rammet av dette og falle på en sti mot tøff rusmisbruk, sier han.

Rusreformen inneholder ikke forslag om at flere rusmidler skal bli lovlige. Likevel kan det lett oppfattes sånn, mener Bøhler.

– Det er ikke lett for en ungdom å forstå forskjellen på avkriminalisert og legalt. Det blir vanskelig å få straffet selgerne så lenge de er innenfor de grensene. Det er mye lettere å organisere salg da, hvis bakmennene bare sier til selgerne «hold deg innenfor de dosene du ikke blir straffet for», sier han.

– Politiet vil fortsatt ha hjemmel til husransakelse, å gå gjennom telefonen, tvangsprøver av blod og urin og ransake under klær så lenge de har mistanke om salg?



– Men de aller fleste i politiet, som Politidirektoratet og Politiets Fellesforbund, sier at det vil bli mye vanskeligere. Nå er det forbudt å gå med narkotika. Med reformen vil politiet før de kan starte etterforskning måtte konkludere med om det er en bruker, eller om det er skjellig grunn til mistanke om at det er en selger. Det blir ikke lett når selgeren insisterer på at han bare er bruker, svarer Bøhler.