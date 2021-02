FÅR IKKE TAK I DE ELDRE: Eldreombudet frykter at mange eldre ikke får brukt de digitale løsningene for å melde seg på til vaksinering. Samtidig er det ikke alle eldre som har pårørende som kan hjelpe med påmeldingen. Foto: Heiko Junge

Eldreombudet slår alarm om eldrevaksinering: − Får ikke svar fra en fjerdedel

Kommuner i Norge bruker hovedsakelig SMS og brev for å tilby vaksine til de eldre. Eldreombudet ber FHI ringe hvis man ikke får svar.

Av Daniel Lundby Olsen

Publisert: 2021-02

– Kommunene kan ikke nøye seg med å bruke SMS og brev for å tilby eldre coronavaksine. Vi er svært bekymret for at sårbare eldre ikke får meldt seg på til vaksinering, sier eldreombud Bente Lund Jacobsen til VG.

Reaksjonen kommer etter at Trondheim kommune fortalte at de slet med å komme i kontakt med eldre over 85 år. En lignede hendelse skjedde i Bodø i forrige uke. Der ble det meldt at en fjerdedel av de eldre ikke svarte på tilbudet om vaksine.

– Det er 356 kommuner og over 230.000 eldre over 80 år i Norge, og når de ikke får svar fra 25 prosent, da må kommune gjøre en bedre jobb i å kontakte de eldre. Hvis ikke kan det i verste fall gå liv tapt, sier Jacobsen.

Videre sier hun at flere eldre kan være redd for vaksinen etter å ha hørt feilinformasjon eller konspirasjonsteorier. Da må kommunene være bedre til å informere, understreker Lund. I tillegg sliter flere eldre med digitale tjenester.

– Vi frykter at situasjonen i Trondheim er representativ for mange kommuner, sier Jacobsen.

Klarte ikke å svare på SMS

Lund sier de forrige fredag fikk henvendelse fra en pårørende som sier moren på 92 år, som er hjemmeboende, hadde fått en SMS som gikk ubesvart over lengre tid. Grunnen var at moren ikke viste hvordan man svarte på meldingen.

– Eldreombudet blir stadig kontaktet av pårørende som forteller at eldre i familien sliter med å få meldt seg på til vaksine, sier Lund og legger til:

– Samtidig må kommunene slutte å bruke hemmelig nummer. Vi har fått flere henvendelser om at eldre da ikke tør å svare.

BEKYMRET: Eldreombud Bente Lund Jacobsen frykter sviktende kommunikasjon med de eldre om vaksinepåmelding kan i verste fall koste liv. Foto: Eldreombudet

Nå ber hun Folkehelseinstituttet (FHI) komme med en nasjonal standard for kontakt med risikogruppene. Kravet til Eldreombudet er at dersom en person i risikogruppene ikke har svart på tilbudet om vaksine, skal vedkommende raskt bli ringt opp av kommunen.

FHI: – Kan ikke beordre kommunene

I en e-post til VG svarer FHI-overlege Preben Aavitsland følgende:

– Vi har løpende kontakt med kommunene gjennom statsforvalterne. Vi har fanget opp at det flere steder er eldre som ikke har klart å bestille vaksinasjon. Kommunene har ansvar for å organisere vaksinasjonene slik de finner det mest hensiktsmessig for å oppnå høyest mulig vaksinasjonsdekning.

– Vi kan ikke beordre kommunene til å gjøre dette på en spesiell måte, men vi vil gi dem råd om å forsikre seg om at alle de eldste har fått tilbudet og enkelt kan takke ja hvis de ønsker.