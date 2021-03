FORBANNET: Styreleder Per Arne Jakobsen og daglig leder Pål Røder mener støtteordningen forskjellsbehandler. Foto: Privat

Kulturlivets støtteordning: − Det gjør meg forbannet

– Det er forskjellsbehandling, sier styreleder Per Arne Jakobsen i EQ Timing, som leverer tjenester til idrettsarrangementer, om støtteordningen.

Av Synne Nielsen Solbakken

Debatten om støtteordningen til kulturlivet har herjet mellom Abid Raja (V) og Sylvi Listhaug (Frp). Hun mener han gir for mye penger til kulturlivet under coronapandemien.

Mens bedrifter får dekket deler av sine faste kostnader, får kulturlivet dekket tapte inntekter. Abid Raja forsvarer pengebruken og mener Listhaug ikke forstår konsekvensene av å kutte deler av støtten.

Nå har Norges største leverandør av tjenester til idrettsarrangementer, EQ Timing, slengt seg på debatten. De leverer blant annet påmeldings- og tidtagningstjenester.

Bedriften er en kommersiell aktør, som går under den generelle ordningen som alle næringer går under, altså får de støtte til deler av kostnadstapet og ikke inntektstapet.

– De som leverer speaker, scener og storskjermer på de samme arrangementene er kommersielle aktører på lik linje med oss. Men de får kompensert for omsetningstapet sitt, sier Per Arne Jakobsen i EQ Timing.

– Det er forskjellsbehandling, og det er det som gjør oss forbannet, sier Jakobsen.

Han sier de har prøvd å forstå hva som er forskjellen på en leverandør av billett-tjenester for kulturlivet, sammenlignet med en leverandør av påmeldingstjeneste for idretten.

– Den eneste forskjellen jeg har klart å finne er at de som leverer til kultur får støtte – men ikke de som leverer til idrett, sier Jakobsen.

Overskudd

I en TV 2-artikkel kom det frem at Sportsklubben Rye i Oslo har fått kompensert inntekter fra avlyste arrangementer gjennom regjeringens støtteordninger til idretten.

Fordi de har sluppet mange utgifter går de mot et overskudd på en halv million, noe klubben selv reagerte på.

– Vi skulle i utgangspunktet ha tre arrangementer hos dem, som vi ikke har fakturert, men som de likevel har fått støtte til, sier daglig leder i EQ Timing, Pål Røder.

Jakobsen og Røder forteller at de på et normalt år leverer tjenester til SK Rye for cirka 200.000 kroner.

Frivillighetsordningen

Ifølge Kulturdepartementet må man være registrert i Frivillighetsregisteret for å komme inn under frivillighetsordningen. Men et AS som deler av sitt overskudd til eiere kan ikke være registrert.

– Frivillige organisasjoner som har mistet oppdrag i tilknytning til arrangementer som har blitt avlyst, har kunnet søke ordningen, sier statssekretær i Kulturdepartementet, Gunhild Berge Stang.

STØTTEORDNING: De næringsdrivende selskapene som EQ, faller inn under ordningene som er rettet mot næringslivet, sier statssekretær Gunhild Berge stang. Foto: Ketil Frøland/Kulturdepartementet

Pandemien har ført til at mange av de store arrangementene er blitt avlyst, og dermed ble omsetningen til Jakobsen og Røder barbert ned nesten 90 prosent.

– Et overskudd på drøyt tre millioner i 2019 ble til et underskudd på 3 millioner i 2020, og vi fortsetter å blø frem til masseidretten er i gang, sier Røder.

15 permitterte

Fire stykker av de 15 ansatte har blitt tatt tilbake igjen. Dette er fordi selskapet også leverer tjenester til frivilligheten.

– Vi må ha systemene våre oppe å gå, eller så hadde i utgangspunktet en del av Idretts-Norge stoppet opp, sier Røder.

Per Arne Jakobsen har tidligere hatt en hundre prosent stilling i EQ Timing. Nå har han selv flyttet seg over til et annet software-selskap han driver, og han har tatt med seg flere av utviklerne.

– Utviklerne hadde forsvunnet på dagen om vi hadde måttet permittere dem, sier Jakobsen.

Hvorfor det er ulik innretning for kulturlivet og frivilligheten, baseres ifølge statssekretæren på innspill de har mottatt fra sektoren om hva som er hovedutfordringene på de ulike feltene.

– Kompensasjonsordningen for frivilligheten og idretten ble opprettet for å støtte opp om frivillig sektor – herunder idretten, sier Berge Stang.